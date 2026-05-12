تكريماً لمزن المليحان: لا لزواج الأطفال.. نعم للمدرسة

- بدأت مزن المليحان، اللاجئة السورية، رحلتها في الدفاع عن حق الفتيات في التعليم ورفض زواج القاصرات منذ 2013، مما جعل "لا" مزن رمزاً للمقاومة الجماعية ضد هذه الظاهرة. - زواج القاصرات في سوريا يعكس هشاشة اجتماعية تفاقمت بسبب النزاع، حيث تؤدي الضغوط الاقتصادية وانقطاع التعليم إلى زيادة مخاطر الزواج المبكر، مما يعزز الفقر والعزلة الاجتماعية. - التعافي الاجتماعي في المجتمعات الخارجة من النزاعات يتطلب جهوداً متعددة الأبعاد، تشمل تحسين الظروف الاقتصادية والتعليمية ورفع الوعي حول مخاطر زواج القاصرات، كما تُبرز تجربة مزن أهمية الاستثمار في التعليم.

لا يمكن اختزال الكتابة عن زواج القاصرات في سورية بعمل بحثيّ أصم؛ فهي قبل ذلك إنصات لذاكرة إنسانية ممتدّة؛ جسّدتها منذ عام 2013، صورة فتاة صغيرة حملت كتبها ولجأت مع عائلتها إلى الأردن هرباً من قصف النظام البائد، لتقاوم الطغيان على طريقتها، تمسكاً بالأمل... والتعليم.

في مخيّم الزعتري وقفت في سن مبكّرة، تدافع عن حق زميلاتها في التعليم. هناك، حيث تضيق الخيارات وتشتد ضغوط الواقع في المخيّم المكتظ بالحاجة والقهر وحشرجات الدعاء بهلاك الوريث الابن، اختارت مزن المليحان أن تخوض معركتها الأولى: أن تقول "لا" لزواج القاصرات، و"نعم" لحق الفتيات في مقاعد الدراسة. تلك اللحظة مثلت فعل مقاومة مبكراً في وجه مسار اجتماعي قسري، تكرس تحت وطأة الحرب والفقر واللجوء والنزوح، فحاصر الطفولة ودفعها نحو أدوار لم تتهيأ لها بعد.

من هنا، يأتي اختيار اسم مزن المليحان في عنوان هذا التقرير بوصفه تكريماً رمزياً لأحد نماذج المواجهة المبكّرة، وتذكيراً بأن مواصلة مقاومة هذه الظاهرة تبدأ أحياناً من صوت فردي يقوى باستقطاب أصوات مناصرة، تحوّلت "لا" مزن إلى هتاف جماعي يفكك قاعدة الأسباب، ويعمل على تحويل زواج القاصرات من "قدر" محتوم إلى قضية يمكن مناهضتها.

ينطلق هذا التقرير من تلك الـ"لا"، ليقرأ الظاهرة بصفتها مؤشراً على درجة الهشاشة أو التعافي داخل المجتمع، مستنداً إلى تقارير صادرة عن البنك الدولي ويونيسف ومنظمة الصحة العالمية، إلى جانب نماذج مقارنة من دول ما بعد النزاع مثل كولومبيا. ليخلص إلى أن الحرب وتداعياتها تشكل الدافع الأول لتوسّع الظاهرة، في حين لا يعدّ السلام نهاية لها، وإنّ إضعاف مكوّناتها يتطلب ائتلاف عوامل عدة تفتح مسارات أوسع للتعافي الاجتماعي.

ويتباين مسار التعافي الاجتماعي في المجتمعات الخارجة من النزاعات مع لحظة التحول السياسي، إذ يتأخر عنه زمنياً بوضوح. وفي هذا الإطار، تفهم ظواهر مثل زواج القاصرات بوصفها استجابات تكيفيّة لبيئة غير مستقرّة، وهو ما تؤكده يونيسف التي تربط بين انقطاع التعليم والضغوط الاقتصادية من جهة، وارتفاع مخاطر زواج القاصرات من جهة أخرى.

