فيوري يتعهد بإسقاط جوشوا بالضربة القاضية في نزال القرن

أكد الملاكم البريطاني، تايسون فيوري (37 عاماً)، على قدرته في إسقاط مواطنه أنطوني جوشوا بالضربة القاضية في نزال القرن، الذي سيقام بينهما قبل نهاية العام الحالي، من أجل حسم الجدل الدائر منذ 10 سنوات، حول هوية أفضل ملاكم في الوزن الثقيل بتاريخ المملكة المتحدة.

وقال فيوري في تصريحاته، التي نقلتها صحيفة ذا صن البريطانية، الاثنين: "أوسيك لعب ضد دانيال دوبوا لكنه لم يستطع إسقاطه أرضاً، لكن الأوكراني عندما لعب أمام أنطوني جوشوا، رأينا جميعاً كيف تعرض للضرب وسقط خمس مرات، ولا أعتبر جوشوا ضعيفاً في قدرته على التحمل عندما يواجه منافساً قوياً، لكن هذه الحقيقة في جميع المواجهات التي لعبها".

وتابع فيوري: "لم ينجح جوشوا في إسقاط أي ملاكم بالضربة القاضية خلال المواجهات الماضية التي خاضها، لأنه باختصار وقع خمس مرات، وتعرض للضرب المبرح، ودائماً ما كانت لديه مشكلة في الدفاع عن وجهه، الذي يتلقى الضربات القاضية، وهذه هي نقطة ضعفه، وسأعمل على استغلالها بشكل جيّد في نزالنا القادم، وستشاهدون كيف سأسقطه بالضربة القاضية".

وكشف فيوري في حديثه، عن انتظاره لمدة 10 سنوات كاملة، حتى يخوض نزال القرن ضد أنطوني جوشوا، الذي حاول الهروب في أكثر من مناسبة، وادعى قبل عامَين، بأن تايسون أراد الحصول على أرباح مالية أعلى، ما تسبب حينها بفشل المفاوضات، لكن هذه المرة الأمر أصبح رسمياً، والجماهير ستكون على موعد من أجل معرفة هوية الملاكم الأفضل في الوزن الثقيل بتاريخ المملكة المتحدة.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن نزال القرن بين فيوري وجوشوا سيكون في شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم، لكن تبقى معرفة مكان إقامة المواجهة بينهما، وبخاصة أنه هناك رغبة من كليهما بأن يكون الأمر في ملعب نادي توتنهام بالعاصمة البريطانية لندن، لأنه يتّسع لنحو 90 ألف متفرج، وهذا ما سيعطي الحدث أهمية عالمية.