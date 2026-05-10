رونالدو يصطدم ببنزيمة في قمة قد تحسم لقب الدوري السعودي

- تتجه الأنظار إلى مواجهة مرتقبة في الدوري السعودي بين كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة، حيث تحولت شراكتهما السابقة في ريال مدريد إلى منافسة مباشرة على اللقب. - لعب رونالدو وبنزيمة دوراً محورياً في نجاحات ريال مدريد، حيث ساهم انسجامهما في تحقيق ألقاب الدوري ودوري أبطال أوروبا، مع تألق بنزيمة في التمريرات الحاسمة. - يتصدر النصر الترتيب برصيد 82 نقطة، بينما يلاحقه الاتحاد برصيد 77 نقطة، مما يجعل المواجهة المقبلة حاسمة في سباق البطولة.

تتجه الأنظار في الدوري السعودي إلى المواجهة المرتقبة بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة، في لقاء يحمل الكثير من الذكريات والتفاصيل، بعدما شكّل النجمان واحداً من أبرز الثنائيات الهجومية في تاريخ ريال مدريد قبل أن يتحولا اليوم إلى منافسين مباشرين على لقب الدوري السعودي.

وعلى مدار سنوات طويلة في مدريد، لعب رونالدو وبنزيمة دوراً محورياً في صناعة حقبة ذهبية للنادي الإسباني، إذ ساهم الانسجام الكبير بينهما في تحقيق ألقاب الدوري ودوري أبطال أوروبا، بينما كان كل واحد منهما عنصراً أساسياً في تألق الآخر داخل الملعب، ورغم أن الأضواء كانت تتجه غالباً نحو النجم البرتغالي، فإنّ بنزيمة كان عنصراً فعالاً في المنظومة الهجومية التي صنعت نجاحات ريال مدريد خلال تلك الفترة، ولا سيّما على مستوى التمريرات الحاسمة للبرتغالي.

وتحوّلت العلاقة التي قامت على الشراكة والتفاهم داخل المستطيل الأخضر، اليوم إلى صراع مباشر في السعودية، بعدما انتقل بنزيمة من ريال مدريد إلى الاتحاد ثم الهلال، ليصبح في مواجهة رونالدو الذي لا يزال يبحث عن لقبه الأول في الدوري السعودي مع النصر بعد عدة مواسم لم ينجح خلالها في قيادة فريقه إلى التتويج.

ويدخل النصر المرحلة الحاسمة من الموسم تحت ضغط كبير، بعدما اعتقد أنه اقترب من حسم اللقب عقب سلسلة طويلة من الانتصارات، قبل أن يعيد الهلال إشعال المنافسة مجدّداً، ويتصدر فريق رونالدو الترتيب برصيد 82 نقطة، بينما يلاحقه فريق بنزيمة برصيد 77 نقطة مع مباراة مؤجلة، ما يمنح المواجهة المقبلة طابعاً مصيرياً في سباق البطولة.

وتحمل هذه القمة أبعاداً تتجاوز مجرد صراع على ثلاث نقاط، إذ تمثل اختباراً جديداً لعلاقة رياضية صنعت تاريخاً كبيراً في أوروبا، قبل أن تفرض المنافسة واقعاً مختلفاً بين نجمَين اعتادا اللعب في صف واحد، وأصبح كل منهما اليوم يقاتل لمنع الآخر من الوصول إلى اللقب.