حملة تحريض إسرائيلية تطاول يامال بسبب علم فلسطين

- أثار رفع لامين يامال، لاعب برشلونة، للعلم الفلسطيني خلال احتفالات الدوري الإسباني، موجة غضب في الأوساط الإسرائيلية، مما أدى إلى تحريض واسع ضده على مواقع التواصل الاجتماعي. - انتقدت رابطة مشجعي برشلونة في إسرائيل تصرف يامال، ووصفت بيانه بالمهين، معتبرةً أن ما قام به تجاوز للحدود الرياضية والإنسانية، وزجّ لكرة القدم في حملات كراهية. - أرسلت الرابطة رسالة احتجاج رسمية إلى نادي برشلونة، مشيرةً إلى أهمية الجمهور الإسرائيلي كقوة استهلاكية، ومطالبةً بأخذ موقفها بجدية.

يتواصل التحريض الإسرائيلي، منذ مساء أمس الاثنين، ضد لاعب نادي برشلونة، لامين يامال (18 عاماً)، على خلفية مشاهد احتفاله بلقب الدوري الإسباني، بعدما ظهر وهو يرفع العلم الفلسطيني، الأمر الذي أثار موجة غضب واسعة في الأوساط الإسرائيلية.

وتوالت العناوين في المواقع الرياضية والإخبارية العبرية، التي هاجمت ما وصفته بـ"تصرف" اللاعب، تزامناً مع سيل من التعليقات التحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي، بلغ بعضها حدّ التمنّي له بالتعرّض لإصابات خطيرة، وعدم المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 المقبلة. وأثارت هذه الحملة ردات فعل غاضبة في أوساط المتابعين، الذين اعتبروا ما يتعرّض له النجم الإسباني الشاب تجاوزاً خطيراً للحدود الرياضية والإنسانية، ومحاولة لزجّ كرة القدم في حملات كراهية وتحريض لا تمتّ إلى الرياضة بصلة.

وصباح اليوم الثلاثاء، دخلت رابطة مشجعي نادي برشلونة الرسمية في إسرائيل، المعروفة باسم "بارسا مانيا"، على خط الجدل المثار حول يامال على خلفية ظهوره رافعاً علم فلسطين خلال احتفالات نادي برشلونة بلقب الدوري الإسباني. ونشرت الرابطة بياناً شديد اللهجة، تضمن إساءة مباشرة للاعب، إذ وصفته بعبارات مهينة، ما أثار انتقادات واسعة واعتُبر تصعيداً غير مقبول في خطاب التحريض الخارج عن الإطار الرياضي.

وجاء في البيان: "تصرّف هذا الولد الغبي وعديم المسؤولية، باتخاذ خطوة سياسية في وسط احتفالات الفوز باللقب، مسّ بنا وبعشرات الآلاف من الإسرائيليين. هذه حقيقة ونحن نستنكر ذلك". وأضافت الرابطة أنه جرى إرسال "رسالة احتجاج رسمية وحادة إلى كبار المسؤولين في برشلونة"، تنديداً بهذه الخطوة. وختم البيان: "مئات الآلاف من الإسرائيليين يشكّلون قوة استهلاكية مهمة، ويدرّون الملايين على نادي برشلونة لكرة القدم. نحن نعرف جيداً ما شعر به الكثير من الجمهور في الساعات الأخيرة، ولهم كل الحق في هذا الشعور. نحن نعمل كي يُسمع صوتنا جميعاً ويُؤخذ على محمل الجد".