مودريتش يضغط على ميلان لحسم صفقة نجم بايرن ميونخ

- لوكا مودريتش يضغط على إدارة ميلان للتعاقد مع ليون غوريتسكا من بايرن ميونخ، مستغلاً علاقته القوية معه لتسهيل الانتقال الصيفي. - غوريتسكا يحظى باهتمام أندية كبرى مثل أتلتيكو مدريد ويوفنتوس، ويتميز بخبرة كبيرة وقدرة على المساهمة في الدفاع وصناعة اللعب. - مودريتش مستعد لبذل جهود كبيرة، بما في ذلك السفر إلى ألمانيا، لضمان انتقال غوريتسكا إلى ميلان قبل كأس العالم 2026.

ضغط النجم الكرواتي، لوكا مودريتش (40 عاماً)، على إدارة نادي ميلان الإيطالي، من أجل العمل على صفقة لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، ليون غوريتسكا، في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، بعد نهاية عقده مع العملاق "البافاري".

وذكرت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أمس السبت، أن مودريتش يعلم جيداً حجم اهتمام كبار الأندية الأوروبية بخدمات ليون غوريتسكا، الذي تلقى العديد من العروض الجادة، أبرزها من أتلتيكو مدريد الإسباني، باير ليفركوزن الألماني، أستون فيلا الإنكليزي، بالإضافة إلى يوفنتوس، لكن الكرواتي طلب من إدارة ميلان ضرورة العمل على حسم صفقة صاحب الـ31 عاماً، بسبب قيمته الفنية.

وأوضحت أن لدى مودريتش علاقة صداقة قوية مع ليون غوريتسكا، ويريد العمل على استغلالها من أجل تسهيل عملية انتقاله في الصيف إلى ميلان الإيطالي، لكن النجم الكرواتي يعلم جيداً قيمة صانع الألعاب في تقديم المساعدة في خط الوسط والتأثير في صناعة الهجمات المرتدة السريعة، بواقع خبرته الضخمة التي اكتسبها في مسيرته مع بايرن ميونخ.

وتابعت قائلة إن ليون غوريتسكا يمتلك خبرة كبيرة وقوة بدنية هائلة وحضوراً مهيباً في منطقة الدفاع، بعدما أثبت خلال مسيرته الاحترافية مع بايرن ميونخ، أنه لاعب وسط مُتكامل قادر على المساهمة في المهام الدفاعية وصناعة اللعب والوصول إلى منطقة الخصم، وانتقاله إلى ميلان سيمثل دفعة قوية للغاية للنجم الكرواتي لوكا مودريتش، الذي عانى كثيراً من عدم قدرته على التفاهم في الموسم الجاري مع عدد من اللاعبين.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن لوكا مودريتش سيفعل كل شيء بإمكانه، حتى لو اضطر إلى السفر إلى ألمانيا أو الاجتماع مع ليون غوريتسكا ووكيل أعماله، حتى تتمكن إدارة نادي ميلان من حسم صفقته خلال الأيام القادمة، قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الصيف المقبل بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.