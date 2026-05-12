هيلان سليماني.. موهبة جزائرية تفرض حضورها بقوة في مرسيليا

يواصل لاعب منتخب الجزائر تحت 23 عاماً هيلان حمزاوي سليماني (20 عاماً) تقدمه الملحوظ داخل صفوف نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي، بعد مسار ثابت منذ التحاقه بأكاديمية النادي في سن مبكرة. وانضم سليماني إلى أكاديمية مرسيليا، قبل أن ينجح في اجتياز مختلف المراحل السنية بفضل التزامه العالي وانضباطه داخل وخارج الملعب، إلى جانب قدرته على التأقلم مع الفئات العمرية المختلفة، وهو ما جعله يحظى بتقدير داخل منظومة النادي.

وبحسب "موقع فوت ميركاتو" الفرنسي، اليوم الثلاثاء، يشغل اللاعب مركز قلب الدفاع، ويتميز بأسلوب هادئ وفعال، إضافة إلى روح قتالية وانضباط تكتيكي يجعله من العناصر التي يُعتمد عليها تدريجياً في المشروع الرياضي للنادي، مع إشادة بوضوح من الجهاز الفني بإمكاناته وإمكانية تطوره.

وخلال الأسابيع الأخيرة، شهدت مسيرته تصاعداً لافتاً، إذ بات يشارك بشكل متزايد في تدريبات الفريق الأول، بعد خوضه أولى مبارياته على المستوى الاحترافي، في خطوة تعكس ثقة متنامية في قدراته. ويتابع الطاقم الفني في مرسيليا تطور اللاعب عن كثب، في ظل وجود منافسة قوية داخل الخط الخلفي، بينما يواصل سليماني العمل بهدوء لاكتساب المزيد من الخبرة، مؤكداً تدريجياً أنه إحدى أبرز المواهب الصاعدة من أكاديمية النادي.