ضمن هذا السياق، لا تشذ الحالة السورية. فرغم التحولات السياسية الزلزالية الأخيرة، لا تشير المعطيات الأحدث لعام 2026 إلى تغيّر ملموس في الشروط البنيوية التي تحكم سلوك الأسر، إذ لا تزال محدّدات مثل الفقر، وتعثّر الوصول إلى التعليم حاضرة بقوة، كما يظهر في تقييمات وزارة الداخلية البريطانية. وبالاستناد إلى قاعدة الأسباب التي تقدّمها الأدبيات الدولية، فإن استمرار هذه الظروف يعني بالضرورة استمرار الظواهر المرتبطة بها، وفي مقدمتها زواج الأطفال، حتى في غياب بيانات رقمية محدّثة تقيس حجمها بدقة.

تتكرّر هذه الفجوة بين التحول السياسي والتعافي الاجتماعي في تجارب ما بعد النزاع، كما في كولومبيا، إذ استمرّت أنماط العنف والاستغلال في ظل الضغوط الاقتصادية وضعف حضور الدولة في بعض المناطق، على الرغم من توقيع اتفاق السلام. وعلى هذا الأساس، يمكن قراءة غياب المؤشرات الحديثة على تراجع زواج القاصرات في سورية بوصفه نقصاً في البيانات من جهة، ودلالة على أن التعافي الاجتماعي لم يبلغ بعد مستوى يسترعي انتباه المؤشرات من جهة ثانية. ويعني هذا أن التحوّل السياسي، مهما كان عميقاً، يظل غير كاف ما لم يوازِهِ تحسن فعلي في شروط الحياة اليومية.

بهذا المعنى، يمكن التعامل مع زواج القاصرات بوصفه مؤشّراً حساساً على درجة الأمان الاجتماعي. فحين تبدأ معدلاته بالتراجع فعلياً، يمكن عندها الحديث عن تحوّل أعمق في بنية المجتمع. أما في المرحلة الراهنة، فطالما أن العوامل المُنتجة للظاهرة ما زالت قائمة، فالتعافي، وإن بدأ سياسياً، لم يترسخ بعد اجتماعياً.

الأثر على النمو والحياة الاجتماعية

تُفيد أدبيات الأمم المتحدة بأن زواج الأطفال غالباً ما يؤثر سلباً على نمو الفتاة، إذ يؤدّي إلى الحمل المبكّر، والانقطاع عن الدراسة، والعزلة الاجتماعية، والحد من فرصها في التطور الوظيفي والمهني، فضلاً عن تعريضها لخطر العنف الأسري. ورغم أن تأثيره على الفتيان لم يُدرس بالقدر نفسه من العمق، إلّا أن الزواج المبكّر قد يُحمّلهم مسؤوليات تفوق أعمارهم، ويُعرّضهم لضغوط اقتصادية، ويُقلّص فرصهم في مواصلة التعليم أو التطور المهني.

تُعرّف "يونيسف" زواج القاصرات بأنه أي ارتباط رسمي أو غير رسمي تكون فيه الفتاة دون سن الثامنة عشرة، وهو تعريف معتمد دولياً ويستخدم بوصفه مؤشراً أساسياً ضمن أجندة أهداف التنمية المستدامة. وانطلاقاً من هذا التعريف، تقترب الظاهرة من كونها حالة ذات آثار متعددة الأبعاد تتجاوز وصفها ممارسة اجتماعية محايدة.

في هذا السياق، تؤكد منظمة الصحة العالمية ارتباط الزواج المبكر بارتفاع مخاطر الحمل في سن المراهقة وما يرافقه من مضاعفات صحية، فيما تؤكد يونيسف أنه يؤدي إلى انقطاع الفتيات عن التعليم، ويسهم في إعادة إنتاج الفقر عبر الأجيال، ما يجعله أحد أبرز مؤشرات الهشاشة الاجتماعية.

