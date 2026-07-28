- تحولات قطاع الذهب في سورية وتأثير الحرب: الذهب في سورية يعكس العلاقة بين الدولة والسوق، حيث أدت الحرب إلى تغييرات في الرقابة وظهور أنماط عمل غير رسمية، مما صعّب السيطرة على الإنتاج والتداول. - التحديات والآليات غير الرسمية: الحرب أفرزت حالات غش في قطاع الذهب، مثل التلاعب بالعيار والتهريب، مما أثر على الثقة في السوق وزاد من تعقيد تتبع المصدر الأصلي. - إصلاحات وإعادة بناء الثقة: جهود تنظيمية بدأت لاستعادة ثقة المواطنين، عبر استحداث هيئة لإدارة المعادن الثمينة وضبط المخالفات، بهدف إعادة الألق للذهب السوري.

لم يكن الذهب في سورية خلال السنوات الماضية مجرد سلعة ترتفع وتنخفض قيمتها وفق حركة الدولار أو الطلب في السوق، بل تحوّل تدريجياً إلى مرآة تعكس شكل العلاقة بين الدولة والسوق، وبين الرقابة والمهنة، وبين الثقة والشك. ففي قطاع يقوم أساساً على الدقة والسمعة، يصبح العيار ليس مجرد رقم فني، بل أساساً لبنية اقتصادية واجتماعية كاملة، وأي خلل فيه ينعكس مباشرة على الادخار الفردي وعلى الثقة العامة في السوق.

مع تراكم سنوات الحرب في سورية وما رافقها من تحولات اقتصادية وإدارية، بدأت تظهر داخل القطاع روايات متباينة عن تغيّر في آليات الرقابة، وعن اتساع المسافة بين النص القانوني وتطبيقه الفعلي، وهو ما فتح الباب أمام أنماط مختلفة من العمل غير الرسمي داخل سوق الذهب، سواء على مستوى الإنتاج أو التداول أو حتى الرقابة نفسها.

ويُعد قطاع الذهب في دمشق وريفها من أكثر القطاعات الحرفية كثافة وتنظيماً نسبياً في البلاد، إذ تفيد تقديرات بوجود ما بين 2000 و2500 صائغ مسجلين ضمن جمعية الصاغة في دمشق، إلى جانب ما يقارب 800 إلى 1200 ورشة تصنيع صغيرة ومتوسطة تعمل في مختلف أحياء العاصمة وريفها. كما تشير تقديرات غير رسمية إلى أن العدد الفعلي للعاملين في القطاع، بما يشمل العمال غير المسجلين، قد يتجاوز عشرة آلاف شخص، نتيجة الطبيعة العائلية للمهنة واعتمادها على الورش الصغيرة غير المهيكلة بشكل كامل.

تفيد بيانات متداولة في القطاع بأن احتياطي الذهب في سورية يقدَّر بنحو 25.8 إلى 26 طناً، في حين يتراوح حجم التداول اليومي في أسواق دمشق خلال فترات النشاط بين 10 و20 كيلوغراماً. كما تُظهر تقديرات الصاغة أن الأونصات والليرات الذهبية تشكل ما يقارب 30 إلى 40% من حركة السوق الاستثمارية، نظراً إلى سهولة تداولها مقارنة بالمشغولات التقليدية. وفي المقابل، يقدّر عاملون في القطاع أن نسبة المشغولات التي شابها خلل في العيار أو شبهات غش خلال سنوات الحرب تراوحت بين 5 و10% في بعض الفترات، قبل أن تتراجع تدريجياً مع تشديد الرقابة.

هذا الاتساع الكبير في قاعدة العمل جعل قطاع الذهب واحداً من أكثر القطاعات حساسية لأي خلل في الرقابة، لأنه لا يعمل ضمن إطار صناعي مركزي، بل ضمن شبكة واسعة من الورش والتجار، حيث تنتقل المشغولات بين مستويات متعددة قبل وصولها إلى المستهلك النهائي.

