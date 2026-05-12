ليفربول يُحدّد خليفة آرني سلوت ويسأل ريال مدريد بسبب الشكوك

حدّد نادي ليفربول الإنكليزي خليفة المدرب الهولندي، آرني سلوت، في الموسم المقبل، وذلك بعد الموسم الذي قدمه نادي الريدز بعدم الحصول على أي لقب محلي أو أوروبي، ولكن في نفس الوقت هناك شكوك كبيرة حول قدرة المرشح الجديد لقيادة الفريق نحو تحقيق الألقاب وتقديم المستوى المُميز على أرض الملعب.

ووفقاً للتفاصيل التي نشرتها صحيفة آس الإسبانية، فإن المدرب الإسباني، تشابي ألونسو، هو المرشح الأول على طاولة إدارة نادي الريدز لقيادة الفريق في الموسم المقبل 2026-2027، في حال اتُخذ القرار الرسمي بمغادرة المدرب الهولندي، آرني سلوت، في نهاية الموسم، إلّا أنه في نفس الوقت هناك بعض الشكوك حول قدرة ألونسو على قيادة النادي الإنكليزي صاحب المركز الخامس في ترتيب البريمييرليغ حالياً برصيد 59 نقطة.

وبسبب شكوك إدارة نادي ليفربول الإنكليزي حول المرشح الإسباني، تشابي ألونسو، تواصل فريق الريدز مع إدارة نادي ريال مدريد لمعرفة تفاصيل حول وضعية المدرب الإسباني، عندما كان مدرباً للنادي الملكي، وتحديداً عن كيفية عمله وطريقة تدريباته، والأهم كيف كانت علاقته مع اللاعبين، وما هي المشاكل التي حصلت خلال فترة تدريبه لوصيف الليغا، وما الذي حصل قبل أن يُقال رسمياً من منصبه.

وبحسب الصحيفة، سيكون من الصعب الإعلان رسمياً عن خليفة المدرب آرني سلوت في الوقت الحالي، إذ ستُجري إدارة ليفربول تقييماً شاملاً لملف المدرب تشابي ألونسو، قبل اتخاذ القرار النهائي بخصوص المدرب الجديد الذي سيقود النادي الإنكليزي في حال غادر المدرب الهولندي الذي لم يُحقق النجاح المطلوب في موسم 2025-2026، وهو الذي حصد لقب البريمييرليغ في موسم 2024-2025.

يُذكر أن تشابي ألونسو درب نادي ريال مدريد الإسباني من فترة الأول من شهر يونيو/حزيران عام 2025 وحتّى 12 يناير/كانون الثاني 2026، وخلال فترة تدريبه قاد النادي الملكي في 34 مباراة وحقق فيها 24 فوزاً مع أربعة تعادلات وست خسارات، وبلغت نسبة انتصاراته حوالى 70%، لكنه أُقيل من منصبه بسبب مشاكل مع اللاعبين بدأت تؤثر سلباً على استقرار الفريق.