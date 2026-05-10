كين يهدر أول ركلة جزاء في البوندسليغا.. وواقعة مثيرة وراء الإخفاق

- شهدت مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورغ إهدار هاري كين لأول ركلة جزاء له في الدوري الألماني، بعد انزلاقه أثناء التنفيذ، مما أثار جدلاً واسعاً حول الحادثة. - كشفت قناة سكاي الألمانية عن مشهد يظهر مدافع فولفسبورغ، جانويل بيلوسيان، وهو يضع قدمه على نقطة الجزاء قبل تنفيذ الركلة، مما أدى إلى إتلافها جزئياً. - أقر بيلوسيان بفعلته، بينما أشار زميله باتريك ويمر إلى أن مثل هذه التصرفات قد تكون متعمدة في ظل صراع البقاء، وسط انتقادات من لاعبي بايرن ميونخ.

شهدت مباراة بايرن ميونخ أمام فولفسبورغ، والتي انتهت بفوز الفريق البافاري 1-0، مساء السبت، إهدار النجم الإنكليزي هاري كين (32 عاماً)، أول ركلة جزاء له في الدوري الألماني لكرة القدم، في لقطة أثارت جدلاً واسعاً. كين، المعروف ببروده الشديد أمام المرمى من نقطة الجزاء، انزلق لحظة التنفيذ وأهدر المحاولة، في مشهد غير معتاد، ليكون هذا أول إخفاق له من علامة الجزاء في البوندسليغا طيلة الموسم الذي شارف على النهاية، بعد أن كان قد سجل جميع ركلاته الـ 24 السابقة.

غير أنّ اللقطة لم تمرّ مرور الكرام، إذ كشفت قناة سكاي الألمانية بين شوطي اللقاء، عن مشهد مثير للجدل، يظهر فيه مدافع فولفسبورغ، الفرنسي جانويل بيلوسيان، وهو يضع قدمه على نقطة الجزاء قبل تنفيذ الركلة، ما أدى إلى إتلافها جزئياً، وبعد لحظات، أضاع كين الركلة، قبل أن ينظر باستغراب إلى أرضية الملعب محاولاً تفقد موضع التنفيذ.

Sky cameras spotted Jeanuël Belocian trampling the penalty spot before Kane slipped and missed the penalty pic.twitter.com/0jZlYQ9wXQ — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 9, 2026

كرة عالمية حلم يتحطم.. بايرن يفقد سحر العودة الأوروبية

وبعد المباراة، أقرّ بيلوسيان بالفعل، مكتفياً بتعليق مقتضب قال فيه: "نعم، هذا ما حدث"، دون الخوض في تفاصيل إضافية حول دوافعه. وحمل إهدار كين طابعاً استثنائياً أيضاً على مستوى الأرقام، إذ كانت هذه الركلة الحادية عشرة له هذا الموسم في الدوري، وهو رقم قياسي لم يسبق لأي لاعب تحقيقه في موسم واحد من البوندسليغا.

من جانبه، لمّح لاعب فولفسبورغ، النمساوي باتريك ويمر، إلى أن مثل هذه التصرفات قد تكون متعمّدة في ظل صراع البقاء، قائلاً: "أحياناً تكون هناك ألعاب قذرة، وربما تضطر لاستخدامها عندما تكون في موقف صعب". في المقابل، انتقد لاعب بايرن ميونخ، الألماني توم بيشوف ما حدث، معتبراً أنّ "القتال من أجل البقاء لا يبرر التخلّي عن مبدأ اللعب النظيف".