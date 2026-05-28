- وصل نيمار دا سيلفا إلى معسكر المنتخب البرازيلي استعداداً لكأس العالم 2026 وسط غموض حول إصابته في ربلة الساق، حيث استقبله المدرب كارلو أنشيلوتي وزملاؤه بحفاوة. - أكد الاتحاد البرازيلي وصول جميع اللاعبين باستثناء ثلاثة مرتبطين بنهائي دوري أبطال أوروبا، بينما يستعد نيمار للخضوع لفحوص طبية لتقييم حالته البدنية بعد غيابه بسبب الإصابة. - قرر فينيسيوس جونيور إعادة الرقم 10 لنيمار دعماً له، وتبقى مشاركته في المباراة الودية أمام بنما موضع شك قبل مواجهة مصر والمغرب في كأس العالم.

وصل النجم نيمار دا سيلفا إلى معسكر المنتخب البرازيلي استعداداً لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وسط استمرار الغموض بشأن إصابته في ربلة الساق، وذلك في اليوم الأول من تجمع "السيليساو" الذي يستعد لمحاولة استعادة اللقب العالمي الغائب منذ عام 2002.

وحطّ نجم سانتوس الحالي وبرشلونة السابق في مركز "غرانجا كوماري" بمدينة تيريسوبوليس قرب ريو دي جانيرو على متن طائرة هليكوبتر، قبل أن يلتقي المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي ويعانقه فور وصوله، ثم يتوجه لتحية زملائه داخل المعسكر وسط أجواء لاقت اهتماماً واسعاً من وسائل الإعلام البرازيلية.

وأكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم وصول جميع اللاعبين المقرر التحاقهم الأربعاء، باستثناء ثلاثة لاعبين لا يزالون مرتبطين بنهائي دوري أبطال أوروبا المقرر السبت في بودابست بين باريس سان جيرمان وأرسنال، وهم ماركينيوس من الفريق الفرنسي، وثنائي النادي اللندني غابريال ماغالهايس وغابريال مارتينيلي.

ويبدأ نيمار تحضيراته مع المنتخب بعد فترة غياب عن المباريات مع سانتوس بسبب إصابة في ربلة الساق، إذ من المنتظر أن يخضع لسلسلة فحوص طبية لتقييم حالته البدنية قبل المباريات التحضيرية الأخيرة. ولم يظهر المهاجم البالغ 34 عاماً بقميص البرازيل منذ إصابته الخطيرة في الركبة خلال أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومع عودة نيمار إلى منتخب البرازيل، قرر نجم ريال مدريد الإسباني، فينيسيوس جونيور، إعادة الرقم 10 الذي ارتداه أساطير سابقون على غرار بيليه وزيكو وآخرين إلى زميله دعماً له بعد المعاناة من الإصابة، وقال لقناة "كازي" الأربعاء: "لا أعرف ما هو الرقم الذي سأرتديه لاحقاً، لكن الرقم 10 سيعود إلى نيمار، هذا أمر واضح تماماً".

وتبقى مشاركة الهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي موضع شك في المباراة الودية أمام بنما الأحد على ملعب "ماراكانا"، والتي ستكون بمثابة وداع جماهيري أخير قبل السفر إلى الولايات المتحدة لخوض المونديال. ويخوض منتخب البرازيل مواجهة ودية ثانية أمام مصر في السادس من يونيو/ حزيران بمدينة كليفلاند الأميركية، قبل افتتاح مشواره في كأس العالم بمواجهة المغرب ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً هايتي واسكتلندا.

