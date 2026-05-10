صلاح يهدم مسيرته مع ليفربول... تصريحات مستفزة رغم الرحيل

- محمد صلاح، قائد منتخب مصر، يثير الجدل في ليفربول بإعلانه الرحيل نهاية الموسم، وتصريحاته حول تأثير غيابه على الاحترافية والانضباط أثارت ردود فعل قوية من المدرب أرني سلوت. - سلوت رد بغضب على تصريحات صلاح، مؤكداً أن المعايير ستتحسن في الموسم القادم، وأن الأهمية تكمن في الأداء على الملعب وليس فقط في صالة الألعاب الرياضية. - رغم مسيرته المذهلة مع ليفربول منذ 2017، يعاني صلاح من تراجع الأداء هذا الموسم، مما أدى إلى توتر علاقته مع المدرب وتصاعد الخلافات.

يواصل قائد منتخب مصر، محمد صلاح (33 عاماً)، إثارة الجدل داخل ناديه ليفربول الإنكليزي، رغم إعلانه الرحيل عن صفوف "الريدز" مع نهاية الموسم الجاري، بعدما أطلق تصريحات جعلت المدرب الهولندي، أرني سلوت، يسارع إلى الرد وبحدة كبيرة.

وألمح صلاح في تصريحاته، التي نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، قبل عدة أيام، إلى أن قرار رحيله عن ليفربول سيترك فراغاً كبيراً داخل كتيبة المدرب الهولندي، أرني سلوت، وبخاصة في ما يتعلق بالاحترافية والانضباط والعمل داخل صالة الألعاب الرياضية، مشيراً إلى أن استمراره كان سيجعل المواهب الشابة تستفيد مما يفعله بشكل يومي.

لكن مدرب نادي ليفربول، أرني سلوت، لم يستطع كتم غضبه الكبير مما قاله صلاح، بل ردّ مباشرة وأمام وسائل الإعلام العالمية، بقوله: "أتفق معه حول المعاير المهمة في أي فريق لكرة القدم، لكني أسمعه يتحدث عن معايير ليست جيدة الآن إذا رحل عنّا، وأنا أؤكد أن هذه المعايير في الموسم القادم ستكون أفضل من الموسم الجاري، وهذه المعاير ليست مهمة داخل صالة التدريبات، بل في الملعب، والجميع سيرى ما سنقوم به خلال الصيف القادم، عبر حسم عدد من الصفقات المهمة".

وتُعد تصريحات سلوت رسالة واضحة للنجم المصري، الذي عانى كثيراً في التأقلم مع نادي ليفربول في الموسم الجاري، لأنه خطف الأنظار إليه في الموسم الماضي، عندما استطاع تسجيل 29 هدفاً وقدم 18 تمريرة حاسمة في منافسات الدوري الإنكليزي، لكن كل شيء تراجع بشكل مخيف للغاية، عقب خوضه 25 مواجهة في "البريمييرليغ"، إلا أنه اكتفى بإحراز سبعة أهداف فقط لا غير، بالإضافة إلى تصريحات صلاح التي رأت العديد من وسائل الإعلام البريطانية، بأنها "مستفزة".

ورغم أن صلاح يمتلك مسيرة مذهلة للغاية مع نادي ليفربول، الذي انضم إليه في سوق الانتقالات الصيفية عام 2017 قادماً من روما الإيطالي، لكنه رغم كل شيء يقوم بإطلاق تصريحات مباشرة يُهاجم فيها المدرب الهولندي، أرني سلوت، الذي دخل في صدام مع النجم المصري في أكثر من مناسبة هذا الموسم، الأمر الذي جعل صاحب 33 عاماً يُقرر الرحيل، لكنه يواصل إثارة المشاكل مع اقتراب نهاية رحلته مع "الريدز".