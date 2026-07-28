مانشيني صياد الألقاب في رحلة إصلاح خطئه بغياب صديقه المخلص

- يواجه روبيرتو مانشيني تحديات كبيرة في قيادة منتخب إيطاليا مجددًا، وسط أزمات تعصف بالكرة الإيطالية وغياب المواهب والملاعب الجيدة، بعد فشل لوتشيانو سباليتي وجنارو غاتوزو في تحسين الوضع. - بعد انسحابه المفاجئ في 2023، يسعى مانشيني لمصالحة الجماهير الإيطالية، معترفًا بأن قراره كان متسرعًا، ويأمل في تصحيح خطأه السابق بعد فسخ عقده مع السد القطري. - مانشيني، المعروف بشخصيته القوية، حقق نجاحات تدريبية مع مانشستر سيتي وإنتر ميلان، رغم فشله مع منتخب السعودية، ويستفيد من خبرته كلاعب في التعامل مع النجوم.

ستكون مهمة المدرب روبيرتو مانشيني (61 عاماً)، في قيادة منتخب إيطاليا، أكثر تعقيداً من تجربته الأولى مع "الأزوري"، فرغم أن كرة القدم الإيطالية خلال عام 2023 كانت تُعاني من أزمات حقيقية، فإن الوضع الآن أصبح أكثر تعقيداً بحكم أن الأزمات تُحاصر المنتخب الإيطالي وكذلك "الكالتشيو" في غياب المواهب والملاعب الجيدة، إضافة إلى تواضع نتائج المنتخب بشكل لافتٍ.

وكان انسحاب مانشيني من قيادة المنتخب في عام 2023، ليقود منتخب السعودية بداية الأزمة الجديدة، ذلك أن انسحابه المفاجئ دفع الاتحاد الإيطالي إلى اللجوء إلى أول حل وهو لوتشيانو سباليتي، الذي فشل في المهمة بشكل كبير، فأضاع لقب بطولة أمم أوروبا، التي توّجت بها إيطاليا مع مانشيني في عام 2021، وكانت البداية في تصفيات كأس العالم 2026 كارثية، ليرحل سباليتي مُقالاً وحل مكانه جنارو غاتوزو الذي فشل بدوره في المهمة لتتراجع إيطاليا على الصعيد الأوروبي، بعد أن فقدت مكانتها عالمياً، فقد غابت عن آخر ثلاث نسخ من كأس العالم توالياً.

وفي غياب صديقه الذي رافقه لاعباً في العديد من المحطات، وكان مساعده المخلص في آخر تجربته مع منتخب إيطاليا، جانلوكا فيالي، الذي توفي في عام 2023، بعد صراع مع المرض، سيحاول مانشيني النجاح في تجربته الثانية مع إيطاليا، باحثاً عن تعويض رحيله المفاجئ في التجربة الأولى، ذلك أن قراره ترك صدمة لدى الجماهير الإيطالية، وقد اعترف نجم سمبدوريا سابقاً بأن قراره كان متسرعاً عندما ترك منتخب بلاده، ولهذا فإنه سيُحاول مصالحة الجماهير، خاصة أنه طلب من إدارة السد القطري، فسخ عقده من أجل العودة إلى إيطاليا، حيث كان راغباً في تدارك الخطأ الذي ارتكبه سابقاً عندما رحل عن المنتخب في ظرف حرج.

وقال في تصريحات إعلامية في عام 2024 بعد إقالته من تدريب المنتخب السعودي: "لو كان بإمكاني العودة بالزمن، لما اتخذت قرار مغادرة المنتخب الوطني مرة أخرى، لأن تدريب هذا المنتخب الوطني هو أروع شيء على الإطلاق. ربما لم أكن أتفق مع رئيس الاتحاد الإيطالي (غابرييل غرافينا)، ربما كنا نمرّ ببساطة بفترة صعبة، ربما كان من الممكن أن تسير الأمور بشكل مختلف، لكن ليس لدي أي شيء ضده".

وبعد مسيرة مميزة لاعباً، خاصة عندما ساهم في وصول سمبدوريا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1992، فإن مسيرة مانشيني التدريبية شهدت الكثير من النجاحات، خاصة أنه قاد مانشستر سيتي الإنكليزي إلى التتويج بلقب الدوري بعد سنوات من الانتظار، وذلك في عام 2012، منهياً انتظار الجماهير الذي انطلق منذ عام 1968. كما نجح مع إنتر ميلان الذي انتظر 17 موسماً لحصد لقب الدوري الإيطالي، وتوّج معه باللقب ثلاث مرات تواليا، كما حصد ألقاباً مع غلطة سراي التركي، ولاتسيو وفيورنتينا في كأس إيطاليا، والفشل الوحيد كان في تجربته مع منتخب السعودية.

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كما يُعرف مانشيني بشخصيته القوية، بما أنه دخل في خلافات قوية مع عددٍ من النجوم خلال مسيرته التدريبية وخاصة مع الإيطالي ماريو بالوتيلي وكذلك الفرنسي سمير نصري في فريق مانشستر سيتي، وقد استفاد من تجربته لاعباً من أجل النجاح في التعامل مع النجوم.