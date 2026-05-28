منتخب مصر يضم معالجاً فيزيائياً للمونديال.. عمل مع صلاح وطلبه كلوب

- انضمام المعالج الفيزيائي الألماني كريستوفر روربيك إلى منتخب مصر يعزز الجهاز الطبي، بهدف تحسين الأداء البدني وتقليل الإصابات استعدادًا لكأس العالم 2026. - روربيك، الذي عمل مع نادي ليفربول وساهم في إنجازاته، يتمتع بخبرة واسعة في إعداد اللاعبين بدنيًا، مما يجعله إضافة قيمة لمنتخب "الفراعنة". - علاقته القوية مع النجم المصري محمد صلاح قد تسهم في تعزيز التعاون مع الجهاز الفني، مما يعزز فرص المنتخب في المنافسة بقوة في المونديال.

أعلن منتخب مصر انضمام معالج فيزيائي إلى بعثة المنتخب الذي سيُشارك في بطولة كأس العالم 2026، والذي سيُساعد الجهاز الطبي على التخفيف من إصابات اللاعبين وتطوير قدراتهم البدنية، بغية الظهور بمستوى قوي على أرض الملعب خلال فترة التحضيرات للمونديال وأثناء البطولة العالمية.

وأكد مدير منتخب مصر إبراهيم حسن انضمام المعالج الفيزيائي كريستوفر روربيك إلى الجهاز الفني لمنتخب "الفراعنة" الذي سيخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026. وقال في تصريحات نقلها الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري إنّ روربيك وصل، مساء الأربعاء إلى العاصمة المصرية القاهرة للانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني والجهاز الطبي تحت إشراف طبيب الفريق محمد أبو العلا قبل السفر إلى الولايات المتحدة يوم 30 مايو/ أيار الحالي.

من هو كريستوفر روربيك الذي انضم إلى منتخب مصر أخيراً؟

يُعد الألماني كريستوفر روربيك من أبرز المعالجين الفيزيائيين الذين عملوا في ملاعب كرة القدم الأوروبية، ويكفي أن مدرب نادي ليفربول السابق الألماني يورغن كلوب طلب التعاقد معه عندما كان مدرباً للنادي الإنكليزي، وهو الذي ساهم في إعداد اللاعبين بدنياً والتقليل من الإصابات القوية والخطيرة، ليصنع فريق "الريدز" إنجازات كبيرة في كرة القدم، خصوصاً التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا والبريمييرليغ بعد سنوات طويلة من الغياب.

ووصل روربيك إلى نادي ليفربول في عام 2017 وعمل حتى عام 2020، ثم عاد في عام 2022 وعمل حتى مغادرة يورغن كلوب في عام 2024. وكان روربيك من أبرز الأسباب المباشرة لتتويج ليفربول بلقب الدوري الإنكليزي في موسم 2019-2020، حتى إنّ مدافع "الريدز" الهولندي فيرجيل فان دايك أثنى في تصريحات سابقة على المعالج الفيزيائي الألماني بالقول: "ليس من السهل أن تُحافظ على قوتك البدنية، الكثير من الشكر لكريستوفر روربيك، كان رجلاً رائعاً فعلاً وساعدنا كثيراً".

ويُعتبر روربيك من الأشخاص المقربين من النجم المصري محمد صلاح، وربما ساهمت هذه العلاقة بتقريبه أكثر من الجهاز الفني لمنتخب مصر لمساعدته في مونديال 2026، نظراً إلى خبرته الكبيرة في التعامل مع النجوم، وقدرته على المساعدة في بناء مجموعة قوية على الصعيد البدني يُمكنها المنافسة بقوة في مواجهات بمستوى المونديال.