اعتمدت بعض حالات الغش التي ظهرت في قطاع الذهب خلال سنوات الحرب على أساليب متعدّدة تراوحت بين التلاعب المباشر بالعيار وإعادة تشكيل المشغولات بطرق غير نظامية

ضغط يومي وإيقاع غير مستقر

يتحدث الصائغ محمد كمال سرور أن العمل في قطاع الذهب في السنوات الماضية لم يكن مستقراً بالشكل الذي يبدو عليه من الخارج، بل كان محكوماً بإيقاع متغير في تطبيق القوانين والضوابط، ما جعل البيئة المهنية نفسها عرضة للارتباك. ويشير لـ"سورية الجديدة" إلى أن الالتزام بالقواعد لم يكن دائماً كافياً لضمان استقرار العمل، إذ كانت هناك عوامل أخرى تؤثر على قدرة الحرفي على الاستمرار، بعضها مرتبط بالإجراءات الرقابية وبعضها الآخر بطبيعة البيئة الاقتصادية العامة. ومع مرور الوقت، بدأ هذا الواقع ينعكس على طريقة عمل الورش، حيث أصبحت القرارات التشغيلية اليومية مرتبطة بالحذر أكثر من التخطيط، وبمحاولة تقليل المخاطر أكثر من التوسع في الإنتاج.

العيار الرسمي والعيار الحقيقي

في قلب صناعة الذهب، يبقى العيار العنصر الأكثر حساسية، لأنه يحدد القيمة الحقيقية للقطعة الذهبية، وأي اختلاف بين العيارين، المعلن والفعلي، يعني خسارة مباشرة للمستهلك وإرباكاً في السوق. يقول سمير أكرم كتم، أحد تجار الذهب، إنه بعد عام 2011 بدأت تظهر في السوق ممارسات تتعلق بالتلاعب بعيارات بعض المشغولات داخل الورش، موضحاً أنه كان يتم أحياناً تداول قطع بعيار 850 بدل العيار المتعارف عليه وهو 875 في بعض المنتجات، إضافة إلى ما كان يُتداول من حالات تتعلق بالليرات والأونصات المضروبة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على المستهلك الذي كان الطرف الأكثر تضرراً، وفق قوله.

ويضيف لـ"سورية الجديدة" أن من الممارسات التي أثيرت في تلك الفترة استخدام مواد إضافية لزيادة وزن بعض المشغولات، مثل إدخال قطع معدنية داخل الأساور بهدف رفع الوزن الظاهري من دون زيادة حقيقية في قيمة الذهب، وهو ما كان يؤدي إلى تشويه واضح في معايير السوق ويؤثر على دقة التسعير والثقة العامة. ويشير إلى أن السنوات الماضية حملت ظروفاً اقتصادية استثنائية أثرت على جميع القطاعات، من صعوبات الاستيراد إلى ارتفاع كلف الإنتاج والنقل وتقلبات سعر الصرف، إلا أن ذلك لم يمنع ظهور حالات في السوق أثارت تساؤلات حول دقة بعض المشغولات ومدى مطابقتها للمواصفات. ويضيف أن هذه الحالات لم تكن واسعة الانتشار، لكنها كانت كافية لإحداث خلل في مستوى الثقة داخل السوق، خصوصاً أن المستهلك يعتمد بشكل كامل على الدمغة الرسمية وسمعة التاجر، دون امتلاك أدوات تقنية تمكّنه من التحقق بنفسه من العيار الحقيقي.

آليات الغش داخل السوق

اعتمدت بعض حالات الغش التي ظهرت في قطاع الذهب خلال سنوات الحرب على أساليب متعدّدة تراوحت بين التلاعب المباشر بالعيار وإعادة تشكيل المشغولات بطرق غير نظامية. ومن أبرز هذه الآليات خلط الذهب بمعادن أقل قيمة مثل النحاس والنيكل داخل سبيكة التصنيع، بما يؤدّي إلى خفض نسبة الذهب الفعلية مع الحفاظ على الشكل الخارجي للقطعة. كما لجأ بعض الورش إلى إدخال مواد داخلية أو فراغات معدنية في المشغولات لزيادة الوزن الظاهري من دون رفع القيمة الحقيقية، وهو ما ينعكس على تسعير القطعة بشكل مضلل. وفي حالات أخرى، جرى تداول ليرات وأونصات ذهبية غير مطابقة للمواصفات عبر إعادة صهرها أو إعادة ختمها بعيارات غير دقيقة، مستفيدين من ضعف الرقابة وتعدد حلقات الوساطة بين الورش والتجار. كذلك ساهم غياب التتبع الفني للمصدر في تسهيل تمرير مشغولات مجهولة المنشأ بين مناطق النفوذ المختلفة، ما جعل اكتشاف عمليات الغش يتم غالباً بعد البيع أو عند إعادة الفحص والصهر، وليس في مرحلة التداول الأولى.