وتوضح منظمة الصحة العالمية أن معدلات حمل المراهقات تكون عادة أعلى لدى الفتيات ذوات المستوى التعليمي المتدني أو الوضع الاقتصادي المنخفض، وأن التقدم في الحد من الولادات الأولى في هذه الفئة يسير بوتيرة أبطأ مقارنة بغيرها، ما يؤدي إلى تعميق أوجه عدم المساواة الاجتماعية.

وعلى المستوى الكمي، تفيد أرقام المنظمة أنه في عام 2019 سُجلت نحو 21 مليون حالة حمل سنوياً بين المراهقات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاماً في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وكان نحو 50% من هذه الحالات غير مقصود، وأدى ذلك إلى ما يقارب 12 مليون ولادة، كما تنتهي نحو 55% من حالات الحمل غير المقصود في هذه الفئة بعمليات إجهاض، غالباً ما تكون غير مأمونة.

وتُظهر البيانات الصحية أن الأمهات المراهقات (بين 10 و19 عاماً) أكثر عرضة لمخاطر صحية جسيمة، مثل الارتعاج (تسمّم الحمل)، والتهابات ما بعد الولادة، مقارنة بالنساء بين 20 و24 عاماً، كما يكون أطفالهن أكثر عرضة لانخفاض الوزن عند الولادة.

وفي السياق نفسه، تفيد المعطيات المتوفرة لدى المنظمة بأن عدد الفتيات اللواتي تزوجن في سن الطفولة بلغ نحو 650 مليون فتاة بحلول عام 2021. ويرتبط ذلك بأن الفتيات اللواتي يتزوجن مبكراً يمتلكن قدرة محدودة على التأثير في قرارات الإنجاب أو استخدام وسائل منع الحمل، فضلاً عن أن محدودية فرص التعليم والعمل تدفع في كثير من السياقات إلى ترسيخ الأمومة المبكّرة خياراً شبه وحيد.

وعلى الرغم من هذه الصورة القاتمة بذاتها، تخترق أرقام يونيسف جدار اليأس هذا وترسم أملاً حقيقياً: فنسبة زواج القاصرات عالمياً شهدت تراجعاً خلال العقد الأخير، إذ انخفضت من نحو فتاة واحدة من كل أربع إلى فتاة واحدة من كل خمس، أي ما يعادل انخفاضاً بنسبة 15%، وهو ما يعني تجنّب زواج نحو 25 مليون فتاة خلال السنوات العشر الماضية.

غير أن هذا التراجع لم يكن متساوياً، إذ تباطأ على نحوٍ ملحوظ في بيئات النزاع وعدم الاستقرار، ولا سيما في مناطق مثل الشرق الأوسط، حيث لا تزال معدلات زواج القاصرات مرتفعة نسبياً. وتُظهر بيانات منظمة الطفولة أن نحو 3% من النساء اللواتي تتراوح أعمارهنّ بين 20 و24 عاماً تزوجن قبل سن 15 عاماً، في حين ترتفع النسبة إلى نحو 16% بين من تزوجن قبل سن 18 عاماً.

بعد العرض السابق يتضح أن زواج القُصّر يتجاوز كونه حدثاً اجتماعياً منفصلاً، ويقترب من كونه حالة شاذة تُدخل الفتيات في مسار حياتي يتسم بانقطاع مبكر للتطور الجسدي والمعرفي والاجتماعي في آن واحد. فالمشكلة هنا تتجاوز "توقيت الزواج" إلى إعادة تشكيل حياة الفتاة قبل اكتمال شروطها البيولوجية والاجتماعية.

وبحسب الإطار التفسيري الذي تقدمه منظمة الصحة، فإن هذه النتائج تتداخل لتنتج دائرة مغلقة: فالتعليم المنقطع يقلل فرص العمل، وضعف الاستقلال الاقتصادي يعزّز الاعتماد على بُنى أسرية تقليدية، وهذه البُنى بدورها تعيد إنتاج الزواج المبكر كاستجابة "واقعية" للهشاشة. وهكذا تغدو الظاهرة "مفرخة آلية" لإعادة إنتاج شروط الضعف التي نشأت داخلها.

