حمزة عبد الكريم يحصد ثمار التألق مع برشلونة بدعوة لمنتخب مصر

كرة عربية
برشلونة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
12 مايو 2026
حمزة عبد الكريم في أسباير زون، 7 في 10 نوفمبر 2025 (محمد فرج/Getty)
حمزة عبد الكريم في أسباير زون، 7 في 10 نوفمبر 2025 (محمد فرج/Getty)
+ الخط -

سينضم مهاجم نادي برشلونة الإسباني، المصري حمزة عبد الكريم (18 عاماً)، إلى القائمة الأولية لمنتخب بلاده المرشحة للمشاركة في كأس العالم 2026، خلال الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا. ويفرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على المنتخبات المشاركة إرسال قائمة أولية تضمّ 55 لاعباً، على أن يجري لاحقاً اختيار 26 لاعباً للمشاركة في الحدث العالمي المرتقب، ووجود مهاجم برشلونة في القائمة يعتبر خطوة جيدة في سبيل تأمين المشاركة رفقة نجوم الصف الأول بقيادة محمد صلاح.

وأكد موقع أفريكا توب سبورت، اليوم الثلاثاء، أن حمزة عبد الكريم يعتبر من مواهب كرة القدم المصرية، وأكدت سرعة تأقلمه مع النادي الإسباني، مخزونه الفني رغم أنه لم يحصل بعد على فرصة المشاركة مع الفريق الأول، نظراً لقوة المنافسة التي وجدها، إضافة إلى أنه أصبح مؤهلاً للمشاركة في المباريات بعد أسابيع من التعاقد بسبب مشاكل إدارية تهم القوانين الإسبانية، ما عطل بروزه. وخلال مشاركاته مع الفريق الثاني سجل حمزة عبد الكريم العديد من الأهداف التي ساهمت في ارتفاع أسهمه.

يامال ورافينيا خلال موكب الاحتفال بفوزهم بلقب الليغا 11 مايو 2026 (ألبرت جيا/رويترز)
بعيدا عن الملاعب
التحديثات الحية

يامال يرفع علم فلسطين باحتفالات برشلونة بلقب الليغا

وكان اللاعب الذي غادر الأهلي المصري، في الميركاتو الشتوي، قد غاب عن معسكر منتخب بلاده خلال التوقف الدولي الأخير، إذ فضّل البقاء مع الفريق الإسباني من أجل الانسجام أكثر مع اللاعبين، ولكن الوضع سيختلف الآن مع قرب كأس العالم، إذ سيحاول أن يفتكَّ مكاناً في قائمة المدير الفني حسام حسن، ليكون حاضراً مع "الفراعنة".

دلالات
بطولات
فرق
المزيد في رياضة
رفع يامال علم فلسطين في احتفالات برشلونة بلقب الليغا (العربي الجديد/رويترز)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

حزب إسباني يُشيد بلفتة يامال وعلم فلسطين: ذكّر العالم بحرب الإبادة

يامال بعد تتويج برشلونة بلقب الليغا، 10 مايو 2026 (ديفيد راموس/Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

يامال وعلم فلسطين: من كواليس المشهد إلى تعليق فليك والردود الرسمية

فليك بعد التتويج بلقب الليغا، 10 مايو 2026 (خوسي بريتونGetty)
التحديثات الحية
ميركاتو
مباشر

برشلونة يكافئ فليك بعد التتويجات: رحلة مستمرة بطموحات المجد الأوروبي