زيدان يبدأ حقبته مع فرنسا.. أسماء تطرق باب "الديوك"

- تعيين زيدان وتأثيره: تعيين زين الدين زيدان كمدرب للمنتخب الفرنسي يفتح الباب أمام لاعبين جدد مثل إيلي جونيور كروبي وأدريان تروفيرت، مع توقعات بإجراء تغييرات محدودة بعد رحيل ديدييه ديشان. - اللاعبون الشباب والفرص المستقبلية: دايان ميثالي وكاستيلو لوكيبا يبرزان كأسماء شابة قد تساهم في مستقبل المنتخب، حيث يمتلك ميثالي أداءً مميزاً في الدوري الفرنسي ولوكيبا خبرة دولية مع منتخب تحت 21 عاماً. - التحديات في خط الوسط والهجوم: يواجه زيدان تحديات في خط الوسط مع تقدم نغولو كانتي في السن، ويبحث عن بدلاء مثل لوكاس دا كونا، بينما يبرز إستيبان لوبول ونيكولاس بيريز كخيارات هجومية محتملة.

بدأ المنتخب الفرنسي عهداً جديداً بتعيين زين الدين زيدان (54 عاماً)، مدرباً لكتيبة "الديوك". ورغم قلة احتمال إجراء زيدان تغييرات جذرية بعد رحيل ديدييه ديشان، إلا أن العديد من اللاعبين من الممكن أن يحظوا بفرصة في الفترة المقبلة مع المدرب الجديد. وسلط تقرير لموقع سوفوت الفرنسي الضوء على أسماء يمكن أن تطرق باب "الديوك" في حقبة "زيزو".

إيلي جونيور كروبي

عندما لم يتجاوز اللاعب العشرين عاماً ويُظهر أداءً جيداً في الدوري الإنكليزي الممتاز في موسمه الأول، فمن الطبيعي أن يلفت أنظار الأندية الكبرى. وبات كروبي حديث الساعة في فترة الانتقالات الصيفية، حيث أبدى باريس سان جيرمان وأندية أخرى اهتماماً به. وأبدى المنتخب البرتغالي رغبته في انتداب اللاعب نظراً لأن والدته برتغالية، لكن نجل إيلي، الدولي الإيفواري السابق (خاض مباراتين دوليتين)، يرغب في تمثيل منتخب فرنسا، خصوصاً بعد تألقه مع بورنموث في الموسم الماضي (خمسة أهداف في آخر ثماني مباريات، منها ثلاثة أهداف ضد مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وأرسنال).

أدريان تروفيرت

يُمكن أن يصبح لاعب آخر من بورنموث هو الظهير الأيسر المثالي للمنتخب الفرنسي، فربما يعوض تروفيرت ثيو هيرنانديز الذي فقد بريقه أخيراً، فيما سيقترب لوكاس ديني من سن 35 عاماً في بطولة أمم أوروبا القادمة. ويُعاني فيرلاند ميندي من الإصابات (تسع مباريات فقط مع ريال مدريد في الموسم الماضي). فأدريان تروفيرت لاعبٌ قويٌّ في الملعب، حيث استطاع المدافع البالغ من العمر 24 عاماً أن يُنسي الجميع ميلوس كيركيز (انتقل لليفربول) في بورنموث، بعدما رسّخ مكانته لاعباً أساسياً لا غنى عنه (شارك في جميع المباريات الـ38 في الدوري الإنكليزي الممتاز خلال الموسم الماضي).

دايان ميثالي

وفي سن العشرين، أكمل ابن مدينة تولوز موسمه الأول الكامل في الدوري الفرنسي، تاركاً انطباعاً قوياً. وقد ينظم ميثالي، الذي لعب دور الظهير الجناح في خطة المدير الفني كارليس مارتينيز نوفيل مع فريقه تولوز، إلى بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الصيف، وربما يكون بعدها ورقة رابحة بخطط زيدان في السنوات القادمة.

كاستيلو لوكيبا

مع غياب ويليام صاليبا لعدة أشهر قادمة بداعي الإصابة، قد يكون هناك مكان شاغر في مركز قلب الدفاع. ويمتلك لاعب ليون السابق لوكيبا عدة مزايا قد توفر له هذه الفرصة: فهو أعسر، ولم يبلغ الثلاثين بعد، كما أنه مثل منتخب تحت 21 عاماً في سبعة وعشرين مباراة، وشارك في أولمبياد باريس، وحتى أنه لعب ما يقارب عشر دقائق مع المنتخب الأول ضد اسكتلندا في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعدما حلّ محل إبراهيما كوناتي.

لوكاس دا كونا

قد يُمثل خط الوسط تحدياً كبيراً في بداية مسيرة زيدان مع المنتخب الفرنسي. فبينما قد لا يكون نغولو كانتي (35 عاماً)، مؤثراً كما كان، سيحتاج الفريق إلى بدلاء لأدريان رابيو، وأوريليان تشواميني، ووارن زاير-إيمري، ومانو كونيه، وحتى إدواردو كامافينغا، الذي استُبعد من تشكيلة كأس العالم. ووجد كونا مكانه المناسب في كومو منذ عام 2023 في مركز خط الوسط، ليقدم مستويات ملفتة بفضل المدرب الإسباني الشاب سيسك فابريغاس، وربما هذا يكون أمراً حاسماً في طرق باب "الديوك" مع زيدان.

إستيبان لوبول

لا يزال هداف الدوري الفرنسي لموسم 2025-2026 (21 هدفاً) في أوج عطائه، حيث واصل هذا الصيف شغفه التهديفي، مسجلاً ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات ودية (اثنان منها برأسيتين)، ومؤكداً التقدم الملحوظ في أدائه مع زملائه في رين. وفي ظل منافسة شرسة في الخط الأمامي، لن يرفض نجل لاعب أوكسير وسانت إيتيان الأسبق، الراحل فابريس لوبول، هذه الفرصة، لو اتيحت له مع زيدان.

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لم يتردد زيدان في الحديث بكل إيجابية عن لاعبه السابق في ريال مدريد خلال المقابلة التي أجرتها معه صحيفة ليكيب بمناسبة بلوغه عامه الخمسين في عام 2022، حيث قال "كريم مثل الأخ الصغير الذي لم أحصل عليه". وربما يحاول "زيزو" الاستعانة بنجم ليون السابق، رغم وضعه غير المستقر مع ناديه الهلال السعودي، وبلوغه سن 38 عاماً.

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نيكولاس بيريز

ثاني أفضل هداف في الدوري اللوكسمبورغي الموسم الماضي (15 هدفاً) هو فرنسي، حيث يتألق لاعب مرسيليا السابق نيكو بيريز مع نادي أونا ستراسن، كما أنه سجل هدفين في الدور التأهيلي الأول من دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم هذا الموسم ضد فيوريتا، في إنجاز رائع للاعب في سن الخامسة والثلاثين.