كأس آسيا 2027: قرعة توسّع آفاق العرب بالتتويج

- فرصة ذهبية للمنتخبات العربية: كأس آسيا 2027 تمثل فرصة كبيرة للمنتخبات العربية للتتويج باللقب، مع مشاركة 11 منتخباً عربياً، بعد تتويج قطر في النسختين الأخيرتين. - مجموعات قوية وتحديات كبيرة: قطر تواجه اليابان وتايلاند وإندونيسيا، بينما تسعى السعودية للفوز باللقب الرابع في تاريخها، مع منافسة من الكويت وعُمان وفلسطين، في حين يطمح الأردن للتتويج القاري رغم المنافسة القوية. - مواجهات مثيرة: العراق يواجه أستراليا، والإمارات تتحدى كوريا الجنوبية، مع تطلعات كبيرة من منتخبات مثل سوريا والإمارات لتحقيق إنجازات جديدة.

ستكون نسخة كأس آسيا 2027، الفرصة الأكبر للمنتخبات العربية للتتويج باللقب، ومواصلة الهيمنة العربية على العرس القاري، بعد تتويجين أخيرين كانا من نصيب "العنابي" القطري، في الوقت الذي تشهد فيه هذه النسخة مشاركة عربية استثنائية، بحضور 11 منتخباً.

ووقع المنتخب القطري في المجموعة السادسة، مع اليابان وتايلاند، وإندونيسيا، حيث تتنافس المنتخبات الأربعة على بطاقات التأهل إلى الأدوار الإقصائية، في الوقت الذي سيحاول فيه القطريون وبقيادة الإسباني جوليان لوبتيغي، إعادة ما حصل في نهائي نسخة 2019، حين تفوقوا على محاربي الساموراي 3-1، لينالوا اللقب لأول مرة في تاريخهم.

من جهته، يسعى منتخب السعودية، الذي وقع في المجموعة الأولى إلى جانب الكويت بطل نسخة 1980، وعُمان، وفلسطين، إلى إحراز لقب كأس آسيا للمرة الرابعة في تاريخه (وصل إلى نهائي البطولة 6 مرات)، في الوقت الذي يبحث فيه الأزرق عن استعادة أمجاده، مع حظوظ ليست قليلة لمنتخب فلسطين، الذي قدم مستويات مميزة مع المدرب إيهاب أبو جزر، فيما تأمل عُمان العودة للمسار الصحيح مع المدير الفني الجديد، المغربي طارق السكتيوي.

أما وصيف النسخة الماضية، منتخب الأردن، ومع جيل ذهبي بقيادة المتألق موسى التعمري، فسيبحث عن تتويج قاري يكلل جهوده، رغم وقوعه في المجموعة الثانية، مع منافسة قوية ضد أوزبكستان والبحرين وكوريا الشمالية. وفي المجموعة الثالثة، سيكون منتخب سورية أمام اختبار صعب، ضد منتخب إيران الذي يتطلع إلى التتويج باللقب للمرة الرابعة، إضافة إلى منافسة من منتخبي قرغيزستان والصين.

أما منتخب العراق بطل نسخة 2007، فهو على موعد مع مواجهة استثنائية لمدربه غراهام أرنولد، كونه سيواجه منتخب بلاده أستراليا، بطلة نسخة 2015، إضافة إلى منافسين متطورين، وهما طاجيكستان وسنغافورة. وفي المجموعة الخامسة، سيكون منتخب الإمارات أمام منافسة صعبة ضد أحد المرشحين لنيل اللقب، وهو منتخب كوريا الجنوبية، المتوج باللقب مرتين، إلى جانب لبنان أو اليمن، ومنتخب فيتنام المتطور.