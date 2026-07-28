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عقوبة الدقيقة الواحدة.. سلاح إنكلترا لمواجهة حيل حراس المرمى وإهدار الوقت

كرة عالمية
لندن

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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28 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 12:54 (توقيت القدس)
مارتن دوبرافاكا حارس بيرنلي خلال تلقيه العلاج، 19 إبريل 2026 (ريان بيرس/Getty)
مارتن دوبرافاكا حارس بيرنلي خلال تلقيه العلاج، 19 إبريل 2026 (ريان بيرس/Getty)
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- أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم عن تطبيق نظام تجريبي جديد لموسم 2026-2027 لمعالجة استغلال إصابات حراس المرمى لتعطيل المباريات، بالتعاون مع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) وجهات أخرى.
- يتضمن النظام الجديد إلزام المدرب باختيار لاعب يغادر الملعب لمدة دقيقة عند إصابة الحارس، لضمان الرعاية الطبية المناسبة وتقليل المزايا الرياضية غير العادلة.
- ستُطبق التجربة مع استثناءات محددة، وستُراقب فعاليتها في تحسين سير اللعب، مع إجراءات إضافية لزيادة وقت اللعب الفعلي وتقليل التأخيرات.

أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم على موافقة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) على تطبيق نظام تجريبي جديد يخصّ إصابات حراس المرمى في موسم 2026-2027، وذلك في إطار التزامه المستمر بالحفاظ على وتيرة المباريات وانسيابيتها، خاصة أن "البريمييرليغ" يُعتبر واحداً من أسرع الدوريات في العالم.

وجاء في بيان رسمي: "سيُطبق هذا النظام التجريبي، الذي تبنّته جهاتٌ عديدة منها Pro Ref، والاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، والدوري الإنكليزي الممتاز، ودوري كرة القدم في البلاد، ودوري السوبر للسيدات، والدوري الوطني، في جميع فرق الرجال والسيدات المحترفة، وهو مصمم لمعالجة الحالات التي تُستغل فيها إصابات حراس المرمى لتعطيل زخم المباراة، أو إبطاء وتيرة اللعب، أو خلق فرص لتوجيهات تكتيكية. ولن يُطبّق هذا النظام في فرق الرجال التي تقلّ عن المستوى الثاني من الدوري الوطني".

وبحال توقفت المباراة بسبب إصابة حارس المرمى، وأذن الحكم بدخول أعضاء الجهاز الطبي لمعالجة حامي العرين، فسيكون لدى المدرب عشر ثوانٍ فقط لاختيار لاعب يخرج من الملعب لمدة دقيقة، وفي حال عدم اختيار اسم محدد، سيكون على قائد الفريق مغادرة أرضية الميدان، والهدف من ذلك هو ضمان حصول الإصابات الحقيقية على الرعاية الطبية المناسبة، مع إزالة أي ميزة رياضية محتملة مرتبطة بتوقفات اللعب.

وستُطبّق التجربة مع بعض الاستثناءات، منها: احتساب ركلة حرة نتيجة خطأ على حارس المرمى وحاجته الفورية للعلاج، أو اصطدامه بأحد اللاعبين وحاجته للعناية الطبية، أو حدوث نزيف، مع مواصلة مراقبة التجربة طوال الموسم، بالتعاون مع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) والجهات المعنية الأخرى، لتقييم فعاليتها في دعم سير اللعب مع الحفاظ على أعلى معايير سلامة اللاعبين.

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وختم البيان: "يُعدّ هذا القرار استكمالاً لسلسلة من الإجراءات المُطبّقة في كرة القدم الاحترافية لزيادة وقت اللعب الفعلي وتقليل التأخيرات غير الضرورية، بما في ذلك قاعدة الثماني ثوانٍ لحارس المرمى التي طُبّقت بنجاح الموسم الماضي. إلى جانب ذلك، وبدءًا من موسم 2026-2027، سيُستخدم عدّاد تنازلي مدته خمس ثوانٍ لحظة تنفيذ رمية التماس أو ضربة المرمى".

علاوة على ذلك، سيكون هناك حد زمني مدته عشر ثوانٍ لمغادرة اللاعبين الملعب عند استبدالهم، حيث سيُطبق هذا القرار مع بداية الموسم المقبل في كأس كاراباو يوم السبت 1 أغسطس.

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