مورينيو يرفض استمرار نجم ريال مدريد وبديله جاهز في "الليغا"

- جوزيه مورينيو، مدرب ريال مدريد، يرفض استمرار المدافع راؤول أسينسيو ويطالب بالتعاقد مع بديله في سوق الانتقالات الصيفية، محدداً ريناتو فيغا من فياريال كخيار مثالي. - فيغا، الذي تبلغ قيمته السوقية 30 مليون يورو، يمتلك عقداً حتى 2032، ويعتبره مورينيو إضافة قوية للفريق بفضل أدائه المميز مع منتخب البرتغال. - إدارة ريال مدريد مستعدة لتلبية طلبات مورينيو لإعادة بناء الفريق، حيث قدم المدرب تقريراً مفصلاً عن إمكانيات فيغا ومستقبله الواعد.

رفض مدرب نادي ريال مدريد الإسباني جوزيه مورينيو (63 عاماً)، فكرة استمرار المدافع راؤول أسينسيو مع الفريق الملكي في الموسم القادم، وطلب من الإدارة ضرورة التحرك لحسم صفقة بديله في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وبخاصة أن طلب المدير الفني موجود في منافسات "الليغا".

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، الثلاثاء، أن مورينيو طلب من إدارة ريال مدريد العمل على التخلص من راؤول أسينسيو، لأنه لا مكان للمدافع في تشكيلة المدرب البرتغالي، الذي قام بتحديد بديله، وهو ريناتو فيغا الذي يلعب في صفوف فياريال، وتبلغ قيمته السوقية 30 مليون يورو، لكن المشكلة تكمن في عقده الذي يستمر حتى 2032.

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ولن تتردد إدارة نادي ريال مدريد في تلبية طلب المدرب جوزيه مورينيو، الذي يعمل على إعادة بناء الفريق مرة أخرى، بعدما قام بتحديد عدد من الأسماء حتى تخرج في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، لكنه لا يريد استمرار راؤول أسينسيو، الذي لم يستطع إقناع المدير الفني، الذي بدأ مهمته بشكل رسمي قبل عدة أيام ودخل في المعسكر المغلق.

وقدم مورينيو تقريراً مفاصلاً إلى إدارة نادي ريال مدريد، استعرض فيه ما فعله ريناتو فيغا منذ انضمامه إلى نادي فياريال خلال شهر أغسطس/آب الماضي، مع ذكر جميع نقاط القوة التي أضافها في 18 مواجهة مع منتخب البرتغال، آخرها في بطولة كأس العالم 2026، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية وكندا، بالإضافة إلى أن عمره صغير (22 عاماً)، ما يجعل مستقبل قلب الدفاع واعداً.