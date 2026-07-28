قسد والحكومة السورية والسوريون... سقوط ورقة الاندماج

يسير الاندماج بسلاسة لا يمكن تصورها، هو اندماج الكلي بالجزئي، وانغمار الدولة تحت جناح مليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" والإدارة الذاتية وشرعنتها. وعلى أبناء الحسكة الذين استقبلوا أبناء الغمر في سبعينيات القرن الفائت أن يتهيؤوا لتجربة غمر جديدة شرط أن تهيئ السلطة لهم مكاناً في الصحراء. تلك الحالة (هجرة جماعية لسكان من أرياف الرقة وحلب بعد بناء سد الفرات بعد أن غمرت المياه قراهم وعرفوا بـ "عرب الغمر")، تعامل معها نظام "البعث" بوصفهم حالة عامة أوجد لها حلّاً؛ عبر توزيع أملاك الدولة للفلاحين الذين غمرت مياه السد أراضيهم، في حين أن القيادة السورية الحالية لا تقر بوجود مشكلة في عودة أبناء الحسكة من مهجري الثورة الذين طاردتهم السلطة وقوات "قسد"، وتتفرّج عليهم وهم يهاجرون زرافات وفرادى إلى شتات وعشوائيات المدن". بهذه المقولة، ظهر أحد النشطاء على شاشة الإخبارية السورية قبل أشهر في حلقة حوارية في برنامج "على الطاولة" الذي يعرض على شاسة الإخبارية السورية، سرعان ما حذفت.

على أرض الواقع تشهد محافظة الحسكة ومدنها القامشلي والقحطانية والمالكية معاناة كبيرة للسكان العرب الواقعين تحت سلطة قسد فيما تمتد معاناة الشطر المحرر من المحافظة وريفها الجنوبي وصولاً إلى المعبر الحدودي ببلدة اليعربية غياباً لمؤسسات الدولة وخدماتها، مع غلاء فاحش نتيجة الحصار الذي تمارسه سلطة "قسد" المتمركزة في المدن الكبرى، وعجز المواطنين من الوصول إلى المشافي والعيادات الاختصاصية بسبب حواجز قسد الأمنية التي تعتقل بلا رادع، ليجد الأهالي أنفسهم موزعين على طرفي جبهة لكل منهما مجاله وسيادته ولا سلطة مشتركة تنسق الحياة وإمكانات التنقل.

شهدت المناطق المحرّرة من ريف الحسكة الجنوبي يومي التاسع والعاشر من الشهر الماضي (يونيو/ حزيران) مظاهرات في بلدات تل حميس والشدادي والهول. حشود مدنية تعمدت قطع طريق قوافل الصهاريج التي تنقل النفط إلى الداخل السوري؛ رافعة مطالب معيشية وخدمية ورافضة لسياسة الاندماج التي لم يشهدوا منها سوى زيادة في صعوبات العيش بالتساوق مع رفض القيادة تطويع أبناء المناطق أو توظيفهم مقابل فرض قسد مقاتليها وموظفيها على الدولة السورية، تلتها حرائق التهمت آلاف الهكتارات المزروعة بالقمح.

كما شهد الريف المحرر قبل نحو أسبوع تجمعا لثوار المنطقة وتوجيه خطاب لأبناء القبائل بضرورة الوقوف ضد تنازلات دمشق لميليشات قسد في تعيينات الإدارة المحلية التي لا تعكس الواقع السكاني، ومطالبة بانتخابات مستقلة لإدارة المناطق وطردت المحافظ المعين من قبل قسد من زيارة رأس العين، وبنى أبناء القبائل خيام العودة والكرامة في إشارة لاحتمال شن حرب على قسد إن لم تسيطر دمشق على مفاصل الدولة بالحسكة.

