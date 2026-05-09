غلطة سراي يتوج بلقب الدوري التركي للمرة الـ27 في تاريخه

توج نادي غلطة سراي بلقب بطولة الدوري التركي الممتاز للمرة الـ27 في تاريخه والرابعة على التوالي، بعدما حقق انتصاراً مستحقاً على مُضيفه أنطاليا سبور، بأربعة أهداف مقابل هدفين، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة من المسابقة المحلية.

ورفع نادي غلطة سراي رصيده إلى 77 نقطة في المركز الأول، بفارق أربع نقاط عن ملاحقه فنربخشة، الذي بقي في المركز الثاني، الأمر الذي منح كتيبة المدرب أوكان بوروك حسم لقب الدوري التركي الممتاز، للمرة الرابعة على التوالي، والثانية في تاريخه، أي بعد ربع قرن وتحديداً عندما فعلها من موسم 1996-1997 حتى 1999-2000.

🦁 Trendyol Süper Lig’de üst üste dördüncü kez şampiyon Galatasaray!



وتقدم أنطاليا عن طريق سونر ديكمن في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، فيما أدرك الغابوني ماريو ليمينا التعادل لغلطة سراي في الدقيقة 56، لكن عاد ديكمن ليضيف الهدف الثاني له ولأنطاليا سبور في الدقيقة 62، ثم أدرك النيجيري فيكتور أوسيمين التعادل لكتيبة المدرب بوروك في الدقيقة 66 من ضربة جزاء.

وسجل أوسيمين الهدف الثالث لغلطة سراي عند الدقيقة 88، ثم اختتم كان إيهان رباعية ناديه في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، ليحسم رجال المدرب بوروك لقب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي، ويدخلوا تاريخ المسابقة المحلية، كونهم الفريق الوحيد الذي استطاع فعلها.