التعافي متعدّد الأبعاد

تقدم تجارب ما بعد النزاع نموذجاً مقارناً مهماً، إذ تُظهر أن توقف النزاع المسلح لا يعني إعادة التعافي الاجتماعي تلقائياً. تكشف التجربة الكولومبية عن مسار تعافٍ متعدّد الأبعاد، يتقاطع فيه التحوّل القانوني مع التحسن الاقتصادي التدريجي. فمن جهة، يشير الإطار التشريعي الحديث الصادر العام الماضي، إلى اتجاه واضح نحو تفكيك الزواج المبكر عبر رفع السن القانونية إلى 18 عاماً بشكل صارم، بما يعكس انتقال الدولة من مرحلة إدارة الظواهر الاجتماعية إلى مرحلة أكثر فاعلية يُعاد فيها تعريف الظواهر قانونياً. ومن جهة ثانية، تُظهر بيانات البنك الدولي حول الفقر في كولومبيا عند خط ثلاثة دولارات يومياً اتجاهاً تنازلياً طويل الأمد، إذ تراجعت النسبة من مستويات قاربت 30% في مطلع الألفية إلى نحو 8.5% في 2024، بما يعكس تحسناً تدريجياً في القدرة المعيشية للأسر رغم التفاوتات المستمرّة.

اللجوء يضاعف الهشاشة

الهشاشة السورية ليست وليدة اليوم؛ جذورها ممتدة في مراحل اللجوء والنزوح الأولى. فبيانات ميدانية تعود إلى 2015-2017، صادرة عن جهات موثوقة، كانت قد رصدت ارتفاعاً مقلقاً في معدلات زواج الأطفال بين اللاجئين السوريين في لبنان، وكأنها تنبؤ مبكر بما سيستمر عقداً. تُظهر بيانات ميدانية تعود إلى (2015-2017)، صادرة عن صندوق الأمم المتحدة للسكان والجامعة الأميركية في بيروت ومنظمة ساوة للتنمية والإغاثة، ارتفاعاً مقلقاً في معدلات زواج الأطفال بين أكثر فئات اللاجئين السوريين هشاشة في لبنان. وقد شمل المسح نحو 2400 لاجئة وفتاة يعشن في منطقة البقاع الغربي، وأظهر أن أكثر من ثلث النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و24 عاماً تزوجن قبل بلوغ سن 18 عاماً.

وتبيّن المعطيات عن ارتباط وثيق بين التعليم والزواج المبكر، إذ كانت نسبة الفتيات الملتحقات بالمدارس في سن التاسعة تتجاوز 70%، قبل أن تنخفض إلى أقل من 17% في سن الـ 16. وتكشف النتائج إلى أن الفتيات الأقل تعليماً يكنّ أكثر عرضة للزواج المبكر، كما تُظهر الأرقام أن نحو 35% من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و24 عاماً تزوجن قبل سن 18، فيما ترتفع النسبة إلى 47% عند احتسابها من بين النساء المتزوجات ضمن الفئة العمرية نفسها.

ولا يقتصر هذا الارتفاع على حالة لبنان، إنما يعكس نمطاً أوسع مرتبطاً بسياقات النزوح. فقبل الحرب، كانت نسبة النساء السوريات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و24 عاماً وتزوجن قبل سن 18 تقارب 13%، وهي نسبة كانت قد انخفضت إلى النصف مقارنة بعام 1990. غير أنّ هذه الاتجاهات انعكست بحدّة مع اندلاع حرب النظام البائد على السوريين، إذ ارتفعت معدلات الزواج المبكر بصورة ملحوظة، ولا سيما بين الفتيات اللاجئات والنازحات.

