مباراة تنس تتسبب في تأجيل ديربي روما في الدوري الإيطالي

تسببت منافسات بطولة روما لماسترز الألف نقطة للتنس في تأجيل ديربي العاصمة الإيطالية بين روما ولاتسيو، ضمن الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأعلنت محافظة العاصمة الإيطالية، الثلاثاء، نقل المباراة من يوم الأحد إلى الاثنين 18 مايو/أيار عند الساعة 20:45 مساءً بالتوقيت المحلي، بسبب الانشغال الأمني المرتبط بتأمين نهائي بطولة روما للتنس المقامة حالياً في مجمع "فورو إيتاليكو". وقالت المحافظة، في بيان رسمي مقتضب، إن القرار جاء "في إطار إدارة النظام العام وحركة التنقل في المدينة بالتزامن مع حدث عالمي كبير مثل بطولة روما الدولية للتنس". وكانت رابطة الدوري الإيطالي قد كشفت، في اليوم السابق، عن جدول الجولة السابعة والثلاثين مع الإبقاء على موعد الديربي يوم الأحد، رغم التحفظات الأمنية التي أبدتها السلطات المحلية منذ أسابيع بسبب تزامن الحدثين في العاصمة.

ويُعد ديربي روما من أكثر المباريات حساسية في إيطاليا، إذ شهدت مواجهاته في السنوات الأخيرة أحداث شغب ومواجهات بين الجماهير قرب الملعب الأولمبي، ما يفرض عادة انتشاراً أمنياً مكثفاً، إلى جانب تخصيص مناطق منفصلة لمشجعي الناديين. كما تسبب القرار في إرباك جدول الجولة بأكملها، خاصة أن لوائح الدوري الإيطالي المعتمدة منذ عام 2025 تنص على إقامة آخر جولتين للأندية المتنافسة على المراكز الأوروبية في التوقيت نفسه حفاظاً على مبدأ تكافؤ الفرص.

ولا تزال المنافسة مشتعلة على بطاقات التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، إذ تفصل خمس نقاط فقط بين عدة فرق تمتد من نابولي صاحب المركز الثاني وحتى كومو السادس. ومن المنتظر أيضاً إعادة جدولة مباريات كومو وبارما، جنوى وميلان، يوفنتوس وفيورنتينا، إضافة إلى بيزا ونابولي، لتقام مساء الاثنين بالتوقيت ذاته، في حين لم تعلن رابطة الدوري الإيطالي البرنامج المعدل بشكل رسمي حتى الآن. وبحسب فرانس برس، فإن رابطة الدوري الإيطالي تدرس اللجوء إلى القضاء الإداري لمحاولة إلغاء قرار محافظة روما.