90 دقيقة بملياري يورو... الكلاسيكو يهز الاقتصاد الرياضي

- تحولت مواجهة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة إلى ظاهرة اقتصادية عالمية، حيث تجذب المباراة جمهوراً محتملاً يصل إلى 650 مليون مشاهد في أكثر من 180 دولة، مع إيرادات مجمعة تصل إلى 2.04 مليار يورو لموسم 2024/2025. - أظهر تقرير اقتصادي أن الإيرادات التشغيلية للناديين ستتجاوز حاجز المليار يورو هذا الموسم، مع عودة برشلونة إلى ملعب "سبوتيفاي كامب نو". النشاط التجاري أصبح المحرك الأساسي لإيرادات الأندية، حيث تتجاوز العوائد التجارية لكل نادٍ 500 مليون يورو سنوياً. - يمتلك الناديان شبكة رعاة عالمية ضخمة، وتحولت ملاعب "سانتياغو برنابيو" و"سبوتيفاي كامب نو" إلى وحدات اقتصادية مستقلة، حيث حقق "سانتياغو برنابيو" إيرادات بلغت 290 مليون يورو الموسم الماضي.

لم تعد مواجهة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة مجرد مباراة كرة قدم، بل تحولت إلى ظاهرة اقتصادية عالمية قادرة على منافسة أكبر الشركات الرياضية في العالم؛ فالكلاسيكو المقرّر مساء يوم الأحد، يُعد الحدث الكروي الأبرز على مستوى العالم، إذ يجذب جمهوراً محتملاً يصل إلى 650 مليون مشاهد في أكثر من 180 دولة حول العالم. ولو جرى تحويل الناديين إلى شركة رياضية متعددة الجنسيات، فإن حجم أعمالها سيتجاوز منذ البداية إجمالي إيرادات الدوري الفرنسي بأكمله.

وكشف تقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية عن الأرقام الضخمة التي يمكن أن يحققها الكلاسيكو، بناء على دراسة اقتصادية تُظهر القوة التجارية الهائلة للمواجهة الأشهر في كرة القدم، وفقاً لبيانات (Intelligence 2P) في وحدة الدراسات التابعة لـ(2Playbook)، وهي وحدة أبحاث وتحليلات اقتصادية تابعة لمنصة 2Playbook المتخصصة في اقتصاد وإدارة الأعمال الرياضية في إسبانيا، فقد بلغت الإيرادات المجمعة لريال مدريد وبرشلونة خلال موسم 2024/2025 نحو 2.04 مليار يورو، دون احتساب عوائد الانتقالات.

وأكد التقرير أن الإيرادات التشغيلية العادية للناديين ستتجاوز حاجز المليار يورو هذا الموسم، خاصة بعد عودة برشلونة التدريجية إلى ملعب "سبوتيفاي كامب نو" واستعادة العوائد المرتبطة بالملعب عقب أعمال التجديد، بينما سبق لريال مدريد أن وصل إلى هذا الرقم منذ موسم 2023/2024، ليصبح أول نادٍ في العالم يتجاوز هذا السقف المالي.

وأضاف التقرير أن برشلونة شهد نمواً مالياً ضخماً منذ جائحة كورونا، بعدما أضاف 162 مليون يورو إلى إيراداته خلال الموسمين الأخيرين، ليصل إلى رقم قياسي بلغ 957.5 مليون يورو في موسم 2024-2025، فيما تستهدف إدارة خوان لابورتا الوصول إلى 1.075 مليار يورو هذا الموسم. وأوضح أن النشاط التجاري أصبح المحرك الأساسي لإيرادات الأندية الكبرى، وهو ما ينطبق مباشرةً على ريال مدريد وبرشلونة، إذ تتجاوز العوائد التجارية لكل نادٍ حاجز 500 مليون يورو سنوياً. وفي هذا السياق، تصدر برشلونة قائمة الأندية الأعلى دخلاً من الأنشطة التجارية خلال العام الماضي، بإيرادات بلغت 556.8 مليون يورو، بزيادة سنوية وصلت إلى 47%، كما بلغت الإيرادات البنكية للنادي 539.7 مليون يورو، ما يعني أن الكيان الافتراضي للكلاسيكو سيحقق أكثر من 1.096 مليار يورو من القطاع التجاري وحده.

كرة عالمية برشلونة والتتويج يوم الكلاسيكو... حسابات ستجعل الفرحة مضاعفة

وأظهر التقرير إلى أن الناديين يمتلكان شبكة رعاة عالمية ضخمة، إذ ترتبط شركة "أديداس" الشهيرة بريال مدريد كشريك تقني، بينما ترتبط "نايك" ببرشلونة. كما تحمل قمصان ريال مدريد شعار "فلاي إيمارتس"، في حين يظهر شعار "سبوتيفاي" على قمصان برشلونة، إضافة إلى حصول المنصة على حقوق تسمية ملعب "سبوتيفاي كامب نو". وأضافت الصحيفة أن الملعبين تحولا بدورهما إلى وحدتين اقتصاديتين مستقلتين، إذ يعمل كل من "سانتياغو برنابيو" و"سبوتيفاي كامب نو" كمشروعات تجارية قائمة بذاتها، تولد الإيرادات على مدار العام من خلال المتاجر، والمقاهي، والجولات السياحية، والمتاحف الرقمية، والمرافق الترفيهية.

ورغم الجدل حول الحفلات الموسيقية في ملعب ريال مدريد، حافظ "سانتياغو برنابيو" على إيرادات بلغت نحو 290 مليون يورو خلال الموسم الماضي، إضافة إلى زيادة قدرها 75 مليون يورو من بيع تراخيص المقاعد الخاصة في موسم 2023/2024. أما برشلونة، فتراهن إدارته على أن إعادة افتتاح "كامب نو" تدريجياً سترفع إيرادات تشغيل الملعب إلى 225 مليون يورو خلال موسم 2025/2026، بزيادة تصل إلى 29% مقارنة بالموسم السابق، مدفوعة بعودة الاشتراكات الموسمية، وارتفاع مبيعات التذاكر، ومناطق الضيافة، والمتحف والمتجر الرسمي.