تكاليف غير رسمية

في مدينة حلب، يصف ميشيل داود، أحد أصحاب الورش، المرحلة الماضية بأنها كانت مليئة بالتحديات، ليس فقط على مستوى المواد الأولية والأسعار، بل أيضاً بسبب ما يسميه "تكاليف غير رسمية" أصبحت جزءاً من بيئة العمل اليومية.

ويشير لـ"سورية الجديدة" إلى أن هذه التكاليف أثرت بشكل مباشر على قدرة الورش الصغيرة والمتوسطة على الاستمرار، حيث باتت بعض الورش تعمل تحت ضغط مالي مستمر، ما أدى إلى إغلاق بعضها أو تقليص حجم إنتاجها، ومع تراجع الهوامش الربحية، أصبحت أي زيادة إضافية في التكاليف كفيلة بتغيير طريقة عمل الورشة بالكامل، سواء من حيث الجودة أو حجم الإنتاج أو حتى طبيعة الزبائن.

التهريب وتداخل الأسواق

وفي جانب آخر من السوق، يقول فيصل الأشقر، وهو تاجر عمل بين دمشق ودول الجوار، إن حركة التهريب خلال سنوات الحرب لعبت دوراً في إعادة تشكيل مسارات تجارة الذهب، سواء عبر إدخال مواد أولية أو مشغولات بشكل غير نظامي. وقال لـ"سورية الجديدة" أن هذا الواقع أوجد حالة من عدم التكافؤ بين الفاعلين في السوق، حيث لم يعد الجميع يعمل ضمن شروط موحدة، وهو ما انعكس على الأسعار وعلى مستوى الجودة في بعض الحالات. كما أن انتقال القطع بين أكثر من تاجر أو ورشة جعل عملية تتبع المصدر الأصلي أكثر صعوبة، خصوصاً في غياب توثيق واضح لكل مراحل التداول.

سوق متعدد المسارات

في شمال شرقي سورية، كان الواقع أكثر تعقيداً في حركة الذهب، إذ إن تعدد مناطق النفوذ خلال سنوات الحرب أدّى إلى تشابك كبير في مسارات التداول. يقول آرام صبح، صائغ من مدينة الحسكة، إنه كان يدير محله في منطقة خاضعة للإدارة الذاتية، إلا أن جزءاً من حركة تجارة الذهب في المحافظة خلال تلك الفترة كان يتم عبر تجار يتعاملون مع المربع الأمني الذي كان يخضع لسيطرة سلطات النظام السابق. ويضيف لـ"سورية الجديدة": "بحكم طبيعة السوق، كانت المشغولات تنتقل بين عدة تجار قبل أن تصل إلى محلات البيع، ولذلك كنا نتعامل مع قطع لا نعرف مصدر تصنيعها بشكل دقيق". ويتابع أن هذا الغياب للمصدر الواضح كان يجعل كل عملية بيع تحمل قدراً من المخاطرة غير المحسوبة، مضيفاً: "واجهنا أكثر من حالة اشترينا فيها مصوغات على أنها من عيار 21 قيراطاً، لكن بعد الفحص أو عند إعادة الصهر تبين وجود عمليات لحام أو إضافات من معادن أخرى خفّضت نسبة الذهب الفعلية. وفي كثير من الأحيان كانت هذه القطع قد دخلت عبر المربع الأمني، الأمر الذي جعل تتبع مصدرها الأصلي أو تحديد الورشة التي صنعتها مهمة شديدة الصعوبة". ويشير إلى أن كثافة حركة التبادل التجاري بين مناطق النفوذ المختلفة آنذاك، إلى جانب ضعف الرقابة، كانت تجعل اكتشاف مصدر القطع المخالفة أمراً معقداً، مضيفاً: "في النهاية، كان الصائغ أو التاجر الذي يحتفظ بالقطعة عند اكتشاف المخالفة هو من يتحمل الخسارة، بينما يبقى الوصول إلى المنتج الأصلي أو المسؤول عن التلاعب أمراً صعباَ".

