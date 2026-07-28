رئيسة سلوفينيا توجه رسالة خاصة لبوغاتشار بعد إنجاز طواف فرنسا

- تادي بوغاتشار، البالغ من العمر 27 عامًا، يُعتبر أسطورة في رياضة الدراجات بعد فوزه بلقبه الخامس في سباق طواف فرنسا، مما يجعله أصغر دراج يحقق هذا الإنجاز التاريخي. - رئيسة سلوفينيا، ناتاشا بيرك موسار، أشادت ببوغاتشار، مؤكدة أن كل انتصار عظيم هو ثمرة خطوات صغيرة، وعبرت عن فخر سلوفينيا بهذا الإنجاز. - بوغاتشار بدأ مسيرته في نادي روغ ليوبليانا للدراجات، حيث لفت انتباه المدرب أندريه هاوبتمان، الذي ساهم في تطويره ليصبح من أعظم الدراجين.

أشادت رئيسة سلوفينيا، ناتاشا بيرك موسار، بمواطنها سائق الدراجات الهوائية، تادي بوغاتشار (27 عاماً)، المتوج بلقبه الخامس في سباق طواف فرنسا يوم الأحد الماضي، وهو الذي يُعتبر أسطورةً في هذه الرياضة رغم صغر سنه، وإمكانية مواصلة التألق خلال الأعوام المقبلة.

ولم تتردّد ناتاشا بيرك موسار، التي انتُخبت رئيسةً لسلوفينيا عام 2022، في توجيه رسالة خاصة لبوغاتشار، عقب فوزه بلقبه الخامس في طواف فرنسا، إذ كتبت المحامية والصحافية السابقة، الشغوفة بالرياضة، وخاصةً البولينغ الذي لا تزال تمارسه بمستوى عالٍ: "كلّ انتصار عظيم هو ثمرة خطوات صغيرة لا تُحصى، وعزيمة، وشجاعة".

وتابعت موسار التي أصبحت أول امرأة تتولى رئاسة هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه مليونَي نسمة: "ألف مبروك لتادي بوغاتشار على فوزه الخامس في سباق فرنسا للدراجات. سلوفينيا تحتفل اليوم بفخر واعتزاز!".

وانضم السلوفيني البالغ 26 سنة إلى عظماء رياضة الدراجات: الفرنسي جاك أنكيتيل، البلجيكي إيدي ميركس، الفرنسي برنار إينو، الإسباني ميغيل إندوراين، بوصفهم الدراجين الوحيدين الذين فازوا بأعظم سباقات هذه الرياضة خمس مرات، لكن بوغاتشار هو الأصغر سناً بينهم الذي يحقق هذا الإنجاز في منافسات طواف فرنسا تاريخياً.

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والتحق بوغاتشار الذي ولد عام 1998، بنادي روغ ليوبليانا للدراجات في سن التاسعة، على خطى شقيقه الأكبر تيلين. وفي عام 2011، لفت انتباه أندريه هاوبتمان، الحائز ميدالية في بطولة العالم للدراجات على الطرق، والذي أصبح فيما بعد مدربه الرئيسي ومنتقي المنتخب السلوفيني للدراجات.

شاهد هاوبتمان في البداية بوغاتشار وهو يلاحق مجموعة من المراهقين الأكبر سناً بكثير من مسافة 100 متر، ظناً منه أن الدراج الصغير يجد صعوبة في مجاراتهم، فأخبر منظمي السباق بضرورة تقديم بعض المساعدة له، لكن الصدمة حين أوضح المنظمون أن الدراج الأصغر كان في الواقع متقدماً بفارق لفّة تقريباً عنهم. تولى هاوبتمان لاحقاً إدارة مسيرة بوغاتشار كدراج تحت 23 عاماً مع فريق روغ ليوبليانا، قبل أن ينضم إلى فريق الإمارات كمدير رياضي في مايو 2019، بعد التحاق الدراج بالفريق.