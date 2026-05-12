الناجون من البئر... ضحايا أم صورة أُخرى للجلاد؟

"...ولكن، انظري أين أنت الآن، وما حققته، لا أراكِ ضحية...".

كانت هذه العبارة، التي قالتها صديقتي الألمانية، ببساطة مباشرة، المفتاح لكل ما سأكتبه في هذا المقال.

كنا نجلس في مقهى ونتحدث عن تجاربنا في الطفولة وبدايات الشباب. كان الفرق بين تاريخينا واضحاً، على الرغم من تقاطعات عديدة في التفاصيل، وكان من الواضح أن تعاملنا مع هذه التفاصيل مختلف أيضاً. فلكل منا مسار اختارته، ترك أثراً نفسياً مختلفاً.

تحدثنا عن انعكاس الماضي على حاضرنا: خياراتنا، عملنا، وطريقة تعاملنا مع أنفسنا ومع الآخرين. وفي لحظة ما، انتبهت إلى أنني أروي تجربتي بنبرة أشدّ تأثراً مما قصدت.

توقفت صديقتي عند هذه اللحظة، وقالت:" لكن، انظري إليكِ الآن، أنت في مكان ممتاز، وقد حققت الكثير." ثمّ أضافت من دون تردّد:" لا أراكِ ضحية، أنت ناجية".

أحببت رؤيتها لي بهذه الطريقة، بيدَ أنّ ثمّة ما أزعجني. لا لأنني أرفض كلمة "ناجية"، بل لأنه لم يعجبني أن أكون، من دون قصد، قد أوحيت لها بأنني أرى نفسي ضحية وحسب.

حين غادرتُ المقهى، كان أوّل ما فعلته هو البحث عن معنى كلمة "ضحية" في معاجم اللغة، ثمّ عن استخداماتها في القوانين المرتبطة بحقوق الإنسان. فوجدتُ أنّ كلمة "ضحية" لا تشير إلى معنى واحد، فهي الذبيحة، وما يُضحّى به في سبيل غاية، وهي، أيضاً، المجنيّ عليه، البريء الذي يقع عليه الظلم. وتُستخدَم في القوانين لتوصيف من تعرّض لانتهاك يستوجب الحماية والإنصاف، لا لتبني له هويّة دائمة. لكن ما أثار اهتمامي، لم يكن التعريف بحد ذاته، بل المسافة بين هذه المعاني وطريقة استخدامنا للكلمة في حياتنا. كيف ينتقل البعض من توصيف الأذى إلى التماهي معه.

في حالتنا السورية، تبدو هذه المسافة فجوة بلا قرار، ففئةٌ كانت ترى نفسها ضحية سلطة أقصتها وقمعتها طويلاً، وفئة أخرى ترى نفسها ضحية خوف مزمن من الإقصاء أو الانتقام. وجميعهم على حق بشكل أو بآخر، غير أنّ المشكلة هي أن يختار كلٌّ من معنى الضحية ما يخدم سرديته.

ويتجلّى هذا، على المستوى الفردي، في العلاقات الشخصية كالزواج أو الحب. كم من علاقة انتهت وخرج كل طرف منها مقتنع بأنّه الضحية؟ وأنّ الآخر كان الجلاد، وكل طرف بحث عن علاقة جديدة علّق عليها أمل الإنقاذ؟ وقد يحدث هذا، بالفعل. لكن كثيراً ما يتحوّل من كان يرى نفسه ضحية علاقة سابقة إلى جلاد في العلاقة الجديدة، ليتحوّل "منقذه" إلى ضحية.

لا يختلف الأمر كثيراً في الصداقة. صداقات تنتهي، يخرج منها أحد الطرفين، أو كلاهما، وهو مقتنع بأنّه تعرّض لخذلان، وبأنّ الآخر أساء. ومن النادر أن نتوقف لنسأل: هل كنا ضحايا وحسب؟ أم إننا، في لحظة ما، شاركنا في صناعة الأذى: بالصمت أو التوقعات أو العجز عن المواجهة أو استمراء دور الضحية؟

في هذه الدوامة لا نتنقّل بين علاقات مختلفة، بل نتنقّل بين أدوار مكررة، حتى يغدو ما يُعرف بنظرية (مثلث الدراما) مألوفاً أكثر من أي علاقة متوازنة.