رغم سيطرة الحكومة على معظم حقول النفط، وتوحي للسوريين بتحقيق وحدة سورية وتحررها من المليشيات؛ إلا أن هناك فجوة بين الخطاب الذي تطلقه السلطة وبين الواقع

نحو الشراكة والاستقرار أم نحو أزمة مؤجّلة؟

منذ إعلان التفاهمات المتعلقة بإدماج المؤسّسات وإعادة ترتيب المشهد الإداري والأمني في محافظة الحسكة، انقسمت الآراء بين من يرى في هذه الخطوات فرصة لإنهاء سنوات من الانقسام وبناء مؤسّسات أكثر استقراراً، ومن يعتبر أن ما يجري لا يمثل معالجة حقيقية لأزمات المحافظة بقدر ما يعيد إنتاجها بصيغ مختلفة، ومع الوقت، لم يعد الجدل مقتصراً على تفاصيل إدارية أو أسماء مسؤولين أو توزيع مناصب، بل تحوّل إلى نقاش أوسع يتعلق بمستقبل المحافظة نفسها، وشكل العلاقة بين الدولة والمجتمع المحلي، وحدود الشراكة بين المكونات المختلفة، وقدرة التفاهمات الحالية على تحقيق الاستقرار الذي ينتظره السكان منذ سنوات. فالحسكة ليست مجرّد محافظة سورية عادية، بل واحدة من أكثر المناطق تعقيداً من النواحي السكانية والسياسية والاقتصادية. وهي محافظة تضم تنوعاً اجتماعياً وقومياً واسعاً، ما يجعل أي ترتيباتٍ سياسية أو إدارية فيها في حاجة إلى قدر كبير من التوازن والحساسية والقدرة على استيعاب جميع المكونات من دون استثناء، ولهذا السبب، لا يمكن أن يقتصر تقييم نتائج الاندماج على البيانات الرسمية أو الاتفاقات المعلنة، بل يجب أن ينطلق من سؤال أساسي: كيف ينظر سكان الحسكة أنفسهم إلى ما يجري؟ وهل يشعرون أن المحافظة تسير نحو مرحلة أكثر استقراراً وعدالة، أم أن المخاوف القديمة ما تزال قائمة بأشكال جديدة؟

يقول الباحث سامر الأحمد، وهو ابن المحافظة، "كل تصريحات القيادة ومساعيها تسير باتجاه الاندماج، لكن وبعد سبعة أشهر على الاتفاق فإن محافظة الحسكة منقسمة لمنطقتين؛ كل منهما يتبع سلطة أمنية مختلفة ومنعزلة عن الأخرى واحدة تتبع سلطة الدولة وتعتبر محررة، والثانية تتبع قسد بمؤسساتها الأمنية والعسكرية وموظفيها"، لم تستطع القيادة خرق مجال "قسد"، ورغم تحقيق الحكومة بعض الخطوات لم يعش المواطن شيئاً من ذلك؛ ورغم سيطرة الحكومة على معظم حقول النفط، وتوحي للسوريين بتحقيق وحدة سورية وتحررها من المليشيات؛ هناك فجوة بين الخطاب الذي تطلقه السلطة وبين الواقع. ويردف الأحمد: "يبدو أننا ذاهبون للمحاصصة بين السلطة وقسد مع حصّة كبيرة لا تمثل الواقع السكاني، من أكثرية عربية تعاني العجز من الذهاب إلى المدن التي تسيطر عليها قسد، وتمثل عصب الحياة من خدمات وطبابة ومؤسسات حكومية لم تسلم للسلطة قانونياً. كذلك حرصت على إعادة مهجّري عفرين إلى بلداتهم وقراهم ونحن مع تحقيق هذا الواجب، بالمقابل لم تعد عائلة واحدة من مهجري مدن الحسكة والقامشلي وريفهما"، منبّهاً إلى أن حي غويران الذي لا يمثل عُشر مدينة الحسكة ذات الغالبية العربية تهجرت منه 300 عائلة لم تعد منها واحدة حتى الآن لعدم وجود ضمان أمني أو قانوني، ولم نجدها متضمنة في الاتفاقات المعقودة بين القيادة السورية وقسد. ويضيف: "تبدو هنا مقولة حق العودة التي تعلنها "قسد" لا تختلف عما أطلقه بشار الأسد قبل سنة من سقوطه عن حق المهاجرين بالعودة إلى مناطقهم، مع خضوعهم لقوانين أمنه ومخابراته". ما يشي بمحاصصة فجّة بين القيادة وقسد مع اختزال كامل للكرد بقسد وأعضائها، مع تغييب كامل لحقوق السريان في مستوى التوظيف والإدارات المحلية. نحن أمام شراكة الدولة السورية لمجرمي حرب تشبه مشاركة فلول الأسد في اللاذقية من دون التقدم لتحرير أبنائها منهم.

