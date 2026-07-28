كولوسيفسكي.. محنة الإصابة حرمته اللعب لـ446 يوماً

- ديان كولوسيفسكي، نجم منتخب السويد وتوتنهام، غاب عن الملاعب لمدة 446 يوماً بسبب إصابة خطيرة في الركبة تعرض لها في مايو 2025، مما حرمه من المشاركة في كأس العالم 2026 التي فازت بها إسبانيا. - خلال مسيرته مع توتنهام، أثبت كولوسيفسكي جدارته بتسجيله 25 هدفاً و30 تمريرة حاسمة في 146 مباراة، لكنه واجه تحديات كبيرة بعد الإصابة التي تطلبت عملية جراحية وبرنامج تأهيلي طويل. - يواصل كولوسيفسكي العمل بجد للعودة إلى الملاعب، حيث تلقى دعماً من مدربه روبرتو دي زيربي، الذي يحرص على عودته بحذر للمشاركة في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

عاش نجم منتخب السويد ونادي توتنهام الإنكليزي ديان كولوسيفسكي (26 عاماً)، محنة الإصابة التي حرمته من اللعبة لمدة 446 يوماً، بسبب برنامج التأهيل الطويل الخاص الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق اللندني، ما جعله يغيب عن بطولة كأس العالم 2026، التي توج بها منتخب إسبانيا.

وأثبت ديان كولوسيفسكي جدارته مع نادي توتنهام خلال ثلاثة مواسم، بعدما استطاع اللعب في عدة مراكز داخل الملعب، وخاض 146 مواجهة، واستطاع تسجيل 25 هدفاً وقدم 30 تمريرة حاسمة، لكن كل شيء تغير في 11 مايو/أيار عام 2025، عندما تعرض لإصابة خطرة في المواجهة التي لعبها ضد كريستال بالاس في منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز، وفق ما ذكره موقع فوت ميركاتو الفرنسي أمس الاثنين.

وبعد إجراء الفحوصات الطبية حينها، أعلن نادي توتنهام إصابة ديان كولوسيفسكي في ركبته اليمنى، وخضع لعملية جراحية، الأمر الذي جعله يبتعد عن الملاعب لأشهر طويلة، ويفقد الفرصة الحقيقية في المشاركة مع منتخب السويد خلال بطولة كأس العالم 2026، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، واستطاع منتخب إسبانيا التتويج بها عقب فوزه على الأرجنتين بهدف نظيف في المواجهة النهائية.

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وكان ديان كولوسيفسكي قد أوضح في شهر مارس/آذار الماضي أنه لم يستطع المشي بشكل جيد بعد أسبوعين من إجراء العملية الجراحية في ركبته، لكنه ملتزم بالبرنامج الذي وضعه أطباء نادي توتنهام، الذين تواصلوا مع نظرائهم في منتخب السويد، لكن الغياب استمر لفترة طويلة وصلت إلى نحو 446 يوماً عن الملاعب، ما أثار مخاوف جماهير الرياضة، التي تُريد معرفة مستقبل صانع الألعاب.

ويواصل ديان كولوسيفسكي عمله الجاد حتى يتمكن من الظهور للمرة الأولى بعد غيابه الطويل للغاية من أجل خوض المواجهة ضد برينتفورد ضمن منافسات الموسم الجديد من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، وبخاصة أن النجم السويدي تلقى رسالة علنية من المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي، الذي تعهد بتقديم عناية فائقة لصانع الألعاب والحذر في طريقة عودته مرة أخرى إلى الملاعب.