في نظرية (مثلث الدراما): الضحية، الجلاد والمنقذ، لا يثبت أحد في موقعه، بل تتبدّل الأدوار دوماً، بحسب السياق والقوة والحاجة النفسية.

عندما قرأت هذه النظرية، سألت نفسي إن كنتُ قد تنقلت بين هذه الأدوار؟ رغم أنني بدأت البحث مباشرة عن مبررات لكل سلوك مرّ في ذاكرتي، إلّا أنني في النهاية لم أستطع التهرب من الجواب: نعم، لقد لعبت الأدوار جميعها.

كنت ضحية في لحظات، ومنقذة في أخرى، وجلادة حين ظننتُ أنني أمتلك الحقيقة كاملة.

وهنا عاد السؤال الأكبر: من منا لم يعتقد أنّه يمتلك الحقيقة؟ وتصرف مع نفسه ومع الآخرين على أساسها. وشعر بالرضا التام عن هذه الملكية.

ألم يتورط "أغلبنا" في الأدوار التي وضعها ووظّفها حكم الاستبداد الطويل؟ وثبّت الأكثريات والأقليات والأفراد داخلها، فبقي المجتمع عالقاً في مثلث الدراما؟ يعيد إنتاج نفسه وعيوبه، حتى ليبدو تبادل الأدوار داخل المجتمع نفسه مجرد حدث ثانوي، لا يهم من الضحية ومن الجلّاد فيه.

ربّما لا نتنقّل بين أدوار الضحية والجلاد والمنقذ لأننا نريد ذلك، ولا بوصفنا أشراراً أو ضعفاء أو شجعان أقوياء، بل لأننا تعلمنا هذا التنقل باكراً وتعايشنا معه طويلاً، حتى صار يبدو طبيعياً. لا يقتصر الأمر على التنقل بين الأدوار، في بعض الحالات، بل نتماهى مع أحدها. فتتحوّل الضحية، على سبيل المثال، إلى هوية ثابتة، تنطبق على علاقات الحب والصداقة والعائلة والمجتمع، بسبب الانتماء أو الخلفية الدينية أو القومية.

فيصبح ذكر هذا الموقع هو اللغة الأساسية للتعريف عن الذات، وكسب التعاطف، وأحياناً استجدائه.

وحين تُختزَل الحياة كلها في هذا الدور، يصبح من الصعب الاعتراف بأي خطأ شخصي. ودور الضحية ليس إلا مثالاً على هذا التماهي، فكما يمكن الغرق فيه، يمكن أيضاً الغرق في دور الجلاد أو في دور المنقذ.

وللخروج من هذا المثلث بشكل كامل أو من إحدى زواياه، لا بدّ من الاعتراف بأننا عالقون فيه أصلاً، وبأنّ الألم مهما كان حقيقياً، لا يجب أن يتحوّل إلى هويتنا الوحيدة. ربّما يبدأ الخروج من المثلث، في اللحظة التي نكف فيها عن السؤال: من الضحية؟ من الجلاد؟ ومن المنقذ؟ وعندما نطالب بالعدالة من دون أن نعيد إنتاج العنف، أو نعفي الجلاد من مسؤوليته.

إنني ممتنّة لصديقتي الألمانية التي دفعتني للتفكير في ذلك كله، ولمحاولة الإجابة عن جميع هذه الأسئلة. لا أبحث، اليوم، عن جلاد محدّد، ولا عن منقذ مخلّصٍ. ما يشغلني هو شيء أبسط وربّما أصعب في آنٍ واحد: كيف أروي قصتي من دون أن أسجن نفسي داخلها؟ وكيف أعترف بما مررت به من دون أن أقف عنده إلى الأبد؟ لا بوصف ذلك تنازلاً عن العدالة، بل رفضاً للتحوّل إلى صورة عن الجلاد.