- أعلن جيوفاني مالاغو عن تعيين روبرتو مانشيني كمدرب للمنتخب الإيطالي وكلاوديو رانييري كمدير فني للاتحاد بعد استقالة باولو مالديني ومستشاره ليوناردو بسبب خلافات حول هوية المدرب الجديد. - أكد مالاغو أن اختيار رانييري جاء بسبب الحاجة لشخص يشاركه القرار، واختار مانشيني كأفضل خيار لمنتخب إيطاليا، وسيتم عقد مؤتمر صحافي لتوضيح الأمور. - رفض مالاغو التعليق على طرح اسم أنطونيو كونتي، وأكد أن مانشيني ورانييري هما الخيار الحالي، مشيرًا إلى نجاحات مانشيني السابقة وفشله في التأهل لمونديال 2022 و2026.

أعلن رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم جيوفاني مالاغو، الثلاثاء، أن روبرتو مانشيني سيشغل منصب المدرب الأول للأزوري خلال الفترة المقبلة، في حين سيكون المخضرم كلاوديو رانييري المدير الفني للاتحاد، بعد الجدل الذي شهده الشارع الرياضي المحلي بسبب هوية ربان سفينة بطل العالم أربع مرات.

وقرر المدير الفني السابق للاتحاد باولو مالديني، ومستشاره البرازيلي ليوناردو، تقديم استقالتهما، أمس الاثنين، عقب 17 يوماً على توليهما المنصب، وذلك بسبب تعثر التوصل إلى توافق حول هوية المدرب الجديد للمنتخب. وكان نجم ميلان السابق يفضّل التعاقد مع الإسباني بيب غوارديولا أو الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لكن ومع اعتذار الأخيرين، اتجه صوب أندريا بيرلو، لكن المشروع انهار بسبب ارتباط الأخير بعقود رعاية إعلانية لشركة مراهنات روسية.

وقال مالاغو عن تعيين رانييري: "كنت بحاجة إلى شخص يشاركني القرار، لأنه لولا وجوده، لكانت قراراتي بلا معنى. كنا بحاجة إلى شخص يشغل منصب المدير الفني، والاسم الذي تم التشاور معه هو كلاوديو رانييري، الذي أكد لي قبل دقائق التزامه، وهو قادم من كالابريا".

وأضاف مالاغو: "الوقت ضيق، وفضولكم بوصفكم إعلاميين دفعنا إلى الإسراع، وقد قيّمتُ روبرتو مانشيني باعتباره أفضل خيار لمنتخب إيطاليا، وذلك لأسباب عديدة. أتحمل مسؤولية هذه الأسباب. لقد تحدثنا بالفعل عبر الهاتف، وسيعقد غداً مؤتمر صحافي يضمّ روبرتو مانشيني وكلاوديو رانييري. هذه هي القصة، هكذا تُكتسب الخبرة، وكان من المهم أن نفعل كل شيء بوضوح وبضمير حي. لقد شاركتُ في اختيار بيرلو، ولا شك لديّ أنه كان سينهي عقده مع شركة المراهنات التي كان سفيراً لها، ولكن لعدة أسباب، لم أشعر أن ذلك مناسب. لذا، لدينا اليوم مدربٌ ومديرٌ فني جديد لمنتخب إيطاليا".

ورفض مالاغو الدخول في قضية طرح اسم أنطونيو كونتي، حين أجاب: "قصة كونتي تتحدث عن نفسها، لقد قيّمتُ أموراً كثيرة، لكن البعض هنا ما زال ينظر إلى الصورة من زاوية الماضي لا الحاضر. اليوم لدينا مدرب ومدير فني. الثنائي هو روبرتو مانشيني وكلاوديو رانييري. هذا هو الرد".

وعن إمكانية وجود أي ندم بسبب ما حصل في قضية مالديني وليوناردو: "لا، لو عاد بي الزمن، لما كان لي إلا أن أشكرهما. فقد قضيت معهما وقتاً أطول في الحديث خلال الخمسة عشر يوماً الماضية أكثر من أي شخص آخر. أنا مؤمن بالقدر، وأنظر بإيجابية لما يخبئه لنا. يمكنكم جميعاً الحكم على صواب موقفي من عدمه، لكنّ أي تجربة سلبية قد تجنّبكم الوقوع في مشاكل أخرى مستقبلاً. كان مالديني وليو، كعادتهما، رجلين نبيلين، وكانا أيضاً واضحين وصريحين في آرائهما. وكذلك كنت أنا".

وكان مانشيني قد بدأ حقبته الأولى مع منتخب إيطاليا في عام 2018 بعد صدمة غياب الأزوري عن نهائيات كأس العالم في روسيا، وحاول بالفعل القيام بتغييرات كثيرة من أجل ضخّ دماء جديدة، والتي أثمرت عن تحقيق لقب يورو 2020، وعدم تلقي أي هزيمة طوال 37 مباراة دولية، لكن الصدمة كانت بالفشل في التأهل إلى مونديال 2022 في قطر ليترك منصبه في 2023، إلا أن خيبات الكرة الإيطالية توالت مع الإخفاق في بلوغ نسخة 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

