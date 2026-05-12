يامال وعلم فلسطين: من كواليس المشهد إلى تعليق فليك والردود الرسمية

صنع لاعب نادي برشلونة النجم الشاب لامين يامال (18 عاماً) الحدث خلال احتفالات الفريق بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما رفع علم فلسطين، خلال موكب التتويج الذي جاب شوارع المدينة عقب التتويج الرسمي باللقب، أمس الاثنين.

وظهر يامال وهو يتفاعل بحماس كبير مع الجماهير من على متن حافلة برشلونة، لكن، وبحسب اللقطات المتداولة، فقد لوّح أحد المشجعين بالقرب من الحافلة بعلم فلسطين، فلفت انتباه نجم برشلونة، ليقوم بالإشارة إليه بطلب إيصال العلم إلى الحافلة من أجل التلويح به. وبعد لحظات، جرى تسليم العلم للاعب ذي الأصول المغربية الذي بادر إلى رفعه والتلويح به أمام الكاميرات في مشهد أيقوني وسط الجماهير الموجودة بكثافة في الشوارع، لتشهد اللحظة تفاعلاً واسعاً من الأنصار، لتُعد هذه اللقطة من أكثر المشاهد تداولاً خلال احتفالات برشلونة، بعدما أظهرت تفاعلاً مباشراً من يامال مع الجماهير وحرصه على إبراز العلم خلال الاحتفالات الرسمية للنادي تضامناً منه مع القضية الفلسطينية.

رد رسمي على لقطة يامال... وفليك يعلق

وأثارت اللقطة التي ظهر فيها يامال وهو يحمل العلم الفلسطيني ردّات فعل سياسية وإعلامية في إسبانيا، إذ طُرح الموضوع خلال فعالية رسمية جمعت رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، اليوم الثلاثاء. وردّ سانشيز على سؤال بهذا الشأن بشكل عام، مذكّراً بموقف حكومته من القضية الفلسطينية، قائلاً إنّ إسبانيا سبق أن اعترفت بدولة فلسطين، مؤكداً حقها في "الوجود". وبحسب تقرير صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فقد استعاد رئيس الحكومة مواقفه السابقة منذ أكتوبر/ تشرين الثاني 2023، حين أدان وصف ما تقوم به السلطات الإسرائيلية في قطاع غزة بأنه "إبادة جماعية".

كرة عالمية الحمد لله لست مدريدياً.. لامين يامال يثير الجدل ويستفز جماهير الريال

من جهته، أبدى مدرب برشلونة، الألماني هانسي فليك، تحفظه على تصرف يامال، إذ قال في مؤتمر صحافي عقد اليوم الثلاثاء: "هذه أمور لا تعجبني عادةً. تحدثتُ معه (يامال) وقلتُ له إن أراد فعل ذلك فهو قراره الشخصي. نحن نكرّس أنفسنا للعب كرة القدم، وعلينا أن نأخذ بعين الاعتبار ما ينتظره الناس منّا. عندما أرى الناس في الشارع يبكون من شدة التأثر، تدرك لماذا نحن هنا، وهذا بالنسبة لي هو الأهم، وهو الأول".

Moments when Lamine Yamal asked supporters for a Palestinian flag.



Since yesterday, zionists have been crying and accusing him of being “antisemitic.” pic.twitter.com/lyccRXe0ZV — Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) May 12, 2026