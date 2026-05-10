غوارديولا يُوجه رسالة طريفة لمنافس أرسنال: "هيا يا حديد"

لندن

العربي الجديد


10 مايو 2026   |  آخر تحديث: 13:33 (توقيت القدس)
فرحة بيب غوارديولا بعد الفوز على رينتفورد في ملعب الاتحاد، 9 مايو 2026 (Getty)
- بيب غوارديولا يوجه رسالة طريفة إلى ويستهام قبل مواجهة أرسنال، مشيراً إلى أهمية المباراة في تحديد ملامح المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
- مانشستر سيتي يقلّص الفارق مع أرسنال إلى نقطتين بعد فوزه على برينتفورد، مما يزيد من حدة المنافسة على اللقب في الجولات الأخيرة من الموسم.
- غوارديولا يأمل في تعثر أرسنال أمام ويستهام، مما قد يمنح مانشستر سيتي فرصة للانقضاض على الصدارة وإشعال الصراع على اللقب حتى النهاية.

وجّه مدرب نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، بيب غوارديولا (55 سنة)، رسالة طريفة إلى نادي ويستهام، قبل المواجهة المرتقبة مساء اليوم الأحد (في تمام الساعة 18:30 بتوقيت القدس المحتلة)، أمام نادي أرسنال، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، وهي المواجهة التي ستُحدد كثيراً شكل المنافسة على لقب البريمييرليغ في الأمتار الأخيرة من الموسم.

وحقق نادي مانشستر سيتي فوزاً مهماً على برينتفورد بثلاثة أهداف نظيفة، مساء السبت، ليُقلّص الفارق مع أرسنال المتصدر إلى نقطتَين فقط، بعدما رفع رصيده إلى 74 نقطة مقابل 76 للفريق اللندني، الذي يخوض اختباراً صعباً أمام ويستهام في مباراة قد يكون لها تأثير مباشر على سباق اللقب.

وفي المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة، أكد غوارديولا أنه سيُتابع مواجهة أرسنال وويستهام باهتمام كبير، نظراً إلى أهميتها في تحديد ملامح المنافسة على اللقب، قبل أن يوجه رسالة ساخرة إلى الفريق اللندني قائلاً: "هيا يا حديد"، في إشارة إلى لقب ويستهام الشهير "المطارق".

وأوضح المدرب الإسباني لاحقاً أن العبارة كانت مجرد مزحة تعكس أمله في تعثر أرسنال، بما يمنح مانشستر سيتي فرصة ثمينة للانقضاض على الصدارة خلال الجولات الثلاث الأخيرة من الموسم، ويترقب السيتي أي هدية من ويستهام في هذه المرحلة الحاسمة، إذ قد يؤدي سقوط أرسنال إلى إعادة خلط الأوراق وإشعال الصراع على لقب الدوري الإنكليزي حتى الأمتار الأخيرة.

