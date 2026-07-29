رسمياً.. حمد بن خليفة رئيساً للاتحاد القطري لكرة القدم

- أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم تعيين الشيخ حمد بن خليفة بن حمد آل ثاني رئيساً للاتحاد، والشيخ تميم بن محمد آل ثاني نائباً للرئيس، بعد استقالة جاسم بن راشد البوعينين. - القرار جاء بموافقة المكتب التنفيذي للاتحاد، وسيتم المصادقة عليه في الجمعية العمومية المقبلة، ويهدف لاستكمال الدورة الحالية لمجلس الإدارة حتى عام 2027. - الاجتماع التنفيذي تناول أنشطة الاتحاد ومستجداته، بما في ذلك تقرير عن مشاركة المنتخب القطري في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، في بيان رسمي، مساء الثلاثاء، تعيين الشيخ حمد بن خليفة بن حمد آل ثاني رئيساً للاتحاد، خلفاً للمستقيل جاسم بن راشد البوعينين، فيما سيكون الشيخ تميم بن محمد آل ثاني نائباً للرئيس.

وأوضح الاتحاد القطري لكرة القدم في بيانه، أن قرار التعيين جرى بموافقة المكتب التنفيذي للاتحاد خلال اجتماعه، الثلاثاء، مضيفاً أنه يأتي في إطار استكمال الدورة الحالية لمجلس الإدارة حتى عام 2027، على أن تجري المصادقة على القرار خلال الجمعية العمومية للاتحاد، التي ستعقد خلال سبتمبر/أيلول المقبل.

وكان المكتب التنفيذي للاتحاد القطري لكرة القدم، قد قرر في اجتماع سابق ترشيح عضوين لشغل مقعدي الرئيس ونائب الرئيس، عقب استقالة جاسم بن راشد البوعينين رئيس الاتحاد، ومحمد بن خليفة السويدي نائب الرئيس، وفقاً للإجراءات واللوائح المعمول بها، كما تطرق اجتماع المكتب التنفيذي إلى أنشطة الاتحاد وآخر المستجدات، بالإضافة إلى تقرير حول مشاركة المنتخب القطري في بطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

كرة عربية رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم يُعلن استقالته من منصبه

يذكر أن جاسم بن راشد البوعينين، قد استقال في التاسع من شهر يوليو/تموز الجاري من رئاسة الاتحاد القطري لكرة القدم، بعدما عمل لمدة ثلاث سنوات، مُضيفاً في بيانه حينها، أنه عاش تجربة مليئة بالتحديات، لكن مع الإصرار والإخلاص تحوّلت "الطموحات إلى واقع"، مؤكداً أن المصلحة العامة كانت وستظل فوق كل اعتبار، وأن النوايا الصادقة قادرة على تجاوز كل العوائق متمنياً تواصل مسيرة الكرة القطرية نحو مزيد من النجاح والتقدم والازدهار.