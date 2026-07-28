قميص سيدات مصر يثير جدلاً في كأس أفريقيا وهزيمة قاسية في البداية

- أثار قميص منتخب سيدات مصر في كأس أمم أفريقيا جدلاً بسبب وجود سبع نجوم، رغم عدم تتويجهن بأي بطولة، مما أثار السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي. - القميص المستخدم هو قميص منتخب رجال مصر الذي واجه نفس الجدل قبل مونديال 2026، حيث رفض الاتحاد الدولي استخدامه بسبب عدم فوز مصر بكأس العالم. - بدأ منتخب سيدات مصر البطولة بخسارة كبيرة أمام زامبيا (6-0)، ويواجه تحديات صعبة في مجموعته التي تضم نيجيريا ومالاوي، مع فرص ضئيلة لتخطي الدور الأول.

أثار قميص منتخب سيدات مصر المشارك حالياً في كأس أمم أفريقيا في المغرب جدلاً واسعاً بعد تداول صور تُظهر اللاعبات وهنّ يرتدين قمصاناً تحمل سبع نجوم، وقد اعتمد الاتحاد الأفريقي صور اللاعبات وهن يرتدين هذه القمصان. وعادة فإن المنتخبات تضع عدداً من النجوم في إشارة إلى عدد التتويجات التي حصدوها في المسابقة، ولكن منتخب سيدات مصر لم يتوج ببطولة أفريقيا في أي مناسبة، وهو يطمح إلى كتابة التاريخ رغم صعوبة المهمة التي تنتظره.

Starting XIs! 📋



This is how Zambia and Egypt will take the field. 🇿🇲🇪🇬#TotalEnergiesWAFCON2026 pic.twitter.com/ViSgXOJV5H — CAF Women Football (@CAFwomen) July 28, 2026

ويبدو أن القميص الذي ترتديه اللاعبات هو قميص منتخب رجال مصر، الذي أثار جدلاً بدوره قبل كأس العالم، فقد أراد المنتخب المصري خوض منافسات مونديال 2026 بقميص يحمل سبع نجوم، ولكن الاتحاد الدولي لكرة القدم رفض ذلك باعتبار أن مصر لم تتوج بكأس العالم وبالتالي تمّ تغيير القميص لاحقاً. ويبدو أن خطأ ارتكبه الاتحاد المصري ولم يتفطن إلى هذا الخطأ، ما أثار موجة من السخرية عبر منصات التواصل، في انتظار أن يُعلن الاتحاد المصري عن سبب هذا الخطأ.

كرة عربية الاتحاد المصري يوضح تفاصيل قضية قميص المنتخب والنجوم السبع

وعلى الميدان، استهل منتخب مصر مشاركته بخسارة عريضة أمام منتخب زامبيا بنتيجة (6ـ0)، الثلاثاء، في منافسات المجموعة الثالثة. وسيكون منتخب مصر في مهمة صعبة في مجموعته التي تضمّ أيضا منتخب نيجيريا القوي إضافة إلى مالاوي، ولا تبدو فرصه كبيرة في تخطي الدور الأول خاصة بعد العثرة الأولى. وستكون المواجهة أمام مالاوي يوم 1 آب/أغسطس حاسمة بالنسبة إلى المنتخب المصري في البطولة.

FULL-TIME! 🇿🇲🇪🇬



Zambia win it six to none. #TotalEnergiesWAFCON2026 pic.twitter.com/D2cCd3aDPt — CAF Women Football (@CAFwomen) July 28, 2026