نجم نيوكاسل غوردون إلى برشلونة بطلب من فليك

- برشلونة يقترب من ضم أنتوني غوردون من نيوكاسل يونايتد في صفقة تقدر بـ70 مليون يورو، ليكون أولى صفقات المدرب هانسي فليك استعداداً لموسم 2026-2027. - غوردون، الذي يتميز بمهاراته في المراوغة والتمريرات الحاسمة، كان مطلوباً من أندية كبرى مثل بايرن ميونخ وليفربول، ويستعد حالياً لتمثيل إنجلترا في كأس العالم 2026. - الصفقة تعزز من قوة برشلونة الهجومية، حيث يمتلك غوردون حساً عالياً في إنهاء الهجمات وتسديدات قوية داخل منطقة الجزاء.

اقترب نادي برشلونة الإسباني، من حسم صفقة نجم نادي نيوكاسل يونايتد الإنكليزي، أنتوني غوردون (25 سنة)، الذي يُعد من المواهب الإنكليزية المُميزة، في أولى صفقات النادي الكتالوني في الميركاتو الصيفي، تحضيراً لموسم 2026-2027.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، مساء الأربعاء، اقتراب انضمام غوردون إلى نادي برشلونة قادماً من نادي نيوكاسل يونايتد، في أولى صفقات المدرب الألماني، هانسي فليك، وهو الذي طلبه شخصياً من المدير الرياضي، البرتغالي ديكو، ورئيس النادي الكتالوني، خوان لابورتا، ولم تتأخر الإدارة في تأمين طلب الألماني.

ووفقاً للمعلومات الأولية، فإن صفقة انتقال المهاجم الإنكليزي ستُكلف حوالي 70 مليون يورو، في وقت لم يُكشف عن مدة العقد مع النادي الكتالوني، على أن يُجري المهاجم الإنكليزي خلال أيام، الفحوصات الطبية المُطلوبة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة، مع العلم أن غوردون استُدعي لتمثيل منتخب إنكلترا في بطولة كأس العالم 2026، وهو حالياً في معسكر المنتخب الإنكليزي.

وأشارت أخبار سابقة، إلى اقتراب انتقال غوردون إلى نادي بايرن ميونخ الألماني، وأن هناك اتفاقاً شفهياً بين اللاعب والنادي، إلا أن برشلونة فاجأ الجميع واقترب من خطف اللاعب إلى صفوفه في واحدة من الصفقات الهجومية القوية لبطل الليغا، نظراً للإمكانات الفنية المُميزة التي يملكها والتي جعلته مطلوباً من ناديي برشلونة وبايرن ميونخ وكذلك ليفربول الإنكليزي بدرجة أقل.

ويلعب نجم نادي نيوكاسل يونايتد في مركز الجناح الأيسر، ويملك قدرة على المراوغة والتفوق في المواجهات الفردية، وكذلك سرعة في التحركات مع الكرة، وقدرة على صناعة تمريرات حاسمة في الثلث الهجومي، والأبرز في قدراته هو حسّه العالي في إنهاء الهجمات، إذ يمتلك تسديدات قوية ومفاجئة داخل منطقة الجزاء، إلى جانب ذكاء واضح في التحرك واستغلال الكرات العرضية، ما يمنحه عنصر المباغتة ويجعله حاسماً أمام المرمى.