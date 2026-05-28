شادي رياض بطل أوروبي مع بالاس.. سدٌّ منيعٌ للمغرب في المونديال

- تألق شادي رياض في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي مع كريستال بالاس، حيث ساهم في الفوز باللقب بفضل أدائه الدفاعي المميز الذي منحه جائزة أفضل لاعب في المباراة. - حصل رياض على أعلى تقييم في المباراة النهائية (7.8) من موقع صوفا سكور، متفوقاً على زملائه، وأكمل 90 دقيقة رغم إصاباته السابقة، مما يعكس قوته وإصراره. - يستعد رياض للمشاركة مع منتخب المغرب في كأس العالم 2026، حيث يُتوقع أن يكون من أبرز المدافعين في تشكيلة "أسود الأطلس" تحت قيادة المدرب محمد وهبي.

قدم النجم المغربي شادي رياض (22 سنة)، مستوى استثنائياً في المباراة النهائية لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي مع فريقه كريستال بالاس الإنكليزي أمام نادي رايو فاييكانو الإسباني، وكان من بين الأسماء التي ساهمت في التتويج باللقب الأوروبي بقيادة المدرب النمساوي أوليفر غلاسنر.

وتُوج كريستال بالاس الإنكليزي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي إثر تفوقه على رايو فاييكانو بهدف نظيف في المواجهة التي حصل فيها المدافع المغربي شادي رياض على جائزة أفضل لاعب بفضل مستواه الدفاعي القوي وتدخلاته الدقيقة التي ساهمت في حرمان النادي الإسباني من تسجيل أي هدف في المواجهة، ليساهم بشكل مباشر في تتويج النادي الإنكليزي بأول لقب في البطولة الأوروبية.

وحصل رياض على أعلى تقييم بين جميع اللاعبين في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي وفقاً لموقع صوفا سكور المختص (7.8)، بينما كان المهاجم جان فيليب ماتيتا ثاني أفضل اللاعبين في المواجهة بتقييم (7.3)، وأكمل المدافع المغربي 90 دقيقة كاملة في المواجهة، مع العلم أنه تعرض لعدة إصابات في وقت سابق، لا سيما إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها في عام 2025.

وبعد هذا التتويج الأوروبي، سيبدأ شادي رياض في التحضير مع منتخب المغرب لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026، إذ من المتوقع أن يكون واحداً من أبرز المدافعين في تشكيلة منتخب "أسود الأطلس"، وهو من بين الأسماء التي سيعتمد عليها المدرب محمد وهبي في خط الدفاع خلال البطولة العالمية التي ستنطلق يوم 11 يونيو/حزيران المقبل، حيثُ يسعى منتخب المغرب لتكرار الإنجاز التاريخي نفسه الذي حققه في مونديال قطر 2022، حينما تأهل للمربع الذهبي.