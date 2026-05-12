نشيد بنكهة جزائرية يزيّن تتويج الأفريقي بطلاً للدوري التونسي

يحظى النادي الأفريقي التونسي بشعبية كبيرة في الجزائر، كونه من الأندية الرياضية التي ارتبطت بفترة كفاح الشعب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي، لكن ذلك ليس الرابط الوحيد بين النادي الأفريقي الذي فاز يوم الأحد بلقب البطولة التونسية لهذا الموسم، بل هناك رابط تاريخي وثقافي آخر جسده شاعر الثورة الجزائرية، مفدي زكريا، على هامش تتويج النادي التونسي بلقب الدوري المحلي والاحتفالات العارمة لجماهير الفريق التي لم تخلُ من تكرار النشيد الشهير.

ومن المعروف أن شاعر الثورة الجزائرية مفدي زكريا هو من كتب النشيد الرياضي الرسمي للنادي الأفريقي "يحيا النادي الأفريقي"، والذي يبقى أهم نشيد لنادٍ رياضي، إذ كتبه المناضل زكريا لصالح النادي الرياضي التونسي عام 1970، حين كان يعيش في تونس، بسبب خلافاته مع السلطة السياسية الجزائرية في ذلك الوقت.

وتُشير المراجع المختلفة إلى أن مفدي زكريا، مؤلف النشيد الوطني الرسمي للجزائر "قسماً"، كتب النشيد التاريخي للنادي الأفريقي عام 1970 بطلب من مسؤولي النادي بمناسبة خمسينية الأفريقي الذي تأسس عام 1920، وفي فترة كان فيها النادي التونسي من أهم وأبرز نوادي شمال أفريقيا، وتولى تلحينه الفنان علي شلغم.

مزج هذا النشيد الرياضي بين قيم الوطنية والانتماء والأخلاق الرفيعة للرياضة، وبين شعبية النادي والتحامه بالجماهير الرياضية المناصرة، وبين كرة القدم بوصفها منافسة وحباً للفوز والانتصار، والتي تتطلب المهارة والقدرة، إذ التزم الشاعر الجزائري في النشيد باللغة الأدبية، لكنه استخدم عبارات ولغة بسيطة تليق بحماسة الجماهير.

ويتغنى هذا النشيد الرياضي بتونس الخضراء وبألوان النادي الأفريقي الأبيض والأحمر، إذ يقول: "أحمر دماؤنا، أبيض أخلاقنا"، ويربط النادي بقيم الوطنية الخالصة، ويلفت إلى الدور البارز المناط بالنادي الرياضي من حيثُ خلق الوعي الوطني وتهيئة الأجيال لحب الوطن.

وكان الأفريقي قد حسم لقب الدروي التونسي، عقب فوزه المثير على غريمه التقليدي الترجي مساء الأحد بهدف نظيف ليوسع الفارق النقاطي عن مطارديه، ويحسم اللقب رسمياً.