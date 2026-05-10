- أعلن ريال مدريد عن غياب كيليان مبابي وسبعة لاعبين آخرين عن مواجهة الكلاسيكو ضد برشلونة، مما يشكل تحدياً كبيراً للفريق الملكي بقيادة المدرب ألفارو أربيلوا. - برشلونة يدخل المباراة بصفوف مكتملة تقريباً، مع غياب لامين يامال فقط، بينما يعود رافينيا لتشكيلة الفريق، مما يعزز فرصهم في حسم لقب الليغا. - برشلونة يحتاج للفوز أو التعادل للتتويج باللقب للموسم الثاني توالياً، بينما يسعى ريال مدريد لتقليص الفارق إلى ثماني نقاط مع تبقي ثلاث جولات.

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني القائمة التي ستخوض قمة الكلاسيكو أمام نادي برشلونة مساء الأحد (في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القدس المحتلة)، والتي شهدت غيابات مؤثرة أبرزها غياب المهاجم الفرنسي، كيليان مبابي، هداف النادي الملكي هذا الموسم.

وكشف نادي ريال مدريد الإسباني عن القائمة التي ستشارك في مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة قبل ساعات من قمة الجولة الـ35 من بطولة الليغا على ملعب سبوتيفاي كامب نو، مؤكداً غياب المهاجم الفرنسي الهداف كيليان مبابي، في واحدة من الغيابات الكبيرة والمؤثرة على تشكيلة النادي الملكي مع المدرب الإسباني ألفارو أربيلوا، الذي يطمح بأن يؤجل تتويج النادي الكتالوني في ملعبه وأمام جماهيره.

ولن يكون مبابي الغياب الوحيد المؤثر عن تشكيلة ريال مدريد في مواجهة نادي برشلونة، إذ إن النادي الملكي سيدخل قمة الكلاسيكو وهو من دون سبعة نجوم طالما صنعوا الفارق في تشكيلته الأساسية هذا الموسم، وهذه الغيابات هي: كيليان مبابي، فيدي فالفيردي، أردا غولر، فيرلاند ميندي، إيدير ميليتاو، رودريغو، داني كارباخال، داني سيبايوس (المستبعد من أربيلوا منذ فترة طويلة).

كرة عالمية فليك مدرب برشلونة... كابوس لمدربي ريال مدريد

وسيكون من الصعب جداً على ريال مدريد مواجهة منافسه برشلونة في ظل غياب هذه الأسماء عن تشكيلته وأبرزها الفرنسي كيليان مبابي، خصوصاً أن صفوف نادي برشلونة مكتملة وهناك غياب واحد مؤثر فقط يتعلق بالنجم الإسباني لامين يامال، بينما من المتوقع أن يعود النجم البرازيلي رافينيا إلى تشكيلة النادي الكتالوني في قمة الكلاسيكو.

يُذكر أن نادي برشلونة يملك فرصة التتويج بلقب الليغا للموسم الثاني توالياً مع المدرب الألماني هانسي فليك، إذ يحتاج إلى الفوز أو التعادل من أجل حسم اللقب رسمياً، وذلك بفضل فارق النقاط الـ11 عن ريال مدريد الوصيف، أما في حالة فوز ريال مدريد فيصبح الفارق ثماني نقاط مع تبقي ثلاث جولات على الختام، فيصبح الصراع مفتوحاً مع أفضلية للنادي الكتالوني في الملعب.