بين الاندماج والشراكة

يرى مؤيدو التفاهمات الحالية أن المنطقة تحتاج إلى حلول واقعية تنهي حالة الانقسام الإداري والأمني التي استمرّت سنوات، وأن أي عملية انتقالية لا بد أن تتضمن تسويات وتفاهمات بين القوى الموجودة على الأرض. وبحسب هذا الطرح، فإن الأولوية اليوم يجب أن تكون للحفاظ على الاستقرار؛ ومنع حدوث فراغ أمني أو إداري قد يفتح الباب أمام فوضى جديدة أو صراعات إضافية، لكن في المقابل، تبرز أصوات تتساءل عما إذا كانت التفاهمات الحالية تمثل فعلاً بداية لشراكة حقيقية بين أبناء المحافظة، أم أنها مجرد إعادة توزيع للنفوذ بين القوى الفاعلة من دون إشراك المجتمع المحلي فعلياً. ويقول أصحاب هذا الرأي إن الشراكة لا تقاس بعدد الاتفاقات الموقعة أو المناصب الموزعة، بل بمدى شعور السكان بأنهم جزء من القرار، وأن مؤسسات الدولة تمثلهم جميعاً بصورة متساوية.

ومن هنا يبدأ الجدل الحقيقي: هل يشعر جميع أبناء الحسكة بأنهم ممثلون في المرحلة الجديدة؟ أم هناك شعور متزايد لدى بعض الأوساط بأن القرارات المصيرية المتعلقة بالمحافظة ما تزال تُتخذ بعيداً عنهم؟ يجيب الناشط داني آبو: "لم نقرأ كمسيحيين القيادة الجديدة بصورة نمطيه وفقاً لكثير من ادعاءات المعارضين لها من منطلق أيديولوجي، لكن المحاصصة التي نشهدها تثبت غياباً للقوى المجتمعية ولحقوق المجتمع الأهلي في معادلات السلطة الجديدة، ونرفض أن تتعرض حقوق جميع أبناء الحسكة للبازار السياسي المرتهن للقوة العسكرية، ونرفض السياسات التي من شانها تكريس انقسام المجتمع واحتكار تمثيله أو اختزالها إلى مستوى رمزي واستعراضي".

تبدو القوى الثورية المدينية وغير المنتظمة في تشكيلات قبلية؛ واعية بما تخططه قسد من استدراج "قسد" للسلطة لخوض حرب تضمن تحشيد الكرد في حرب أهلية

تصريح المحافظ وهدم البلدية

صرح محافظ الحسكة المعيّن من "قسد" وسلطة دمشق بأن مهجري الحسكة من الثوار إرهابيون ومهرّبون وتجار مخدرات، ولا يستحقون العودة مقابل عودة الكرد لبيوتهم، بصورة تفتقر إلى أدنى احترام لمنصبه مسؤولاً في الدولة السورية، يقول عبد العزيز تمو رئيس رابطة المستقلين الكرد في رسالة وجهها لمندوبي الوفد الرئاسي المسؤولين عن الاندماج: "أنا مواطن من أهالي محافظة الحسكة مدينة الدرباسية تم تهجيري بقوة السلاح في بداية عام 2012 من مليشيات الاتحاد الوطني الكردستاني، وهذا ينطبق على مئات الآلاف من أهالي محافظة الحسكة عرباً وكرداً مقيمين في الشمال السوري وفي مخيمات اللجوء في إقليم كردستان العراق وفي تركيا. ألم يحن الوقت للعودة الكريمة بقوافل رسمية مرفقة بعشرات سيارات الأمن العام للعودة إلى منازلنا وقرانا ومدننا أسوة بالمعاملة بالمثل، ونحيطكم علماً بأن تصريح محافظ الحسكة أبو عمر كلواز، لإعلام حزب العمال الكردستاني، ووصفه لنا بالإرهابيين وتجار المخدرات يعبر عن فشل هذا الاندماج، ومن الأفضل لكم التنحي جانباً لتقوم الدولة بعملية إنفاذ القانون واجتثاث ما تبقى من مليشيات ومنظمات تشكل خطراً حقيقياً على السلم الأهلي والاستقرار في هذه المحافظة المنكوبة".

