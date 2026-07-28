رئيس طرابزون التركي ينهي الجدل في قضية انتقال محمد صلاح

- أثار اسم محمد صلاح جدلاً في الدوري التركي بعد ارتباطه بنادي بشكتاش وطرابزون سبور، لكنه لا يزال بدون نادٍ بعد مغادرته ليفربول. - نفى الصحافي أونور تاشتشي أوغلو شائعات انتقال صلاح إلى طرابزون سبور بعد لقائه برئيس النادي، مؤكدًا عدم صحة الأخبار المتداولة. - شارك صلاح في كأس العالم 2026 مع منتخب مصر، حيث ساهم في وصول الفريق لدور الـ32 قبل الخسارة أمام الأرجنتين بعد مباراة مثيرة.

أثار اسم النجم المصري محمد صلاح (34 عاماً) جدلاً كبيراً في الأيام الأخيرة داخل أروقة الدوري التركي، بعدما اقترن اسمه في بداية الأمر بنادي بشكتاش قبل أن تربطه بعض الشائعات بفريق طرابزون سبور، وهو الذي يبقى حتى اللحظة من دون أي نادٍ، بانتظار تحديد مستقبله في الأيام القليلة المقبلة، بعد نهاية رحلته مع فريق ليفربول الإنكليزي.

وذكرت مواقع تركية خلال الساعات القليلة الماضية، على غرار "سبورتس ديجيتالي"، أن طرابزون سبور مهتمٌ بالتعاقد مع صلاح خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وهو يسعى لإنهاء الصفقة نظراً لقيمة لاعب نادي روما وفيورنتينا سابقاً، إلا أن الصحافي أونور تاشتشي أوغلو، الذي يعمل حالياً في برنامج شهير يُدعى "Beyaz Futbol" أو "البلد الرياضي"، المذاع على قناة Beyaz TV التركية، نفى هذه الشائعات.

وقال أونور أوغلو على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي إكس اليوم الثلاثاء: "حصري. التقيت برئيس نادي طرابزون سبور، إرتوغرول دوغان. وقال إن الشائعات المتداولة حول انتقال صلاح غير صحيحة"، ليضع بذلك حداً للأخبار التي ربطت النجم المصري بهذه التجربة في الدوري التركي.

وكان صلاح قد ترك ليفربول بعد نهاية عقده، وهو الذي قدّم لسنواتٍ هناك في ملعب أنفيلد رود مستوى مميزاً للغاية، حين دخل التاريخ من أوسع أبوابه وأصبح من أبرز هدافي النادي، إضافة إلى تحقيقه العديد من الألقاب، على غرار الدوري الإنكليزي الممتاز وأبطال أوروبا على حساب توتنهام.

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وشارك محمد صلاح مؤخراً في بطولة كأس العالم 2026 مع منتخب مصر، وساهم في احتلال الفريق وصافة المجموعة برصيد 5 نقاط خلف بلجيكا، بعد التعادل أمام الأخيرة وكذلك إيران والفوز على نيوزيلندا، ليواجه أستراليا في دور الـ32، ويتفوق عليها بركلات الترجيح، لكنه اصطدم بعقبة الأرجنتين، التي قلبت تأخرها أمام الفراعنة من هزيمة بنتيجة 0-2 إلى فوزٍ 3-2 في نهاية المطاف.