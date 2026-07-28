مايكل فيلبس يروي محاولته الانتحار: لن أتخلص من قلقي أبداً

- مايكل فيلبس، أسطورة السباحة الأمريكية، كشف عن معاناته مع الاكتئاب الحاد ومحاولة الانتحار بعد اعتزاله الأول في 2012، كما أوضح في فيلم وثائقي من إنتاج صحيفة ليكيب إكسبلور الفرنسية. - مدربه بوب بومان لم يدرك حجم الأزمة في البداية، لكنه أصر على ضرورة خضوع فيلبس للعلاج بعد حادثة القيادة تحت تأثير الكحول، مما ساعده على العودة للمنافسات في أولمبياد ريو 2016. - رغم نجاحاته الأولمبية، لا تزال معركة فيلبس مع الصحة النفسية مستمرة، حيث يواصل العلاج للتعامل مع الاكتئاب والقلق.

كشف أسطورة السباحة الأميركية مايكل فيلبس عن اللحظات العصيبة التي عاشها في مسيرته، وهي واحدة من أكثر المحطات قساوة في حياته، بعدما اعترف أنّه بعد فترة وجيزة من اعتزاله الأول في عام 2012 عانى من اكتئاب حاد، تخلله محاولة انتحار، وذلك بحسب ما كشف في فيلم وثائقي من إنتاج صحيفة ليكيب إكسبلور الفرنسية، مشيراً إلى أن معركته مع الصحة النفسية لا تزال ممتدة حتى يومنا هذا.

وخلال الفيلم الوثائقي المُهدى إلى مدربه التاريخي في عالم السباحة، بوب بومان، استعاد فيلبس تلك اللحظات، وقال بحسب ليكيب الثلاثاء: "لم أعد أرغب في العيش حينها، تناولت 30 مليغراماً من الحبوب المنومة تلك الليلة، ولحسن الحظ لم يكن لديّ المزيد وإلا لكنت تناولته. كانت تلك أكبر علامة تحذيرية".

بدوره قال بوب بومان مدربه إنّه لم يدرك في البداية حجم الأزمة التي كان يعيشها فيلبس، كما يتذكر أنّه بعد إلقاء القبض عليه بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول، كان على السباح الذي اكتفى بـ4 ميداليات ذهبية في أولمبياد لندن 2012، الذهاب إلى مركز إعادة التأهيل، وحول ذلك يضيف: "أخبرني أنّه لا يُريد الذهاب، قلت له عليك فعل ذلك، أي قرار آخر سيكون خاطئاً، إذا لم تذهب لا أعرف ما قد يحدث لك بعدها".

رياضات أخرى مونديال السباحة: فيلبس ولوكتي ينتقدان أداء الفريق الأميركي

وبعد الخضوع للعلاج، عاد فيلبس مجدداً إلى المنافسات وشارك في أولمبياد ريو دي جانيرو في البرازيل عام 2016، وخطف خمس ميداليات ذهبية، لكن رحلته مع التعافي لم تكن قد وصلت إلى خواتيمها، إذ قال بهذا الخصوص: "قبل مجيئي إلى هنا كان لدي موعد مع معالج نفسي، وكان لدي موعد آخر بالأمس. إنها عملية مستمرة. لن أتخلص أبداً من الاكتئاب والقلق، والسؤال هو كيف أتعامل معهما".

ويُعتبر فيلبس أكثر الرياضيين تتويجاً في تاريخ الألعاب الأولمبية، بعدما حصد 28 ميدالية أولمبية، بينها 23 ذهبية، وهو الذي نافس في عام 2017 القرش الأبيض الكبير في المياه المفتوحة بجنوب أفريقيا ضمن برنامج "أسبوع القرش"، يومها خسر بفارق ثانتين فقط أمامه، وبثته آنذاك شبكة قنوات "ديسكفري" العلمية.

