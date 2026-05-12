ديمبيلي أفضل لاعب بالدوري الفرنسي وحكيمي في تشكيلة الموسم

- توج عثمان ديمبيلي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي للموسم 2025-2026، بعد تصويت لاعبي الدوري، ليحافظ على الجائزة للعام الثاني على التوالي، كما فاز بجائزة أفضل هدف في الموسم بتصويت الجماهير. - حصل ديزيريه دوييه من باريس سان جيرمان على جائزة أفضل لاعب شاب، وبرز أشرف حكيمي ضمن تشكيلة الموسم، بينما فاز بيير ساج بجائزة أفضل مدرب بعد منافسة قوية مع باريس سان جيرمان. - مايكل أوليز من بايرن ميونخ نال جائزة أفضل لاعب فرنسي خارج الدوري المحلي، بينما غاب كيليان مبابي عن التتويجات هذا الموسم.

تُوج نجم باريس سان جيرمان، الفرنسي عثمان ديمبيلي (28 عاما)، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لكرة القدم لموسم 2025ـ2026، خلال الحفل الذي أقيم مساء الاثنين، وينظمه اتحاد اللاعبين المحترفين في نسخته رقم 34 بفرنسا وتم التصويت فيه من لاعبي الدوري الفرنسي. وكان الاختيار على ديمبيلي متوقعاً بعد مستواه الجيد منذ بداية الموسم، ليُحافظ على الجائزة التي توج بها في الموسم الماضي أيضا.

𝐎𝐔𝐒𝐌𝐀𝐍𝐄 𝐃𝐄𝐌𝐁𝐄́𝐋𝐄́ 👑 👑



Élu par ses pairs. Confirmé par ses pairs.



Pour la deuxième année consécutive, @dembouz remporte le Trophée UNFP du Meilleur Joueur de @Ligue1



Félicitations Ousmane ✌️#TropheesUNFP pic.twitter.com/nhWZ9mPWqI — UNFP (@UNFP) May 11, 2026

كما حصد ديمبيلي جائزة أفضل هدف في الموسم الحالي، بعد تصويت الجماهير، وهي جائزة نافس عليها نجم منتخب الأردن، موسى التعمري، لاعب فريق رين الذي سجل هدفاً مميزاً قبل أسبوعين، ولكن الحظ ابتسم لديمبيلي الذي حصد جائزتين.

Quand le football devient de l’art : le plus beau but de Ligue 1 🙂‍↕️



Bravo Ousmane !#TropheesUNFP pic.twitter.com/qrCtXUUUlX — UNFP (@UNFP) May 11, 2026

ونال لاعب باريس سان جيرمان ديزيريه دوييه جائزة أفضل لاعب شاب في الموسم، بعدما قدم مستويات جيدة، وقد خاض مساء الأحد المباراة رقم 100 في مسيرته مع فريق العاصمة الفرنسية، كما سيطر فريق باريس سان جيرمان على تشكيلة الموسم، بوجود خمسة لاعبين يتقدمهم المغربي أشرف حكيمي، الذي كان متألقاً رغم أنه أصيب في مناسبتين.

كرة عالمية التعمري يبهر مدربه وهداف الدوري الفرنسي

في الأثناء، عادت جائزة أفضل مدرب، إلى بيير ساج، المدير الفني لنادي لانس، الذي قدم موسماً مثالياً ونافس باريس سان جيرمان على لقب الدوري. وانتزع لاعب بايرن ميونخ، مايكل أوليز جائزة أفضل لاعب فرنسي ينشط خارج الدوري المحلي، وكان لاعب ريال مدريد، كيليان مبابي، قد فاز بالجائزة في الموسم الماضي، وهذا الموسم غاب عن التتويجات.