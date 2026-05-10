عمورة ونهاية موسم معقدة: استبعاد في وقت حاسم وصمت عن الأهداف

- تأزمت وضعية محمد لمين عمورة مع فولسبورغ الألماني بسبب تمرده على قرارات المدرب وخلافاته مع زملائه، مما أدى لاستبعاده من المباريات المهمة. - رغم تسجيله عشرة أهداف هذا الموسم، إلا أن عمورة لم يسجل منذ فبراير، مما يهدد مكانته في الفريق ومنتخب الجزائر، خاصة مع بروز لاعبين آخرين. - المدرب ديتر هيكينغ أكد على أهمية الانضباط، مشيراً إلى أن عمورة وزميله كيفن باريديس يجب أن يتحملا عواقب تصرفاتهما، مما قد يؤدي لرحيله عن النادي.

تأزمت وضعية مهاجم منتخب الجزائر، محمد لمين عمورة (26 عاماً)، بشكل كبيرٍ، بسبب الأزمات التي تورط فيها مع فريقه فولسبورغ الألماني، وللمرة الثالثة في الأشهر الأخيرة يكون سبباً في توتر داخل الفريق. فقد تمرد على قرار مدربه السابق، الذي استبعده من المشاركة في إحدى المباريات بعد أن رفض المشاركة مع الفريق الثاني في التدريبات، كما دخل في خلاف حاد مع زميله فيني سوزا في مواجهة باير ليفركوزن، في مشهد عكس التوتر داخل النادي.

وكان عمورة خارج قائمة فولسبورغ في مواجهة بايرن ميونخ يوم السبت، رغم أهمية المباراة بما أن الفريق يُصارع من أجل تفادي الهبوط. ورغم أهميته في أن المدرب عاقبه رفقة زميله في الفريق كيفن باريديس، بسبب شجار حصل بينهما خلال التدريبات. وقال المدرب ديتر هيكينغ، في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس قبل ضربة بداية المواجهة أمام "البافاري": "لا مجال للتردد في مثل هذه المواقف: يجب أن يكون الانضباط حاضراً، وهذا لم يكن الحال أثناء التدريب. وعليهما حينها أن يتحملوا العواقب. وهكذا تُحسم المسألة من جديد".

عمورة صامت

سجل المهاجم الجزائري عشرة أهداف هذا الموسم، معادلاً رقمه في الموسم الماضي، وهو هداف فولسبورغ، ورغم ذلك فإن المدرب استبعده من المباراة الصعبة، ما يُثبت خطورة الأحداث التي تورط فيها رفقة زميله. كما أن عدد عمورة توقف منذ شهر فبراير/شباط الماضي، ولم يقدر بعدها على التسجيل كما أنه فشل في التسجيل مع منتخب الجزائر. وهذه الوضعية تؤكد أنه قد يرحل عن النادي الألماني بنهاية الموسم الحالي، كما أن مكانه الأساسي في منتخب "الخضر" أصبح مهدداً بشكل كبير بسبب ضعف أرقامه تزامناً مع بروز أسماء أخرى.