بعض الجهات التي كانت مكلفة بمراقبة الأسواق وقطاع الذهب تحولت من أجهزة رقابية إلى جهات تمارس الابتزاز بحق أصحاب محلات الصاغة والورشات

اقتصاد الظل

يعكس قطاع الذهب في سورية توسع اقتصاد الظل خلال سنوات الحرب، حيث أدت الظروف الاقتصادية الصعبة إلى نمو أنشطة موازية خارج الإطار الرسمي. كما أن هذه البيئة تؤدي عادة إلى أسواق متعددة المستويات، تعمل فيها القواعد الرسمية إلى جانب ممارسات غير رسمية، ما يؤدي إلى تشوه في الأسعار والمعايير معاً. بالمقابل فإن المستهلك يبقى الحلقة الأضعف في هذه المنظومة، لأنه يعتمد على الثقة دون امتلاك أدوات تحقق دقيقة.

وقال محمود النمر، رئيس جمعية الصاغة بدمشق، لـ"سورية الجديدة" إن قطاع الذهب في سورية يمر اليوم بمرحلة إعادة تنظيم شاملة تهدف إلى استعادة ثقة المواطنين وإعادة السمعة التاريخية للذهب السوري، بعد سنوات شهدت تراجعاً كبيراً في الالتزام بالمواصفات القياسية والعيارات الرسمية المعتمدة. وأوضح أن الفترة بين عامي 2011 و2024 كانت من أصعب المراحل التي مر بها القطاع، إذ تراجع الالتزام بالعيار الرسمي بشكل ملحوظ، وتم آنذاك قبول دمغ مشغولات ذهبية بعيارات تقل عن المواصفات المعتمدة محلياً وعالمياً، الأمر الذي انعكس بصورة سلبية على جودة المنتج السوري وأضعف ثقة المستهلك، كما أضر بسمعة الذهب السوري التي بُنيت على مدى عقود من الالتزام والدقة في الصناعة. وأشار إلى أن المشكلة لم تقتصر على الجانب الفني، بل ارتبطت أيضاً بغياب منظومة رقابية فعالة نتيجة انتشار الفساد والرشوة خلال تلك السنوات.

وبحسب قوله، فإن بعض الجهات التي كانت مكلفة بمراقبة الأسواق وقطاع الذهب تحولت من أجهزة رقابية إلى جهات تمارس الابتزاز بحق أصحاب محلات الصاغة والورشات، من خلال فرض إتاوات ورشاوى دورية، فيما كان من يرفض الدفع يتعرض للملاحقة أو التوقيف قبل الإفراج عنه مقابل مبالغ مالية كبيرة أو كميات من الذهب، ما أوجد بيئة غير عادلة وأضر بالحرفيين الملتزمين وأفسح المجال أمام المخالفات. وأوضح أن المرحلة الحالية تشهد تغييراً جذرياً في آليات الرقابة، حيث تم استحداث هيئة عامة لإدارة المعادن الثمينة تتولى، بالتنسيق مع جمعيات الصاغة، تنظيم القطاع والإشراف على تطبيق المواصفات القياسية، إضافة إلى تشكيل ضابطة متخصصة لمراقبة الأسواق وضبط المخالفات.

وبيّن أن الحملات الرقابية تركز على التأكد من مطابقة المشغولات الذهبية للعيارات القانونية، ومن وجود الدمغة الرسمية على جميع القطع، مشيراً إلى أن أي ذهب غير مدموغ أو مخالف للمواصفات يتم سحبه وإتلافه وفق الإجراءات المعتمدة، مع توجيه إنذارات للمخالفين واتخاذ إجراءات تصاعدية تبدأ بالإنذار، ثم الإغلاق المؤقت للمحل عند تكرار المخالفة، وقد تصل إلى الإغلاق النهائي في حال استمرارها. وأكد أن جمعية الصاغة تتعامل مع شكاوى المواطنين بصورة مباشرة وفورية، وأن حماية المستهلك أصبحت أولوية أساسية، لأن الثقة هي الركيزة التي يقوم عليها سوق الذهب، ولا يمكن الحفاظ عليها إلا من خلال تطبيق القانون على الجميع. وأشار إلى أن الجمعية تعمل كذلك على رفع مستوى الالتزام المهني بين الصاغة وتشجيع الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة، بما يضمن إنتاج مشغولات ذات جودة عالية قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

وختم بأن الهدف النهائي إعادة الألق الذي عُرف به الذهب السوري تاريخياً، واستعادة مكانته بوصفه منتجاً يتميّز بالدقة والجودة والثقة، مؤكداً أن الخطوات التي تُتخذ اليوم تمثل بداية مسار طويل لإعادة بناء سمعة القطاع وترسيخ بيئة عمل تقوم على الشفافية والرقابة وحماية حقوق المواطنين.