تبدو القوى الثورية المدينية وغير المنتظمة في تشكيلات قبلية؛ واعية بما تخططه قسد من استدراج "قسد" للسلطة لخوض حرب تضمن تحشيد الكرد في حرب أهلية، وفي عملية استفزازية هدمت "قسد" يوم الخميس الفائت مبنى بلدية القامشلي الذي يعتبر أقدم مبنى في المدينة منذ تأسيسها في عهد فرنسا وتظهر فيها لافتة كتب عليها "بلدية القامشلية 1935"، وبيع المبنى لمستثمر أبراج تجارية من دون اعتبار لسلطة دمشق. بالتساوق مع ذلك يرى ثوار من أبناء القبائل أن تقاعس القيادة في لجم تغولات "قسد" يفجر الوضع. ويصرح خضر اليوسف "لسنا قوى قبلية هوجاء على غرار ما تم ظهوره في أحداث الساحل والسويداء، نحن قوى ثورية تؤمن بالقانون ولدينا في المنطقة المحرّرة جنوب القامشلي قرى كردية وبيوت أكراد لم تعانِ من تمييز على أساس قومي، لكنا نؤمن بضرورة توعية أبناء القبائل وتجهيزهم للحفاظ على هوية المنطقة وأن يحكم المنطقة أهلها من عرب وكرد وسريان بشكل مشترك كما تكرس في أعرافنا".

أما "تجمّع نشطاء المجتمع المدني" وبعد لقائهم إدارةَ الشؤون السياسية الموفدة من دمشق فقد طرح عبر بيان له رفضه "الضبابية السياسية وانعكاسها السلبي على استقرار المنطقة. ورفض المماطلة المستمرة منذ أشهر عن صرف رواتب الموظفين الذين يواصلون عملهم بلا رواتب منذ أكثر من ستة أشهر، وشدد على ضرورة بسط سيادة الدولة على المؤسسات والموارد الحيوية في المحافظة بالكامل، وضرورة إشراك الشباب في قوى الأمن الداخلي والجيش العربي السوري".

نتائج الاندماج.. ماذا يقول الشارع؟

بعيداً عن الخطابات السياسية، يركز كثيرون من أبناء الحسكة على النتائج الملموسة التي تمس حياتهم اليومية. ومن هنا تبرز أسئلة تتعلق بما إذا كانت التفاهمات الحالية قد انعكست فعلاً على حياة الناس، أم أنها بقيت محصورة في المستوى السياسي والإداري. كما تتكرر تساؤلات حول مستقبل الملفات العالقة التي ما تزال تشكل مصدر قلق لكثير من العائلات، وفي مقدمتها ملفات المعتقلين والمفقودين والعدالة وحقوق المتضرّرين. ويرى أصحاب هذه المطالب أن نجاح أي عملية سياسية لا يقاس فقط بقدرتها على إدارة الحاضر، وإنما أيضاً بقدرتها على معالجة آثار الماضي وإغلاق الملفات التي ما تزال مفتوحة منذ سنوات.

يقول الإعلامي إبراهيم الحلبي: "لا نعلم ما مدى استيعاب القيادة السورية للتوزع الديمغرافي كأكثرية عربية حررت نفسها من قسد، ورفضت القيادة استكمال التحرير تجاوزاً لتحشيد كردي مارسته "قسد" في الوسط الكردي، واستوعب ثوار المنطقة الموقف درءاً للفتنة، لكننا على المستوى السياسي لا نجد تمثيلاً في مستوى التوظيف، مقابل هذا اشترطت "قسد" على القيادة السورية توظيف منتسبيها من دون معايير؛ في حين ترفض القيادة السورية توظيف (أو تطويع) ثوار المنطقة وأبنائها إلا بشروط وشهادات وأعمار، وثوارها مهجرون يفتقرون لحق العودة والعمل ولقاء أهليهم الذين يرزحون تحت التهديد والاعتقال لمجرد التواصل معهم".

