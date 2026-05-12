لوبيتيغي يكشف قائمة قطر الأولية لمونديال 2026 بعودة أسماء مؤثرة

- أعلن جولين لوبيتيغي، المدير الفني لمنتخب قطر، عن القائمة الأولية للمشاركة في كأس العالم 2026، والتي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من 11 يونيو إلى 19 يوليو. - شهدت القائمة عودة القائد المخضرم حسن الهيدوس والهداف سيباستيان سوريا، بالإضافة إلى أسماء بارزة مثل المدافع بسام الراوي وحراس المرمى شهاب الليثي وصلاح زكريا. - سيشارك منتخب قطر في كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، حيث سيتنافس ضمن المجموعة الثانية التي تضم كندا وسويسرا والبوسنة.

كشف المدير الفني لمنتخب قطر الإسباني جولين لوبيتيغي (59 عاماً) القائمة الأولية لـ "العنابي"، التي ستخوض منافسات كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز.

وشهدت قائمة لوبيتيغي عودة القائد المخضرم حسن الهيدوس (35 عاماً)، رفقة الهداف سيباستيان سوريا البالغ من العمر 42 عاماً، إضافة لبعض الأسماء التي غابت لفترة عن صفوف المنتخب، مثل المدافع بسام الراوي. وضمت القائمة في حراسة المرمى كلاً من: شهاب الليثي، صلاح زكريا، محمود أبوندى، ومشعل برشم. واللاعبين: بوعلام خوخي، بيدرو ميغيل، طارق سلمان، لوكاس مينديز، وسلطان البريك، كريم بوضياف، عبدالعزيز حاتم، أحمد فتحي، عاصم مادبو، جاسم جابر، ومحمد وعد.

وشملت القائمة أيضاً، أكرم عفيف والمعز علي، إلى جانب كل من: أديميلسون جونيور، أحمد علاء، محمد مونتاري، يوسف عبدالرزاق، وأحمد الجانحي، الهاشمي الحسين، أيوب العلوي، تحسين محمد، ريان العلي، عيسى لاي، مبارك شنان، محمد مناعي، نايل ماسون، وهمام الأمين. وسيخوض منتخب قطر منافسات كأس العالم للمرة الثانية توالياً، بعد استضافة النسخة الأخيرة في 2022، حيث سيلعب ضمن المجموعة الثانية التي تضم كندا وسويسرا والبوسنة.