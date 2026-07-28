معركة على أسماء الشوارع والذاكرة الوطنية

- أسماء الشوارع والمدارس والساحات تمثل جزءاً من الذاكرة المجتمعية، وتغييرها يؤثر على الذاكرة الجماعية ويثير جدلاً حول حق صياغتها، خاصة بعد الثورات أو الحروب. - في سوريا، يتعقد تغيير الأسماء بسبب الإرث التاريخي المتراكم، ويجب أن يتم وفق معايير تعترف بتعدد التجارب التاريخية، مع التركيز على العدالة الانتقالية لبناء الثقة. - التحدي هو إدارة الذاكرة بشكل يمنع احتكارها، من خلال إشراك المجتمع في صياغتها، كما أظهرت تجارب دولية أهمية الحوار المجتمعي في إعادة تسمية الأماكن.

ليست أسماء الشوارع والمدارس والساحات مجرد وسائل للتعريف بالأماكن، بل هي جزء من الذاكرة التي يبني الناس من خلالها علاقتهم بمدنهم وتاريخهم. فالإنسان لا يتذكر مدينته كما هي مرسومة على الخرائط، بل كما عاشها؛ يرتبط اسم المدرسة بسنوات الدراسة، واسم الحي بذكريات الطفولة، واسم السوق بتفاصيل الحياة اليومية. لذلك، لا يكون تغيير الأسماء مجرّد إجراء إداري أو استبدال لوحة بأخرى، بل خطوة تمسّ جانباً من الذاكرة المجتمعية.

ومن هنا، يتجدد الجدل كلما طُرح تغيير اسم شارع أو مدرسة أو ساحة، وتنقسم الآراء بين من يرى في ذلك تصحيحاً لإرث الماضي، ومن يتحفظ عليه خشية فقدان جزء من الذاكرة. وبين الموقفين يبرز سؤال أكثر أهمية: هل يدور الخلاف فعلاً حول الأسماء، أم حول من يمتلك حق صياغة الذاكرة السورية؟

تناولت هذا السؤال دراسات الذاكرة الاجتماعية. ورأى عالم الاجتماع الفرنسي موريس هالبفاكس أن الذاكرة تُبنى وتقوى داخل الجماعة أكثر مما تُبنى داخل الفرد، وأن المجتمع هو الذي يمنح الماضي معناه. لذلك، لا تستطيع أي سلطة إعادة تشكيل الذاكرة المجتمعية بمجرد تغيير الأسماء، لأن الناس يحتفظون برصيد تراكمي من الذكريات تشكله حياتهم اليومية وعلاقاتهم بالمكان.

ليست المشكلة في تغيير الأسماء بحد ذاتها، بل في المعايير التي تحكم عملية التغيير. وإذا كان الهدف بناء ذاكرة وطنية أكثر عدالة، فإن العدالة تتحقق بالاعتراف بتعدّد التجارب التي مر بها المجتمع

تدرك الحكومات والأنظمة السياسية أن إعادة تسمية الأماكن بعد الثورات أو الحروب ليست إجراءً استثنائياً أو عفوياً، بل خطوة استراتيجية تعكس رغبة النظام الجديد في إعادة بناء الفضاء العام وتقديم رواية مختلفة عن الماضي تتوافق مع شرعيته الحالية. فالاسم لا يحدد المكان فحسب، بل يحدد أيضاًمن يبقى حاضراً في الذاكرة الوطنية الجماعية، ومن يُدفع إلى هامشها.

في الحالة السورية، تبدو هذه المسألة أكثر تعقيداً. فمن الطبيعي أن تراجع الحكومة الانتقالية الرموز التي ارتبطت بتقديس النظام البائد أو تمجيد شخصيات مسؤولة عن عقود من الاستبداد والقمع، لأن بقاء هذه الرموز في الفضاء العام يبعث رسالة تتناقض مع أي مشروع لبناء دولة تقوم على حماية الحريات وسيادة القانون. غير أن هذا لا يعني أن كل اسم قديم يمثل بالضرورة امتداداً للنظام السابق، ولا أن كل اسم جديد سيحظى تلقائياً بالقبول الجماعي.