إعطاء "قسد" امتياز تحديد الموظفين في المحافظة يعطيها صك تصدر المجتمع الكردي واحتكار تمثيله وإمكان تحشيد عامة الكرد

أولوية المعتقلين ملفّاً إنسانياً

شهدت المنطقة إبان الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) جرائم حرب على العرب تجريفاً لقراهم، وارتكبت بحقهم مجازر أقرتها منظمة العفو الدولية عام 2017، وصنّفتها جرائم حرب، وتعرض الشباب للتجنيد القسري مع اعتقال الآباء الذين يتخلف أبناؤهم عن الالتحاق، وفي الوقت الذي شهد الشعب السوري فتح سجون الأسد وصيدنايا الشهير؛ انتظر أبناء الحسكة تحرر مناطقهم وخروج معتقليهم المقدر عددهم بأكثر من خمسة آلاف معتقل، مع نسبة من سوريين من محافظات أخرى اعتقلتهم "قسد" واحتفظت بهم في سجونها السرّية، وبعد انتظار طويل أدت المفاوضات إلى خروج أكثر من ألف معتقل تم اكتشاف أنهم كانوا مجندين عرباً ارتكبوا جناياتٍ، وسجنوا فأخرجتهم "قسد" مقابل مقاتليها لدى السلطة السورية، ثم ما لبث أن رحّلت أربعة آلاف معتقل إلى العراق بتهمة الانتماء إلى "داعش" ليتكشف أن قسماً من معتقلي "داعش" اختفوا من ملفات "قسد"، وجرى ترحيل آخرين بدلاً عنهم؛ علماً أن قسماً من المعتقلين ظهروا على إعلام "قسد" باعترافات تثبت أنهم ثوار عملوا ضد "قسد" أو مرتبطين بتركيا بدلاً من "داعش"، يقول العم زاهد العلي: "أخذوا أبنائي الثلاثة لأسباب كيدية لا تتعلق بالسياسة من بيوتهم وانتظرنا خروجهم لنجد أنه قد تم ترحيلهم إلى العراق"، مع العلم أن تصريحات أطلقتها وزارة الداخلية العراقي تم نشرها أكدت تحويل قسم من المعتقلين إلى سجن الأحداث بانتظار التحقيق معهم وتقرير مصيرهم؛ ما يعني اعتقال قسد لأطفال قياساً بالفترة التي حاربت فيها تنظيم داعش في عامي 2014 و2015.

الاستقطاب المجتمعي... الخطر الذي يهدد الجميع

لعل التحدّي الأخطر الذي يواجه الحسكة اليوم تحول الخلافات السياسية إلى انقسامات مجتمعية أعمق. فكلما جرى التعامل مع الملفات العامة بمنطق الغلبة أو الاحتكار أو التمثيل الحصري، ازدادت احتمالات انتقال الخلاف من المجال السياسي إلى المجال الاجتماعي. ولهذا يحذر باحثون وناشطون من أن نجاح أي مشروع استقرار في المحافظة يتطلب الابتعاد عن الخطابات الإقصائية، والعمل على بناء نموذج يشعر فيه جميع السكان بأنهم شركاء في الدولة وفي القرار وفي المستقبل. فالحسكة بحكم تنوعها وتركيبتها الاجتماعية، تحتاج إلى إدارة قادرة على جمع المكونات المختلفة حول مشروع مشترك، لا إلى سياسات تكرس إعادة الاصطفافات الإثنية والدينية واختزال الكرد بقسد يدفع نحو جعل قسد بكل ما ارتكبته تكسب تحشيداً للكرد خلفها لتصبح مساراً أو إطاراً لمصلحة الكرد وإعادتهم إلى مرجعية دون وطنية.

إعطاء "قسد" امتياز تحديد الموظفين في المحافظة يعطيها صك تصدر المجتمع الكردي واحتكار تمثيله وإمكان تحشيد عامة الكرد من خارج منظومة قسد من خلال الإمساك بسطوة الوظائف وسبل الحياة؛ بما يشبه تجنيد الأسد لجزء من الطائفة عبر تعويم نفسه مخلصاً لها، وقوةَ توظيفٍ تؤطر حاجة الفرد إلى العمل. تقف الحسكة اليوم أمام مرحلة مفصلية قد تحدد شكل مستقبلها لسنوات طويلة. حيث ما ينتظره السكان فعلياً: العدالة، والتمثيل المتوازن، والاستقرار، وتحسين الظروف المعيشية، وبناء الثقة بين الدولة والمجتمع. ختاماً ينفتح التساؤل هل نحن أمام إعادة اصطفاف من لم يتخندق بعد خلف مرجعيات دون وطنية وترسيخ للانقسام المجتمعي بتخطيط دولي أو بأخطاء السلطة؟ ومتى يستطيع ابن الحسكة الشراكة في بناء المجتمع والدولة؟