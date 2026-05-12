"فيفا" يحسم أهلية ثنائي مؤثر قبل إعلان قائمة العراق لمونديال 2026

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الثلاثاء، على أهلية الثنائي، لاعب وسط ناشفيل الأميركي، أحمد قاسم، ومدافع دندي يونايتد الاسكتلندي، داريو نامو، للحضور في قائمة منتخب العراق التي ستشارك في كأس العالم 2026.

ويتوافق اللاعبان مع لوائح فيفا الخاصة بتغيير الأهلية الوطنية بشكل ملزم، بسبب الروابط العائلية بالعراق. ويبلغ قاسم من العمر 22 عاماً، إذ مثل سابقاً منتخبات الناشئين والشباب حتى منتخب تحت 21 عاماً في السويد، وانتقل إلى ناشفيل قادماً من إلفسبورغ السويدي، أما نامو (20 عاماً) فقد ولد في فنلندا، وارتدى قميص منتخبها للشباب تحت 21 عاماً في مارس/آذار الماضي. وبات بإمكان الأسترالي غراهام أرنولد، مدرب منتخب العراق، والذي قاد بلاده في مونديال 2022، الاعتماد على العديد من اللاعبين الذين تأسسوا في الدوريات الأوروبية.

وتأهل "أسود الرافدين" في مارس/آذار الماضي لكأس العالم للمرة الأولى منذ 40 عاماً، بعد الانتصار على بوليفيا 2-1 في لقاء الملحق العالمي، على الرغم من صعوبات السفر التي واجهها الفريق، بسبب أجواء الحرب الدائرة في الشرق الأوسط. وسيلعب "أسود الرافدين" في مجموعة صعبة تضم فرنسا والنرويج والسنغال، الذين يضموا نجوماً بارزين في خط الهجوم مثل كيليان مبابي وإرلينغ هالاند وساديو ماني.

كرة عربية الدخيل وتمثيل منتخب العراق في المونديال: تفاصيل تكشف الكواليس

ويستعد منتخب العراق لخوض ثلاث مواجهات ودية تسبق انطلاق كأس العالم، الأولى أمام منتخب أندورا يوم 29 مايو/أيار الجاري في إسبانيا، قبل أن يلتقي منتخب إسبانيا في اختبار من العيار الثقيل يوم 4 يونيو/حزيران بمدينة لاكورونيا، ضمن ثاني مبارياته الودية، على أن يكون ختام التحضيرات خارج القارة الأوروبية، إذ يواجه "أسود الرافدين" منتخب ساحل العاج يوم 8 يونيو/حزيران في مدينة شيكاغو الأميركية.