ففي لبنان، تبلغ نسبة النساء السوريات النازحات المتزوجات قبل سن 18 نحو 41%، وفق تقديرات منظمة فتيات لا عرائس. وفي الأردن، ارتفعت معدلات زواج الأطفال المسجل بين السوريين من 12% عام 2011 إلى 36% عام 2018، وفق المصدر ذاته. أما في تركيا، فتبقى البيانات محدودة بسبب صعوبات تسجيل الزيجات، غير أن التقديرات تكشف أن نحو 15% من الفتيات اللاجئات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و17 عاماً متزوجات.

تعكس هذه المؤشرات مجتمعة أن زواج القاصرات في السياق السوري تحوّل من ظاهرة اجتماعية تقليدية، إلى استجابة مرتبطة بشروط النزوح والهشاشة الاجتماعية، ما يفسر الارتفاع الحاد في معدلاته في البيئات المضيفة مقارنة بما كان عليه قبل الحرب.

ملالا سورية من خيمة إلى أخرى

بين الطفلة التي غادرت سورية حاملة كتبها المدرسية بحثاً عن الأمان، والشابة التي عادت إليها بعد التحرير بصفتها سفيرة للنيّات الحسنة لدى يونيسف، تختصر مزن المليحان "ملالا سورية" مساراً كاملاً من التحول الفردي الذي يعكس، في جوهره، تعقيدات التحول المجتمعي الأوسع. فمن خيمة إلى أخرى، بدأت مزن المليحان منذ عام 2013 رحلتها في الدفاع عن حق الفتيات في التعليم، ضمن حملة "العودة إلى المدارس" التي تدعمها يونيسف، وعند عودتها إلى دمشق فبراير الماضي، عادت معها أسئلة الطفلة التي كانتها: هل سأكون بأمان؟ هل سأتعلم؟ هل لي مستقبل؟ وهي أسئلة لا تزال، حتى اليوم، تحدّد أفق حياة آلاف الفتيات السوريات.

ومع ذلك، ابتعدت المليحان عن لغة الضحية، واقتربت من لغة الإمكان. فشباب سورية "كزهرة الياسمين: صامدون، متجذرون، وقادرون على الازدهار من جديد"، لكنها تحذّر في الوقت ذاته من استبدال الصمود بالدعم، مؤكدة أن التعافي لا يمكن أن يتحقق دون استثمار حقيقي ومستدام، خصوصاً في التعليم، ولا سيما تعليم الفتيات، بوصفه المدخل الأكثر حسماً لكسر دوائر الهشاشة التي "تُنجب" زواج الأطفال.

مع اتساع أثرها، صارت مزن فخراً سورياً، بل أصبحت رمزاً عالمياً لإرادة التغيير، إذ أدرجتها هيئة الإذاعة البريطانية - BBC ضمن أكثر مئة امرأة إلهاماً وتأثيراً، واختارتها مجلة "تايم" بين أكثر 30 مراهقاً تأثيراً، كما ورد اسمها في قائمة مجلة "تين فوغ" لأبرز 21 شخصية تحت سن 21. وفي 2017، تُوِّج هذا المسار بحصولها على جائزة مجلة "غلامور" لنساء العام، اعترافاً بدورها في مناهضة زواج القاصرات والدفاع عن حق الفتيات في مستقبل أكثر عدلاً وكرامة. واختارتها "يونيسف" عام 2017 سفيرة للنيّات الحسنة، ولا تزال تشغل هذا الدور.

الخلاصة

يمثل إسقاط حكم خمسة عقود ونصف من الطغيان دعماً قوياً لـ "لا" مزن المليحان، لكن التحرير وحده لن يكون كافياً لمواجهة الظاهرة، ما لم يترافق مع تحرير السوريين من الفقر والضغط الاقتصادي، وضعف فرص الوصول إلى التعليم والعمل. استلهم هذا التقرير من تجربتها داخل مخيّم الزعتري وفي المحافل الدولية. هو بعضُ تكريمٍ لاستثناءٍ مثّلته وما تزال تمثّله، الحورانية مزن المليحان.