وفي سياق متصل، تقدم الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة رؤية تنفيذية لما يجري في السوق من عمليات ضبط وإعادة تنظيم. وقال مدير عام الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سورية، مصعب الأسود، أن الهيئة نفذت في المرحلة الماضية حملة واسعة لإعادة ضبط سوق الذهب وتشديد الرقابة على عمليات الإنتاج والتداول، مشدّداً على أن معظم المشغولات الذهبية المتداولة حالياً في الأسواق السورية مطابقة للمواصفات القياسية والعيارات النظامية، وأن ما يجري تداوله عن انتشار الذهب المغشوش يعود في معظمه إلى مشغولات دخلت السوق خلال السنوات السابقة.

لا يُقاس الذهب بوزنه أو عياره فقط، بل بمدى الثقة التي تحيط به. وأي محاولة لإعادة بناء هذا القطاع تمر أولاً عبر إعادة بناء تلك الثقة

وقال الأسود لـ"سورية الجديدة" إن قطاع الذهب تأثر بشكل كبير بين عامي 2011 و2024 نتيجة ضعف الرقابة وارتفاع مستويات الفساد، وهو ما أوجد بيئة سمحت لبعض ضعاف النفوس بالتلاعب بالعيارات وإدخال مشغولات غير مطابقة للمواصفات القياسية السورية عبر الرشوة والتزوير، الأمر الذي انعكس سلباً على سمعة الذهب السوري وثقة المواطنين بالسوق. وأضاف أن الهيئة، بعد إعادة تنظيم القطاع، بدأت بالإشراف المباشر على عمل جمعيات الصاغة، حيث جرى تغيير الإدارات السابقة وتعيين كوادر جديدة، إلى جانب تحديث منظومة الفحص والمعايرة واستقدام أجهزة حديثة تتيح التأكد من مطابقة المشغولات الذهبية للمواصفات قبل طرحها في الأسواق. موضحا أن الرقابة التي تنفذها الهيئة تقوم على محورين متوازيين؛ الأول يتمثل في الإشراف على الذهب الذي يتم إنتاجه وختمه داخل جمعيات الصاغة لضمان مطابقته للعيارات النظامية، أما الثاني فيتعلق بمراقبة الأسواق عبر جولات دورية تشمل مختلف المحافظات، حيث تؤخذ عينات من المشغولات القديمة والحديثة لفحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية. وأشار الأسود إلى أن الهيئة وجهت خلال الفترة الماضية إنذارات واستدعت عدداً من أصحاب الورش ومحال الصاغة لإجراء فحوص للمشغولات الموجودة لديهم، مؤكداً أن الرقابة الحالية "صارمة ولا تسمح بتمرير أي غرام ذهب مخالف للمواصفات". وأضاف أن بعض الحالات التي يتم اكتشافها ترتبط غالباً بمدخرات قديمة أو بقطع تم تصنيعها أو تداولها في فترات سابقة، وتظهر مخالفتها اليوم بفضل أجهزة الفحص الحديثة.

وكشف أن الهيئة تعمل على تعزيز قدراتها الرقابية من خلال استقدام أجهزة معايرة محمولة من أحدث الماركات العالمية، متوقعاً دخولها الخدمة خلال الأشهر المقبلة، بما يتيح إجراء فحوص مباشرة داخل المحال التجارية وخلال الجولات الميدانية وعلى أعداد كبيرة من القطع الذهبية، الأمر الذي سيرفع من كفاءة الرقابة وسرعة اكتشاف أي مخالفة.

وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة بحق المخالفين، أوضح الأسود أن التعامل مع كل حالة يتم وفق طبيعة المخالفة؛ ففي المخالفات الفنية البسيطة يتم إتلاف القطع غير المطابقة للمواصفات، بينما تؤدي حالات الغش أو التزوير المتعمد إلى تتبع مصدر المشغولات ومحاسبة المنتج والموزع والبائع وفق القوانين والأنظمة النافذة، مؤكداً أن التلاعب بعيارات الذهب يعد بالنسبة للهيئة "خطاً أحمر".

وعن حقوق المستهلكين، شدد الأسود على أن المواطن الذي يشتري الذهب من محل مرخص ويحصل على فاتورة نظامية تتضمن الوزن والعيار والتاريخ والختم الرسمي، يكون محمياً قانونياً ولا يتحمل أي خسارة ناتجة عن اختلاف العيار أو ثبوت وجود مخالفة، إذ تقع المسؤولية على الصائغ البائع الذي يعود بدوره إلى الورشة أو الجهة المنتجة لتحميلها المسؤولية.

