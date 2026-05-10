فيرستابن يقترب من الرحيل و"ريد بول" يعثر على بديله

- يقترب ماكس فيرستابن من مغادرة فريق "ريد بول" بسبب شرط في عقده يسمح له بالرحيل إذا لم يكن ضمن المراكز الثلاثة الأولى عند منتصف الموسم، مما يدفع الفريق للبحث عن بديل مثل الأسترالي أوسكار بياستري. - إدارة "ريد بول" تتواصل مع مارك ويبر، مدير أعمال بياستري، لتسهيل المفاوضات، بينما يعاني بياستري مع فريق ماكلارين ويرغب في تحسين نتائجه. - فيرستابن قد ينتقل إلى فريق مرسيدس، لكن القرار يعتمد على موقف البريطاني جورج راسل، الذي ينتهي عقده هذا العام.

يقترب النجم الهولندي، ماكس فيرستابن (28 عاماً)، من مغادرة فريقه "ريد بول"، بعدما أصبح بإمكانه تفعيل أحد شروط عقده، الذي يسمح له بالرحيل، في حال عدم قدرته على الوجود ضمن المراكز الثلاثة الأولى عند منتصف الموسم.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أمس السبت، أن فيرستابن لا يريد البقاء مع فريقه في الموسم القادم، ويبحث عن مغامرة جديدة، فيما تعمل إدارة "ريد بول"، على التواصل بشكل جاد مع بديله، الأسترالي أوسكار بياستري، الذي يُعاني في النصف الثاني من الموسم الجاري كثيراً مع فريق ماكلارين، ويريد إيجاد مخرج من سلسلة تراجع نتائجه.

وأوضحت أن فيرستابن بات قريباً للغاية من مغادرة "ريد بول"، الأمر الذي دفع إدارة الفريق إلى التواصل مع مارك ويبر، مدير أعمال السائق الأسترالي أوسكار بياستري، الذي سيلعب دوراً أساسياً في عملية المفاوضات، بسبب الخبرة الكبيرة التي يمتلكها في عالم فورمولا 1، ويعلم كيف يرضي موكله الغاضب من تعاطي القائمين على ماكلارين مع صاحب الـ25 عاماً.

وتابعت أن وجهة فيرستابن ستكون إلى فريق مرسيدس، الذي يعمل بقيادة رئيسه توتو وولف، على تحقيق الحلم المنتظر منذ عام 2014، عندما كاد الهولندي يصبح أحد أبرز السائقين لدى الفريق الألماني، لكن العقبة الوحيدة التي تقف أمام الجميع، هي ما سيقرره البريطاني جورج راسل، الذي ينتهي عقده في العام الجاري.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن فيرستابن حدد جميع الخطوات، التي عليه اتخاذها من أجل الرحيل عن فريق "ريد بول" في نهاية العام الجاري، وربما خلال الأيام القادمة، سيجري الإعلان بشكل رسمي عن موقفه، وبخاصة أن الهولندي أبلغ الإدارة بتمسّكه بالشرط الموجود في عقده، وأنه لا ينوي الاستمرار.