نيمار مهدد بالغياب عن مواجهة المغرب.. والبرازيل تترقب القرار الحاسم

- بدأ منتخب البرازيل استعداداته لكأس العالم 2026 وسط قلق حول إصابة نيمار، الذي غاب عن التدريبات بعد إصابته في ربلة الساق مع ناديه سانتوس، مما استدعى فحوصات طبية دقيقة. - تقرير "غلوبو إسبورتي" أشار إلى أن نيمار خضع لفحوصات ليلية بحضور الطاقم الطبي، وسط قلق من تطور إصابته، فيما يسعى المدرب كارلو أنشيلوتي لحسم موقفه الطبي قبل المباريات الودية. - إصابة نيمار قد تمنعه من المشاركة في المباريات الودية ضد بنما ومصر، مع تباين في وجهات النظر بين الاتحاد البرازيلي ونادي سانتوس حول حالته.

بدأ منتخب البرازيل استعداداته لكأس العالم 2026، وسط حالة من القلق حول الوضع البدني لنجم الفريق نيمار (34 عاماً)، بعد خضوعه لفحوص طبية دقيقة في الساعات الماضية. وشهد اليوم الأول من التحضيرات في مركز غرانجا كومياري غياب نيمار عن الحصة التدريبية، بعدما تعرض لإصابة في ربلة الساق خلال مشاركته الأخيرة مع ناديه سانتوس، ما دفع الجهاز الطبي إلى إخضاعه لسلسلة من الفحوصات الإضافية.

وبحسب تقرير موقع "غلوبو إسبورتي" البرازيلي، اليوم الخميس، فإن اللاعب خضع لفحوص في إحدى العيادات الطبية حتى ساعات متأخرة من الليل، بحضور الطبيب رودريغو لاسمار، وعدد من أعضاء الطاقم الفني والطبي، وسط حالة من القلق بشأن تطور إصابته. وأشار المصدر إلى أن نيمار أبدى قلقه بعد عودته إلى معسكر المنتخب في تيريسوبوليس، في وقت يسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى حسم موقفه الطبي بشكل عاجل، قبل انطلاق المباريات الودية.

وباتت مشاركة نيمار بأولى مباريات البرازيل في مونديال 2026، محل شك، كون إصابته تتطلب علاجاً لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وفق ما أعلن طبيب منتخب الـ "سيليساو"، رودريغو لاسمار. وسيغيب نجم سانتوس، عن مباراتي البرازيل الوديتين أمام بنما ومصر، وقد يغيب أيضاً عن المباراة الافتتاحية لأبطال العالم خمس مرات أمام المغرب في 13 حزيران/يونيو المقبل. وأوضح لاسمار أن فحص الرنين المغناطيسي "أظهر إصابة عضلية من الدرجة الثانية، لذا نتوقع أن يكون جاهزاً للمشاركة خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".

كرة عالمية نيمار والمشاركة في المونديال مع البرازيل: شروط خاصة وقيود صارمة

وبحسب لوائح كأس العالم، فإن الاتحادات مطالبة بتسليم القوائم النهائية قبل الأول من يونيو/حزيران المقبل، مع إمكانية استبدال اللاعبين المصابين قبل 24 ساعة من أول مباراة رسمية، في حال ثبوت الإصابة. ويستهل المنتخب البرازيلي مشواره في المونديال يوم 14 يونيو أمام منتخب المغرب، وسط ترقب كبير لمصير نيمار، الذي يمثل أحد أبرز عناصر الفريق، في ظل انتظار الشارع البرازيلي تطورات حالته قبل انطلاق البطولة.