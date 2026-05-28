فلورنتينو بيريز يواجه "رجلاً خفياً" في انتخابات ريال مدريد

- فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، يعتقد أن منافسه الحقيقي في الانتخابات القادمة هو إغناسيو سانشيز غالان، رئيس مجموعة "إيبردرولا"، وليس إنريكي ريكيلمي الذي يعتبره مرشحاً وهمياً. - بيريز يواصل الدفاع عن إدارته ويهاجم خصومه، مؤكداً على أهمية النموذج الجديد الذي يهدف لحماية النادي من التدخلات، عبر إنشاء شركة تجارية بقيمة 10 مليارات يورو يمتلك النادي 95% من أسهمها. - المشروع الجديد يتطلب موافقة الجمعية العمومية واستفتاء الأعضاء، ويهدف لتجنب تحول النادي إلى شركة رياضية مساهمة عامة.

وصل رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز (79 عاماً)، إلى قناعة تامة، بأن منافسه الحقيقي في انتخابات النادي الملكي، المقررة يوم السابع من شهر يونيو/حزيران القادم، ليس إنريكي ريكيلمي، بل شخصية أخرى تقوم بتحريك خيوط اللعبة بشكل كامل من خلف الكواليس. وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، الأربعاء، أن فلورنتينو بيريز وصل إلى قناعة تامة، بأن منافسه الرئيسي في الانتخابات القادمة لمنصب رئاسة نادي ريال مدريد، هو رئيس مجموعة "إيبردرولا"، إغناسيو سانشيز غالان، الذي يُعد إحدى الشخصيات البارزة في عالم الأعمال بأوروبا، ولديه خلاف شخصي مع بيريز إلى نحو عقدين، منذ محاولة بيريز الاستحواذ على شركته.

وأوضحت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز يرى أن إنريكي ريكيلمي عبارة عن مرشح وهمي، ولا يمتلك قراره بشكل كامل، بل يُستخدم كواجهة من شخصيات نافذة تدير الحملة من وراء الستار تقوم بتحريكه، لذلك لا ينوي التراجع عن النهج الذي اتبعه في المؤتمر الصحافي الشهير، الذي عُقد يوم 12 مايو/أيار الجاري، حين دافع عن إدارته ولقبه رئيساً للفريق الملكي، وواصل انتقاده اللاذع لقضية نيغريرا التي تخص غريمه برشلونة، والحملة ضد رئيس رابطة "الليغا"، خافيير تيباس.

وأضافت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز لن يغير موقفه حول النموذج الجديد، الذي يرغب في تطبيقه داخل ريال مدريد، لأنه يعتبر الأمر عبارة عن وسيلة حماية للفريق الملكي وأعضائه من أي تدخلات مستقبلية، حيث يريد الرئيس إنشاء شركة تجارية داخل النادي تقدر قيمتها المبدئية بنحو 10 مليارات يورو، ويمتلك الفريق ما يقرب من 95% من أسهمها، بينما تحتفظ الشركة الخارجية بالنسبة المتبقية.

ونظراً لتقدير فلورنتينو بيريز قيمة النادي الحالية بعشرة مليارات يورو، فستتعين على أي مستثمر جديد المساهمة بمبلغ 500 مليون (5%) أو مليار (10%)، كما يُمكّن هذا الفريق الملكي من تجنب التحول إلى شركة رياضية مساهمة عامة، حيث يعتزم الرئيس الموافقة على المشروع أولاً في الجمعية العمومية، ثم طرحه للاستفتاء العام بين جميع الأعضاء.