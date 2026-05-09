قرعة كأس آسيا 2027: مجموعات متوازنة للمنتخبات العربية

- قرعة كأس آسيا 2027 في الدرعية: شهدت مدينة الدرعية السعودية قرعة نهائيات كأس آسيا 2027، حيث تم توزيع 24 منتخبًا على ست مجموعات متوازنة، تتنافس في دور المجموعات للتأهل إلى الأدوار الإقصائية وصولاً إلى النهائي في 5 فبراير. - تأهل المنتخبات: تأهلت 18 منتخبًا مباشرة بعد المرحلة الثانية من التصفيات المشتركة، بينما حجزت خمسة منتخبات أخرى مقاعدها عبر المرحلة الثالثة، مع مواجهة حاسمة بين اليمن ولبنان لتحديد المتأهل الأخير. - عودة المنتخبات: عادت كوريا الشمالية والكويت وسنغافورة للمشاركة بعد غيابها عن النسخة الماضية، بينما قد يكون اليمن الوافد الجديد إذا تأهل.

شهدت مدينة الدرعية السعودية، اليوم السبت، قرعة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم 2027، التي تستضيفها المملكة خلال الفترة ما بين السابع من يناير/ كانون الثاني حتى الخامس من فبراير/ العام المقبل، والتي عرفت مجاميع متوازنة للمنتخبات العربية.

ووفق نظام البطولة، تم توزيع المنتخبات الـ24 المتأهلة على ست مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، تخوض في ما بينها دورياً من دور واحد، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي، بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث، قبل أن تُقام الأدوار الإقصائية التالية بنظام خروج المغلوب وصولاً إلى المباراة النهائية المقررة يوم الخامس من فبراير لتحديد البطل.

وضمت المجموعة الأولى: السعودية وعُمان والكويت وفلسطين. وفي الثانية جاءت منتخبات: أوزبكستان، ووصيف النسخة الماضية الأردن والبحرين وكوريا الشمالية. وفي الثالثة: إيران وسورية وقرغيزستان والصين. أما الرابعة فضمت منتخبات أستراليا والعراق وطاجيكستان وسنغافورة. وتشكلت المجموعة الخامسة من منتخبات كوريا الجنوبية والإمارات وفيتنام والفائز من لقاء لبنان واليمن، أما السادسة فشملت منتخبات اليابان، وقطر حاملة اللقب، وتايلاند وإندونيسيا

ونجح 18 منتخباً في التأهل بشكل مباشر إلى نهائيات كأس آسيا 2027 عقب المرحلة الثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 والبطولة القارية، وهي: قطر، السعودية، أستراليا، العراق، إيران، أوزبكستان، الإمارات، اليابان، كوريا الجنوبية، عمان، فلسطين، البحرين، الأردن، الصين، كوريا الشمالية، الكويت، قرغيزستان، وإندونيسيا.

كما حجزت خمسة منتخبات أخرى مقاعدها عبر المرحلة الثالثة من تصفيات كأس آسيا، وهي: سورية، سنغافورة، فيتنام، تايلاند، وطاجيكستان، على أن يكتمل عقد المتأهلين بمواجهة حاسمة تجمع بين اليمن ولبنان يوم الرابع من يونيو/ حزيران المقبل في الدوحة ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ومن بين المنتخبات الـ23 التي ضمنت الظهور في النسخة المقبلة حتى الآن، شارك 20 منتخباً في نسخة كأس آسيا 2023 التي أُقيمت في الدوحة، وقد يرتفع العدد إلى 21 في حال تأهل لبنان. بينما عادت منتخبات كوريا الشمالية والكويت وسنغافورة إلى البطولة بعد غيابها عن النسخة الماضية، في حين سيكون اليمن هو الوافد الجديد الرابع إذا نجح في انتزاع البطاقة الأخيرة.