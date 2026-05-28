"فيفا" يشدد لوائحه: إنذار لجمعية استخدمت تذاكر المونديال في سحب خيري

- وجه "فيفا" إنذاراً لجمعية "سباينل كورد إنجوري بي سي" بسبب سحب خيري يتيح الفوز بتذاكر كأس العالم 2026، مخالفاً سياسات استخدام التذاكر والعلامة التجارية. - الجمعية الكندية نظمت يانصيباً لجمع التبرعات، يتضمن تذاكر لمباراة نيوزيلندا ضد مصر، لكن "فيفا" يمنع استخدام التذاكر في أنشطة ترويجية دون موافقة مسبقة. - "فيفا" يدعم العمل الخيري، لكنه يحظر استخدام التذاكر في أنشطة غير مصرح بها لحماية نظام التوزيع والحقوق التجارية، مما دفع الجمعية لإلغاء السحب وإعادة الأموال.

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إنذاراً رسمياً إلى جمعية خيرية تُعنى بدعم الأشخاص المصابين بإصابات خطيرة في النخاع الشوكي، وذلك على خلفية تنظيمها سحباً خيرياً يتيح الفوز بتذكرتين لمباراة ضمن كأس العالم 2026.

وبحسب ما أفاد به موقع "ذا أثلتيك" الأميركي، اليوم الخميس، فإنّ الجمعية غير الربحية "سباينل كورد إنجوري بي سي" تلقت إخطاراً من "فيفا" يفيد بأن السحب الذي نظمته يُعد مخالفة لسياسات استخدام التذاكر والعلامة التجارية الخاصة بالاتحاد الدولي. وكانت الجمعية الكندية قد أطلقت مبادرة تهدف إلى جمع التبرعات لصالح أنشطتها الإنسانية، تضمنت يانصيباً يتيح الفوز بتذكرتين لمباراة نيوزيلندا ضد مصر، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، والمقرر إقامتها في 21 يونيو/ حزيران بمدينة فانكوفر الكندية.

وأوضحت الجمعية أن التذكرتين كانتا من الفئة الثانية في ملعب "بي سي بليس"، وتبلغ قيمة كل تذكرة نحو 326 يورو، حيث تم شراؤهما من قبل أحد أعضاء الجمعية بشكل فردي. لكن لوائح "فيفا" تنص على منع استخدام تذاكر كأس العالم في أي أنشطة ترويجية أو تجارية أو سحوبات أو مسابقات أو عمليات تسويق، إلا في حال الحصول على موافقة مسبقة، وهو ما اعتبرته الهيئة الدولية مخالفة صريحة.

وقال متحدث باسم "فيفا"، إن الاتحاد يدعم العمل الخيري حول العالم، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن استخدام التذاكر في مثل هذه الأنشطة غير مسموح به ضمن الإطار التنظيمي المعتمد، مؤكداً أن الهدف من ذلك هو حماية نظام توزيع التذاكر وضمان العدالة، إضافة إلى الحفاظ على الحقوق التجارية المرتبطة بالبطولة. من جانبها، أكدت الجمعية الخيرية أنها قررت إلغاء السحب وإعادة الأموال للمشاركين، مع السماح فقط لمن يرغب بالتبرع بتحويل المبالغ لصالحها، مشيرة إلى أن "المخاطر المرتبطة بتنظيم السحب لم تكن تستحق الاستمرار فيه".