وأشار إلى أن المشكلة الأساسية تظهر في بعض الحالات التي لا يمتلك فيها المواطن فاتورة تثبت مصدر القطعة الذهبية، أو عندما يكون المنتج أو الموزع الذي ارتكب المخالفة قد أغلق ورشته أو غادر البلاد، وهو ما قد يصعّب عملية استرداد الحقوق، إلا أن الهيئة مستمرة في متابعة هذه الملفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه.

وختم الأسود بالتأكيد أن الهدف الأساسي للهيئة يتمثل في إعادة الثقة إلى سوق الذهب السوري وترسيخ منظومة رقابية حديثة تضمن حماية المستهلك والحفاظ على جودة المنتج الوطني، بما يسهم في استعادة المكانة التي عرف بها الذهب السوري تاريخياً.

تبدو أزمة الذهب في سورية أقرب إلى كونها أزمة ثقة ممتدة عبر سنوات، تداخلت فيها العوامل الاقتصادية مع التحولات الإدارية وظروف الحرب. وبين شهادات العاملين في القطاع، التي تصف ضغطاً مهنياً ومعيشياً متراكماً، وبين التصريحات الرسمية التي تتحدث عن إصلاحات جارية، يبقى التحدي الأساسي هو تحويل هذه الجهود إلى منظومة مستقرة قادرة على إعادة تعريف العلاقة بين العيار والسوق والثقة.

حيث أكد جميل مطانيوس، المسؤول عن تعيير الذهب في جمعية الصاغة، أن آلية العمل في فحص المشغولات الذهبية تعتمد على أخذ عينات من البضائع التي تدخلها الورشات بشكل دوري، بحيث يتم اختيار قطع بشكل عشوائي وغير موجه لإخضاعها للفحص الفني داخل المخبر المختص، بهدف التأكد من مطابقتها للعيارات المعلنة.

وأوضح لـ"سورية الجديدة" أن عملية الفحص تتم عبر ما يُعرف بمكتب الدباغة التابع للجمعية، وهو الجهة المختصة بمراقبة العيارات وتدقيقها، حيث يتم صهر عينات من المشغولات الذهبية ضمن إجراءات مخبرية دقيقة، بما يسمح بالكشف عن نسبة الذهب الخالص داخل القطعة والتأكد من عدم وجود أي غش أو خلط بمواد أخرى تؤثر على العيار. وأشار إلى أن هذه العملية تتم باستخدام أجهزة تحليل معتمدة عالمياً، تعتمد على معايير قياسية دقيقة لقياس نسبة الذهب، لافتاً إلى أن الهدف الأساسي منها هو ضمان مطابقة كل ما يتم تداوله في السوق للمواصفات الفنية المعترف بها.

وأضاف مطانيوس أن العمل لا يقتصر على المشغولات الجديدة فقط، بل يشمل أيضاً عينات من البضائع المسجلة والمخزنة لدى الورش، حيث يتم اختيار قطع عشوائية من كل دفعة إنتاج وإخضاعها للفحص، ما يضمن وجود رقابة مستمرة على مختلف مراحل الإنتاج وليس فقط عند مرحلة البيع. وأكد أن الذهب الذي يدخل إلى سورية من مختلف دول العالم يخضع بدوره لنفس إجراءات التحقق، مشيراً إلى أن نسبة كبيرة من المشغولات المتداولة حالياً باتت مطابقة للمواصفات العالمية، حيث تصل هذه النسبة إلى نحو 90% وفق تقديرات العمل المخبري داخل الجمعية.

وختم بالقول إن الذهب السوري اليوم أصبح من حيث العيار والجودة متوافقاً مع المعايير الدولية المعتمدة في الأسواق الخارجية، وهو ما يعكس تحسناً واضحاً في مستوى الالتزام الفني داخل الورشات خلال الفترة الأخيرة، مقارنة بسنوات سابقة شهدت تفاوتاً أكبر في الالتزام بالمعايير.

في نهاية المطاف، لا يُقاس الذهب بوزنه أو عياره فقط، بل بمدى الثقة التي تحيط به. وأي محاولة لإعادة بناء هذا القطاع تمر أولاً عبر إعادة بناء تلك الثقة، خطوة بعد أخرى، وسوقاً بعد سوق.