لندن تستضيف حفل الكرة الذهبية للمرة الأولى في التاريخ

- تستضيف لندن لأول مرة حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2026 في 26 أكتوبر، احتفالاً بالذكرى السبعين للجائزة، في خطوة رمزية لتكريم ستانلي ماثيوز، أول فائز بالجائزة عام 1956. - يهدف نقل الحفل من باريس إلى لندن إلى تعزيز العلامة التجارية للجائزة وتوسيع حضورها العالمي، مما يعكس مكانتها الدولية المتنامية كأرفع جائزة فردية في كرة القدم. - لم يُعلن بعد عن مكان الحفل في لندن، مع تلميحات بأن نقل الحدث خارج فرنسا قد يصبح أكثر شيوعاً في المستقبل.

تستضيف العاصمة البريطانية لندن، للمرة الأولى في تاريخها، حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2026، والمقررة إقامته يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول القادم، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لإطلاق الجائزة الفردية الأبرز في عالم كرة القدم.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ومجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، الجهتان المشرفتان على تنظيم الحدث، أن النسخة السبعين من الحفل ستغادر باريس، مقرها التقليدي، لتقام في لندن، في خطوة وُصفت بأنها "رمزية" تكريماً للأسطورة الإنكليزية ستانلي ماثيوز، أول لاعب توج بالكرة الذهبية عام 1956.

وجاء في بيان "يويفا" أن اختيار لندن لاستضافة الحفل التاريخي يندرج ضمن استراتيجية تطوير العلامة التجارية لجائزة الكرة الذهبية، وتعزيز حضورها العالمي، مشيراً إلى أن تنظيم النسخة السبعين في العاصمة البريطانية "يعكس المكانة الدولية المتنامية للجائزة الأكثر شهرة وتميزاً في كرة القدم العالمية".

وتُعد الكرة الذهبية، التي أسستها مجلة "فرانس فوتبول" عام 1956، أرفع جائزة فردية في كرة القدم، إذ تُمنح سنوياً لأفضل لاعب ولاعبة في العالم بناءً على تصويت لجنة من الصحافيين المتخصصين. ومنذ عام 2024، بات الحفل يُنظم بشكل مشترك بين "فرانس فوتبول" و"يويفا". ولم يكشف المنظمون حتى الآن عن القاعة التي ستحتضن الحفل في لندن، رغم تأكيد موعده الرسمي في السادس والعشرين من أكتوبر القادم. كما لمّحت الجهات المنظمة إلى أن نقل الحدث خارج فرنسا قد لا يكون استثنائياً بالكامل مستقبلاً، في ظل التوسع العالمي المتزايد للجائزة.

وكان الفرنسي عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان، قد توج بجائزة الكرة الذهبية للرجال في النسخة الماضية، فيما حصدت الإسبانية أيتانا بونماتي، نجمة برشلونة، جائزة أفضل لاعبة في العالم. ويحمل الأرجنتيني ليونيل ميسي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالكرة الذهبية برصيد ثماني جوائز، متقدماً على البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أحرزها خمس مرات، ما جعل الجائزة على مدار عقود المعيار الأبرز لتتويج أفضل نجوم اللعبة عالمياً.