نجم بورتو يعيش ليلة مرعبة... سطو مسلح ينتهي بالسرقة

- تعرض لاعب بورتو البولندي، يان بيدناريك، لسطو مسلح في منزله بعد مباراة، حيث اقتحم ثلاثة سارقين منزله وهددوه بالسكاكين، وسرقوا مقتنيات شخصية. - لم يتعرض بيدناريك لأي أذى جسدي، لكن السارقين استولوا على ساعتين بقيمة 300 ألف يورو، مما دفع الشرطة لفتح تحقيق سريع. - تركز الشرطة على تفريغ كاميرات المراقبة لتحديد هوية السارقين وتعقبهم، بهدف استعادة المسروقات وتقديم الجناة للعدالة.

عاش لاعب فريق بورتو البرتغالي، البولندي، يان بيدناريك (30 سنة)، ليلة مرعبة في منزله، إثر تعرضه لسطو مسلح انتهى بسرقة بعض المحتويات الخاصة، في حادثة جديدة يتعرض لها لاعب كرة قدم محترف في أوروبا، في وقت نجا فيه لاعب النادي البرتغالي من أي ضرر جسدي.

ونشر موقع فوت ميركاتو الفرنسي، الأحد، تفاصيل حول حادثة السطو المسلح الذي تعرض له لاعب نادي بورتو البرتغالي، البولندي يان بيدناريك (30 سنة)، إذ أشار إلى أن اللاعب عاش ليلة رعب بعد خوض مباراة مع ناديه البرتغالي، إذ اقتحم ثلاثة سارقين منزله في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مدينة بورتو وهدّدوه بالسكاكين وسرقوا بعض المقتنيات الشخصية.

وبحسب المعلومات، فإنّ اللاعب البولندي لم يتعرض لأي أذى، وانتهى السطو المسلح بسرقة ساعتَي يد قيمتهما 150 ألف يورو (أي أن قيمة المسروقات وصلت إلى حوالى 300 ألف يورو)، وبعد وقوع الحادثة وصلت الشرطة إلى منزل لاعب نادي بورتو وفتحت تحقيقاً سريعاً لمحاولة القبض على السارقين الذين اقتحموا منزل اللاعب البولندي والكشف عن تفاصيل أكثر حول الحادثة.

ووفقاً لبيان الشرطة البرتغالية، فإن العمل حالياً يرتكز على تفريغ كاميرات المنزل الخاصة وبعض الكاميرات في الشوارع المحيطة بالمنزل، بغية التوصل لهويات السارقين الذين اقتحموا منزل لاعب نادي بورتو البرتغالي، ومن ثم محاولة تعقب تحركاتهم من أجل القبض عليهم وإعادة المسروقات للاعب، بالإضافة إلى سجنهم ومحاكمتهم بتهمة السطو المسلح والسرقة.