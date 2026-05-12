ماذا عن فلسطيني سورية؟

سؤال قد يبدو ساذجاً ولا معنى له لأغلبية السوريين، فمثل هذا السؤال لم يكن يخطر على بال أي سوري طوال العقود الثمانية السابقة، فمنذ النكبة عام 1948، ثم النكسة عام 1967، أصبح الفلسطينيون في سورية جزءاً رئيساً منها، بموجب المرسوم 260 لعام 1956 الذي ساوى بينهم وبين المواطنين السوريين في معظم الحقوق المدنية، بما في ذلك حق العمل والتملك والتقاضي، باستثناء الجنسية والمشاركة السياسية المباشرة.

على الرغم من هذا الاستثناء (لاعتبارات القضية الفلسطينية، وضرورة اعتبارهم لاجئين وفق الشرعة الدولية)، تقلّد عديدون منهم مناصب قيادية وإدارية هامة في إطار العلاقة الوثيقة بين النظام السوري والفصائل الفلسطينية، خصوصاً منذ منتصف الستينيات. وفي الوجدان الشعبي والسياسي السوري، لم يُنظر إلى الفلسطينيين أنهم مجرد ضحية أوروبية صهيونية فحسب، بل أنهم جزء أصيل من الشعب السوري التاريخي.

قد يكون مفهوماً أن يتخذ نظام الأسد ومشايعوه موقفاً من بعض الفلسطينيين الذين رفضوا الانجرار وراء مطالب الأسد ضد الشعب السوري، لكن ما لا يبدو مفهوماً أن نشهد حالياً مواقف مناهضة للفلسطينيين في سورية، خصوصاً أن الحضور الفلسطيني في الثورة السورية طوال 14 عاماً كان فاعلاً ومهماً: أولاً بانخراط آلاف الفلسطينيين في صفوف المعارضة المسلحة أو ضمن مجموعات فلسطينية مستقلة، وساهموا في الدفاع عن المدنيين والمخيمات. وثانيا مشاركة عديدين منهم في المستشفيات الميدانية، كأطباء ومسعفين ومتطوعين، وأسهموا في إنقاذ الجرحى وتأمين الدواء والغذاء، ثالثاً دور إعلامي في توثيق مجازر نظام الأسد.

وبغض النظر عن دور غالبيتهم في الثورة السورية، يبقى لفلسطيني سورية خصوصية في الوجدان الوطني والقومي العربي، ولا يمكن بأي حال التشنيع بهم ومحاولة استهدافهم مادياً ومعنوياً، مثل التقرير التافه الذي نشرته منصة "سيريا شيفت" يتنمر فيه على الفلسطينيين، ثم الحوادث الأمنية التي تعرّض لها فلسطينيون كثيرون في الشهر الماضي (عمليات خطف وقتل في عدة مخيمات منها خان الشيح، اليرموك، السبينة، وبلدات في ريف دمشق).

لا يوجد مانع قانوني في اعتقال أي شخص ارتكب جرماً أو شكل تهديداً للأمن الوطني، ففي النصف الثاني من الشهر الماضي (إبريل/ نيسان9، اعتقلت السلطات السورية مجموعة فلسطينيين في مدينة زاكية بريف دمشق الغربي على بعد نحو 30 كيلومتراً عن الحدود مع الجولان السوري المحتل، بعد ظهورهم في مقطع مصوّر توعدوا فيه بفتح جبهة حرب في الجنوب السوري ضد إسرائيل، في حال عدم تراجع الأخيرة عن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

في هذا السياق، يبدو طبيعياً عملية اعتقالهم والتحقيق معهم وتحذيرهم من القيام بأي فعل لا يصب في مصلحة سورية خلال هذه الفترة وفق رؤية أصحاب القرار. لكن الاعتقالات والمداهمات الأمنية وعمليات القتل كانت سابقة على الحادثة، إذ جرت عمليات اعتقال طاولت عشرات، وربما مئات الفلسطينيين، في أماكن مختلفة متباعدة، ما يطرح تساؤلات تتجاوز مسألة القضايا الجنائية، خصوصا أن الاعتقالات جاءت بعد مظاهرة أمام سفارة الإمارات في دمشق مطلع الشهر الماضي (أبريل/ نيسان)، شارك فيها فلسطينيون احتجاجاً على إقرار الكنيست قانون إعدام أسرى فلسطينيين، وقد اختار المتظاهرون سفارة الإمارات رد فعل على التحالف الإماراتي مع إسرائيل، وهي مظاهرة أثارت استياء السلطات السورية ومشايعيهم بشكل بدا غريباً وقتها.

لا يمكن النظر إلى هذه الحوادث منفصلة عن بعضها، ولا أنها مجرّد خلل أمني كما ذهب بعضهم إلى هذا، ففي ظل غياب الشفافية وغياب الرواية الرسمية تطرح تساؤلات عديدة حول هذه العمليات والمناخ الذي جاءت في سياقه.

الخصوصية الفلسطينية في العالم العربي بشكل عام، وسورية بشكل خاص، تتطلب من الجهات الرسمية الشفافية والصراحة أمام الشعب السوري، لكن يبدو هذا المطلب مستحيلاً، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالملف الإسرائيلي، وقد خبرنا خلال العام الماضي الغموض الذي اكتنف المفاوضات السورية ـ الإسرائيلية، إذ لم تعلن الرئاسة ولا وزارة الخارجية سوى تصريحات عامة، في حين جاءت التفاصيل من وسائل إعلام غربية وعبرية.

أغلب الظن، إن لم يكن أكيداً، أن العمليات ضد فلسطيني سورية جاءت ضمن سياق الملف السوري الإسرائيلي، بمعنى أن السلطة، لأجل إظهار حسن النيات تجاه إسرائيل، لا تريد جعل سورية ساحة مضادة لإسرائيل فحسب، بل أيضاً الحيلولة دون نشوء خطابات وسلوكيات جماعية، عشوائية كانت أو منظمة، مناهضة لإسرائيل. غير أن هذا المسار محفوف بالمخاطر في ظل احتلال إسرائيل للجولان السوري، واحتلالها مناطق عدة، بعيد سقوط الأسد.