فالمدن السورية لم تبدأ مع سلطة النظام البائد، كما أنها لن تبدأ مع السلطة الحالية. دمشق، وحلب، وحمص، ودير الزور، ودرعا، وغيرها من المدن، هي نتاج تراكمات تاريخية متعاقبة، كل مرحلة تركت بصمتها على أسماء الأحياء والأسواق والساحات العامة. بعضها يعود إلى حِرف ومهن اشتهرت بها المنطقة، وبعضها إلى معالم عمرانية أو أحداث محلية أو شخصيات اجتماعية ارتبطت بالمكان قبل عقود، وربما قبل قرون. وإن اختزال هذه التراكمات في سياق سياسي واحد يفقد المدينة جزءاً من ذاكرتها الاجتماعية.

من هنا، ليست المشكلة في تغيير الأسماء بحد ذاتها، بل في المعايير التي تحكم عملية التغيير. وإذا كان الهدف بناء ذاكرة وطنية أكثر عدالة، فإن العدالة تتحقق بالاعتراف بتعدّد التجارب التي مر بها المجتمع. وهذا ما تؤكد عليه أدبيات العدالة الانتقالية، التي تنظر إلى الذاكرة بوصفها عنصراً أساسياً في إعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، لا مجرد قضية ثقافية أو رمزية. فالمجتمعات الخارجة من النزاعات تحتاج إلى الاعتراف بما وقع من انتهاكات، لكنها تحتاج أيضاً إلى تجنب إنتاج ذاكرة إقصائية جديدة تستبعد فئات أخرى من الفضاء العام.

التحدي الحقيقي أمام سورية اليوم لا يتمثل في اختيار أسماء جديدة، بل في إدارة الذاكرة بطريقة تمنع احتكارها مرة أخرى

لهذا السبب، هناك تجارب عديدة لم تعتمد على القرارات الإدارية وحدها، بل ربطت إعادة تسمية الأماكن بحوار مجتمعي أوسع، مثل تجربة جنوب إفريقيا بعد الفصل العنصري، وإسبانيا في تفكيك إرث الديكتاتورية، وهي تجارب شارك فيها المؤرخون، والبلديات، والجامعات، وسكان الأحياء، وأسر الضحايا، لأن الذاكرة الوطنية لا تُبنى داخل المؤسسات الرسمية وحدها، بل تتشكل من توافق المجتمع على الطريقة التي يريد أن يروي بها تاريخه للأجيال القادمة.

وفي هذا السياق، يبرز مفهوم "أماكن الذاكرة" للمؤرّخ الفرنسي بيير نورا ليعمّق هذه الرؤية، فأسماء الشوارع والساحات والنصب التذكارية ليست مجرد معالم جغرافية صامتة، بل هي مستودعات رمزية تصنعها الدول والمجتمعات حواجز ضد نسيان الماضي وتآكله.

وليس من الصعب ملاحظة هذه الظاهرة، فسوريون كثيرون ما زالوا يستخدمون أسماء اعتادوا عليها منذ سنوات، لا لأنها تعبر عن موقف سياسي، بل لأنها أصبحت جزءاً من لغتهم اليومية. وهذا يكشف أن المجتمع لا يستقبل قرارات التسمية بصورة سلبية، بل يعيد اختبارها في حياته اليومية، ويقرر مع مرور الوقت أيها يستحق أن يبقى وأيها سيتلاشى.

لذلك، التحدي الحقيقي أمام سورية اليوم لا يتمثل في اختيار أسماء جديدة، بل في إدارة الذاكرة بطريقة تمنع احتكارها مرة أخرى، فالسلطة التي تحتكر حق تعريف الماضي، مهما كانت نياتها، تخاطر بإعادة إنتاج المنطق نفسه. أما الدولة التي تفتح المجال أمام المجتمع للمشاركة في صياغة ذاكرته، فإنها لا تعيد تسمية الشوارع فحسب، بل تؤسّس لعلاقة جديدة بين المواطن والفضاء العام، وتقوم على المشاركة بدل الإملاء، وعلى الاعتراف بدل الإقصاء.

في النهاية، ليست القضية أي اسم سيكتب على لافتة شارع، بل أي ذاكرة تريد سورية أن تحملها إلى المستقبل. فالمدن لا تُبنى بالإسمنت وحده، ولا تُختزل في خرائطها، وإنما تعيش بما يختزنه سكانها من قصص وتجارب ومعانٍ. وإذا كان من حق السوريين أن يطووا صفحة الاستبداد، فمن حقهم أيضاً أن يكونوا شركاء في كتابة المستقبل، لأن الذاكرة الوطنية، مثل الوطن نفسه، لا يمكن أن تكون ملكاً لسلطة، بل مسؤولية يتقاسمها المجتمع بأكمله.