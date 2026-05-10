- يطمح هانسي فليك، مدرب برشلونة، إلى الحفاظ على لقب الدوري الإسباني الذي حققه الموسم الماضي، وقد بدأ الموسم بقوة رغم تقدم ريال مدريد في البداية، مما يعكس قدرته على قلب المعادلة. - تحول فليك إلى كابوس لمدربي ريال مدريد، حيث تسبب في رحيل كارلو أنشيلوتي بعد خسارة الألقاب المحلية، وأدى انتصاره في "السوبر" الإسباني إلى إقالة تشابي ألونسو. - يواجه ألفارو أربيلوا تحدياً كبيراً أمام فليك، حيث يبدو أن برشلونة قادر على حسم التتويج رسمياً أمام غريمه التاريخي.

يطمح مدرب برشلونة الإسباني، هانسي فليك (61 عاماً) إلى قيادة النادي الكتالوني إلى التتويج بالدوري الإسباني لكرة القدم، والمحافظة على اللقب الذي حصده في الموسم الماضي مع الفريق. وكانت بداية مدرب بايرن ميونخ سابقاً، مع الفريق الإسباني مميزة في سباق الدوري، رغم أن النادي الملكي كان يتقدم عليه بالنقاط في بداية الموسم ولكن فريق فليك نجح في قلب المعادلة.

وتحوّل المدرب الألماني إلى كابوس بالنسبة إلى مدربي ريال مدريد خلال تجربته الإسبانية، بما أنه في الموسم الماضي كان سبباً في التعجيل برحيل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بعد أن جرّده من الألقاب المحلية، وبخاصة إثر الانتصار في نهائي كأس إسبانيا، وهي الخسارة التي أربكت حسابات النادي الملكي، الذي أنهى ارتباطه بالمدرب الإيطالي.

كرة عالمية هانسي فليك يتلقى أخباراً جيدة قبل مباراة الكلاسيكو

وخلال هذا الموسم، كان الانتصار في "السوبر" الإسباني، سبباً مباشراً في رحيل المدرب تشابي ألونسو عن النادي الملكي. فمباشرة بعد العودة من السعودية، سارعت إدارة ريال مدريد إلى إقالة مدربها، باعتبار أن النادي لم يقدم مستوى جيداً في مباراة الكلاسيكو، ورغم أن ألونسو قاد فريقه إلى الانتصار في مباراة الذهاب في الدوري، فإن ذلك لم يكن كافياً لاستمراره مدرباً للفريق. وسيكون ألفارو أربيلوا المدرب الثالث للنادي الملكي الذي سيواجه فليك مع برشلونة، ولا يبدو أنه سيجد مصيراً أفضل من ألونسو أو أنشيلوتي، بما أن كل الظروف تؤكد أن النادي الكتالوني قادر على الانتصار، وبالتالي حسم التتويج رسمياً أمام غريمه التاريخي.